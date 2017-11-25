سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!

لا تنحصر خيانة البعض لزعيمهم باعداد فصول الانقلاب عليه سياسياً أو الوشاية به أمام الاغراب بل بسرقة ماله أيضاً!

إذ يُسرب لدى مجالس معيّنة، ان موظفاً عاماً برتبة رفيعة احيل الى التقاعد منذ فترة ثم تبوؤ منصباً سياسياً رسمياً لفترة معينة، كان يستحصل بعد التقاعد على حوالات ماليّة شهرية مصدرها المرجعية، كانت عبارة عن مبلغ نصف مليون دولار اميركي يحول اليه عبر حساب بنكي، اما الغاية منها فكان استخدامها في امور تصب بخدمة اهداف المرجعية.

لكن المال أغرى الموظف - المسؤول، إذ يقال أنه صرف تلك الاموال التي وصلت الى نحو 4.5 مليون دولار اميركي في بناء زعامة شخصية على ظهر زعامة ولي نعمته، ما حرى بالموجودين الى القول أنه "سرق مرجعيته ليبني مرجعية مسروقة".