صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!

لوحظ تجاهل وتغيّب قضية الادعاء على الاعلامي مارسيل غانم من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بتهمة تحقير رئيس الجمهورية في نشرة الأخبار المسائية على شاشة الـ lBCI. علماً أنّ غانم قد مضى على وجوده في تلك المؤسسة ما يقارب الـ 22 عاماً.

فهل تخلّت الـLBCI عن غانم وتركته يخوض معركة الحريات الاعلامية وحيداً دون أن تتضامن معه؟ وما علاقة المسؤولة في قسم الأخبار لارا زلعوم بهذا التغيّب الذي طرح العديد من علامات الاستفهام؟