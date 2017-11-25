- هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد
- "الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
- قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة عامل استثمارها
- كيف أنقذَ برّي الحريري؟
- صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!
- سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!
- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
- كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات العرافة فانغا
- لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث مع نفسك أمر جيد
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
- الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة مسجد الروضة وتصفية المصلين في سابقة من نوعها بتاريخ مصر
- لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة
- حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين القوات والمستقبل
- الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»
- الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: لدينا وطن يتعامل مع غيره بندية
- مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد
- مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين
- محمد بن سلمان : خامنئي هتلر والحريري مسلم سنّي لن يمنح غطاء لحزب الله.. طهران : أمراء آل سعود عملاء لإسرائيل ورفضوا الحوار ويقودون السعودية للإنهيار
- لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج الآمِن
- أستراليا: دار الفتوى تدين بشدة التفجير الإرهابي الغاشم بمسجد الروضة بالعريش
- هكذا قرأت «القوات» الإستقالة بأسبابها وأهدافها والأبعاد
- القوات: مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله
- توقعات الأبراج ليوم November 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017
"الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
بدا واضحا عقب الايام الاولى الثلاثة من اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري تريثه في مسألة استقالته أن كثراً بنوا حسابات متسرعة حول امكان عودة الى الوضع الحكومي والسياسي كما كان قبل الاستقالة والتريث ولو ان الواقع الناشئ عن التريث يعد نسبياً بمثابة "حالة ثالثة " بين الاستقالة والتراجع عنها. واستناداً الى المعطيات التي توافرت في الساعات الاخيرة من زوار رئيس الحكومة والمعنيين فان الرئيس الحريري لا يبدو في وارد المداومة في مكتبه في السرايا في وقت قريب وهو يوقع بريده ويعقد لقاءاته في "بيت الوسط" بما ينطبق تقريبا على تصريف اعمال يصعب التكهن بنهايته قبل اتضاح طبيعة "النيات الحسنة" والاستعداد للمساعدة والتعاون حيال الالتزامات التي تتطلبها عملية العودة عن الاستقالة والتي أبداها معظم المعنيين لدى عودة الحريري الى بيروت. ولا يلمس زوار "بيت الوسط" مهلة محددة للتريث، لكنهم يستشعرون جزم رئيس الحكومة بأن الامور ليست ذاهبة إلى وضع طبيعي، وأن ثمة مشهداً جديداً لا بد أن يرتسم إنطلاقاً من السقف الذي حدده لعودته عن استقالته. ويكفي ان يبقى متريثا في دارته، يوقع بريدا لكنه لا يدعو الحكومة إلى الانعقاد، حتى يشكل أداؤه عاملاً ضاغطا وخصوصاً على شركائه في الحكم بما فيهم "حزب الله" للمضي في ترجمة الالتزامات التي تعهدوها بها مقابل ضمان عودته إلى بيروت وتراجعه عن تطيير الحكومة.
أما الجديد الذي برز مع احتدام الحرب الكلامية بين المملكة العربية السعودية وايران حول لبنان فشكل كما تقول مصادر متابعة عاملاً اضافياً لتثبيت خيار التريث لان هذه الحرب ولو لم تكن متصلة بلبنان وحده تضع جميع الافرقاء اللبنانيين أمام لحظة الحقيقة التي توجب اقامة منطقة آمنة وعازلة حول لبنان وهو أمر لا يتوافر إلاّ بالتزام جاد وصارم لسياسة النأي بالنفس. ويقول مطلعون إن المملكة العربية السعودية لم تتحفظ عن خيار التريث الذي اتخذه الحريري وان ثمة كلاما عن مهلة شهر لهذا الخيار لا بد ان تتبلور خلالها الاتجاهات الحاسمة للواقع الحكومي وعبره لمجمل الوضع الداخلي.
وبدا لافتاً في هذه الاجواء ان الرئيس الحريري تلقى مساء أمس اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هربرت ماكماستر الذي أكد له "تمسك الإدارة الأميركية باستقرار لبنان ودعمها للدولة ومؤسساتها الشرعية ". كما شهد "بيت الوسط" لقاءات ديبلوماسية كثيفة. وشدد الحريري خلال لقاء واسع جمعه مع مفتي المناطق برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان خيار التريث "يتيح في مكان ما لجميع الافرقاء السياسيين التأكد من ان النأي بالنفس عن كل ما يحصل من حولنا هو السياسة الاساسية التي تحمي لبنان من أي مشاكل في المنطقة". وفي لقاء آخر مع عائلات وشخصيات بيروتية قال الحريري: "قد تكون الأسابيع الاخيرة فرصة لكي نفكر ملياً فيماً في ما، فهذا البلد يواجه تحديات كبيرة جدا لأننا نعيش في منطقة مشتعلة وهناك تدخلات كثيرة، ولذلك لا بد للبلد أن ينأى بنفسه، من هنا ستحصل مشاورات وسنرى نتائجها ونأمل أن يكون لكل الأفرقاء السياسيين موقف واضح فعلاً وليس قولاً".
وأضاف: "سعد رفيق الحريري هو لكم وواحد منكم وسيبقى بينكم، وهذا المشوار بدأت به في العام 2005 ومستمر فيه معكم إن شاء الله، ونحن سنبقى هنا لكي نؤمن مستقبلاً أفضل لأولادنا. ولهذه الغاية لا بد أن نعمل معاً. هناك من يهوى العنتريات وإطلاق الخطب النارية ويعمل في الوقت نفسه لغايات شعبوية ومصالح خاصة وبعيدة كل البعد عن مصلحة الناس والوطن. أما أنا فمواقفي واضحة: هناك خلاف سياسي وضعناه جانباً في مرحلة من المراحل، والآن نطالب بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً، ونريد أفضل العلاقات مع أشقائنا العرب".
محاسبة داخلية
وسط هذه الاجواء برزت مواقف لشخصيات وثيقة الصلة بالرئيس الحريري تشير الى ان ثمة تداعيات نشأت عن مرحلة غياب الاخير خلال ازمة الاستقالة قد تليها ترتيبات داخلية ضمن محيطه كما ربما تنشأ عنها اهتزازات في علاقاته مع اطراف سياسيين. وتحدث وزير الثقافة غطاس خوري في هذا السياق عن ان الحريري "عاش تجربة صعبة مرة وقاسية وله الحق ان يقوم بمراجعة من حوله… وفي الوقت المناسب سيقوم بتغييرات ومن حقه ان يقوم بها وقد تشمل قريبين وبعيدين منه ". وقال في حديث تلفزيوني إن "الوفاء للحريري يتطلب ان لا نطعن بالظهر وكل من طعن بالظهر يعرف نفسه من دون ان نسميه وهم تصرفوا كأن الحريري انتهى وأرادوا البحث عن بديل منه".
كما ان الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وفي مقابلة اجراها معه موقع "النهار" الالكتروني أمس، لمح بدوره الى ان "هناك ملف محاسبة داخلياً في تيار المستقبل وهو في عهدة الرئيس الحريري ويتعلق بالاشخاص المنتمين الذين لعبوا أدواراً سلبية خلال الازمة الاخيرة ".واكد ان لا سقف زمنيا لتريث رئيس الحكومة.
الكتائب
الى ذلك، أسف مصدر كتائبي مسؤول لما صدر عن قائد الحرس الثوري الايراني من ان "نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض". وتخوّف من ان يكون هذا التصريح بمثابة وضع للعصي في دواليب المحاولات المحلية والاقليمية والدولية لاخراج لبنان من ازمته على قاعدة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على اراضيها بقواتها الشرعية الذاتية. وقال إن اللبنانيين كانوا قد بدأوا يرون بصيص أمل في ما يتم الحديث عنه من حوار داخلي أو مشاورات لمعالجة ملف سلاح "حزب الله" في موازاة الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية، ولكن يبدو ان هناك من لا يزال يصر على ابقاء لبنان ورقة يستخدمها في لعبة شد الحبال الاقليمية على حساب امنه واستقراره.
وأضاف: "ان ابقاء ملف سلاح حزب الله خارج اطر التفاهم بين اللبنانيين وخارج الاطر الدستورية والقانونية والشرعية يعني الاصرار على عدم قيام دولة قوية وقادرة وبالتالي الاصرار على ابقاء لبنان واللبنانيين وقودا في مهب الخلافات والصراعات بما لا يخدم الوفاق الوطني والتفاهمات الميثاقية التي قام لبنان على أساسها".
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
-
-
-
-
-
-
هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد ...الكاتب:
-
"السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري ...الكاتب:
-
كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات ...الكاتب:
-
لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث ...الكاتب:
-
طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. ...الكاتب:
-
الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
- قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة عامل استثمارها
- كيف أنقذَ برّي الحريري؟
- صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!
- سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!
- لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة
- حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين القوات والمستقبل
- الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»
- الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: لدينا وطن يتعامل مع غيره بندية
- مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)