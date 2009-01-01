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هكذا نجا لبنان...
فرصة ذهبية أمام لبنان اليوم ليتخطى كلَّ الألغام التي وضعت في طريق تقدمه، وعلى طريقة رميةٌ من دون رام، فإنَّ العناية الإلهية وضعت لبنان مجدداً على سكة المعالجات، بحيث تكاملت العناية الداخلية مع الظروف الخارجية:
في الداخل، بتنا أمام اللوحة التالية:
رئيس الحكومة سعد الحريري عاد بخير وسلامة، وعاد أقوى، شعبيته حلَّقت لتلامس الزعامة الوطنية من دون منازع، إنَّه الزعيم العابر للمناطق وللطوائف وللمذاهب، والأهمُّ من كل ذلك، إنَّه زعيم الإعتدال في البلد والضمانة له:
الإعتدال معه ولا اعتدال من دونه.
سعد الحريري، ومنذ اليوم، الإنتخابات النيابية في أيار المقبل أصبحت وراءه، فأيُّ مرشَّحٍ لا يحظى برضاه سيكون وضعه صعباً. إنَّه الرقم الصعب والمعادلة الثابتة وطنياً على مستوى طائفته ومناطقياً.
***
ثبات وإصرار ومطالبة بعودة الرئيس الحريري، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي بدوره أصبح الزعيم الرقم واحد في لبنان من دون منازع. مَن غير العماد عون، كان قادراً على القول إن الإستقالة من خارج لبنان كأنها لم تكن، حين اتصل به الرئيس الحريري ذاك السبت في الرابع من هذا الشهر؟
مَن غير العماد ميشال عون كان قادراً على القول لأفراد من عائلة الحريري حين زاروه بعيداً من الإعلام:
نبقى معاً أو نخرج معاً؟
مَن غير الرئيس العماد ميشال عون كان قادراً على القول إن الرئيس الحريري محتجز؟
أداء الرئيس العماد ميشال عون أدى إلى استعادة الرئيس الحريري منذ اليوم الأول، لكن المسألة كانت مسألة وقت.
***
سيبة الضلعين لم تكن لتكتمل من دون الرئيس نبيه بري الذي عاد من شرم الشيخ في الأيام الأولى للإستقالة، ليقول من أمام قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية:
الإستقالة غير قائمة، وأنا رئيس مجلس النواب نبيه بري أقول هذا الكلام.
***
هكذا، نجا لبنان وتبلورت الحلول وطنياً ومناطقياً وطائفياً، فهل من فرصة أهم من هذه الفرصة لانطلاق السنة الثانية من العهد؟
في معرض توزيع الأدوار والمسؤوليات، هناك دينامو الحركة دبلوماسياً، وحتى في الإتصالات الداخلية:
إنه وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار تسع عواصم في أربعة أيام:
من باريس، إلى موسكو، مروراً بأنقرة، وصولاً إلى لندن وغيرها وغيرها من العواصم، محذراً من تصدع التركيبة اللبنانية ومن اهتزاز الإستقرار الداخلي، الناجم عن أنَّ وضع السلطة التنفيذية غير سليم على الإطلاق، ويمكن القول إنَّ الوزير باسيل اعتمد الدبلوماسية الطائرة بشكل أذهل الحلفاء قبل الخصوم وكذلك مَن التقاهم في العواصم.
***
الدينامية الداخلية معطوفة على التعاطف الدولي، من فرنسا إلى مصر، أديا إلى إعادة لبنان إلى السكة الطبيعية، وبعد اليوم ممنوع الخطأ وممنوع الفشل وما هو مسموح:
النجاح والنجاح والنجاح والنجاح فقط، فليست في كلِّ مرة تكون الظروف ملائمة.
وبعد ذلك أين معالجة الأمور الحياتية والمعيشية والخدماتية للبلاد والعباد؟
هنا بيت القصيد.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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