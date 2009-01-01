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قاضي التحقيق يُصدر مذكرة توقيف بحق الصحافي أحمد الأيوبي ويحوّل ملفه إلى النيابة العامة للمطالعة

آخر تحديث: الخميس, 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2017, 10:54:PM
المصدر: سكايز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قاضي التحقيق يُصدر مذكرة توقيف بحق الصحافي أحمد الأيوبي ويحوّل ملفه إلى النيابة العامة للمطالعة

أصدر قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، يوم الثلثاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مذكرة توقيف بحق الصحافي الحرّ أحمد الأيوبي، الموقوف منذ خمسة أيام بتهم "تحقير رئيس الجمهورية" و"التعرض لدولة شقيقة"، على خلفية مقال تحت عنوان "اتفاق تركيا"، وحوّل ملفه إلى النيابة العامة للمطالعة.

وفي التفاصيل، قالت وكيلة الدفاع عنه المحامية زينة المصري لمركز "سكايز": "تم اعتقال موكّلي يوم الخميس ليلاً بعد استدعائه، بناءً على شكوى مقدمة ضده من نادر الحريري أمام المحكمة التمييزية، على خلفية مقال تحت عنوان اتفاق تركيا. والتهم التي يواجهها تحقير رئيس الجمهورية والتعرض لدولة شقيقة. كانت الجلسة الأولى يوم الإثنين وتم الاستماع إليه أمام القاضي أبو سمرا، حيث أكد الأيوبي خلالها أنه لا يوجد عنده أي نية للتعرض لرئيس الجمهورية وكل ما كتبه هو تعبير عن رأي سياسي ولا يقصد ذمّ أحد، كذلك أبدى استعداده لتوضيح ما كتبه أمام الإعلام والرأي العام".

أضافت: "كل هذه المبادرات الإيجابية التي قدّمها موكّلي لم تلقَ آذاناً صاغية، فالجهة المدّعية رفضت كل تلك المبادرات، ليتم إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم الثلثاء وتحويل الملف إلى النيابة العامة للمطالعة بالأساس، أي إبداء الرأي فيه، وحالياً ننتظر رد النيابة".

المصدر: سكايز

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