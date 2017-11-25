كيف أنقذَ برّي الحريري؟

عُلم أن الرئيس نبيه برّي هو من ابتكر "صيغة التريّث" التي انقذت الرئيس سعد الحريري من الاستقالة، والتي وافق عليها الرئيس ميشال عون كمخرج للازمة.

المصدر: ليبانون ديبايت