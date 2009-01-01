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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

ميقاتي يدين تفجير سيناء: محاولة لضرب ما تحققه مصر من انجازات

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات 57 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ميقاتي يدين تفجير سيناء: محاولة لضرب ما تحققه مصر من انجازات

أعرب الرئيس نجيب ميقاتي عبر صفحته الخاصّة على "تويتر" عن تضامنه مع مصر قيادة وشعباً، اثر التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء.

 

وغرّد قائلاً: "يد الارهاب الآثمة امتدت الى مصر محاولة ضرب ما تحققه من انجازات وما تبذله من جهود لتثبيت استقرارها واستقرار منطقتنا العربية"، وأضاف: "كل التضامن مع مصر قيادة وشعبا، والعزاء للشهداء الابرار والشفاء للجرحى".

 

وختم:"حمى الله اوطاننا العربية من كل شر".

 

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