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تشكيك برقم باسيل!
قيّم هذا المقال/الخبر:
تشكّك مصادر حزب مسيحي بالأعداد التي أعلن عنها عن المغتربين الذين تسجّلوا للاقتراع في الانتخابات النيابيّة المقبلة، وتؤكد أنّها تملك أدلّة على أنّ الرقم مبالغ به.
المصدر: MTV
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