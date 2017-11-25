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كيف أنقذَ برّي الحريري؟
قيّم هذا المقال/الخبر:
عُلم أن الرئيس نبيه برّي هو من ابتكر "صيغة التريّث" التي انقذت الرئيس سعد الحريري من الاستقالة، والتي وافق عليها الرئيس ميشال عون كمخرج للازمة.
المصدر: ليبانون ديبايت
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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