تشكيك برقم باسيل!

تشكّك مصادر حزب مسيحي بالأعداد التي أعلن عنها عن المغتربين الذين تسجّلوا للاقتراع في الانتخابات النيابيّة المقبلة، وتؤكد أنّها تملك أدلّة على أنّ الرقم مبالغ به.

المصدر: MTV