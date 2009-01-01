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تشكيك برقم باسيل!

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات 46 من الدقائق
المصدر: MTV
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
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تشكيك برقم باسيل!

تشكّك مصادر حزب مسيحي بالأعداد التي أعلن عنها عن المغتربين الذين تسجّلوا للاقتراع في الانتخابات النيابيّة المقبلة، وتؤكد أنّها تملك أدلّة على أنّ الرقم مبالغ به.

المصدر: MTV

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