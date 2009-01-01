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ريفي يدعو الحريري إلى المواجهة.. وميقاتي يتريّث
منذ أن قرأ رئيس الحكومة سعد الحريري بيان استقالته من السعودية، إلى حين عودته إلى لبنان متريثاً عن الاستقالة وبنبضٍ حماسي ونبرةٍ تناقضُ مضمون استقالته، وما تخلل الحدثيّن من غموضٍ وملابساتٍ حول ظروفه، ثمّة وضعٌ جديدٌ فُرِضَ على قيادات الطائفة السنيّة، استوجب منهم إعادة النظر في ضعهم أولاً، وفي المرحلة الانتقاليّة ثانيّاً. وهذا ما تجلى في عاصمة الشمال، سياسيّاً وشعبيّاً.
الوضع في طرابلس مربك وضبابي. ورغم موجة التعاطف الكبيرة مع الحريري، وتسارع فئة واسعة من الطرابلسيين إلى بيت الوسط لاستقبال زعيم طائفتهم وكأنّه أسيرٌ مُحرر، لم يُترجم ذلك عمليّاً بـ"صحوة" طرابلسيّة تجاه تيّار المستقبل. فالتحديات على جميع القوى السياسيّة في المدينة، بعد الاستقالة و"التريّث" عنها، لا تزال كبيرة.
لكن، لا شكّ أنّ الحريري أربك خصومه في طرابلس، وفرض عليهم قواعد جديدة في اللعبة السياسيّة- التنافسيّة، وتحديداً رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي واللواء أشرف ريفي، بعدما كانا مرتاحين على وضعيهما بسبب انحسار القاعدة الشعبيّة لتيّار المستقبل، الذي كان أبرز أسبابه "تقديم التنازلات لحساب حزب الله ومشروع إيران".
يرفض تيّار العزم الحديث عن انعكاسٍ سلبي تركه الحريري أخيراً، على وزنه السياسي والشعبي. فالعزميون يعتبرون أنفسهم خارج لعبة التنافس مع تيّار المستقبل، لإيمانهم بخطّهم وتوجههم الذي أرسى ميقاتي قواعده، وأنّ لكل منهما خطّاً مغايراً، ولا يمكن أن ينجر أحدهما إلى تيّار الآخر. رغم ذلك، يعتبر مستشار ميقاتي الدكتور خلدون الشريف أنّه لا يزال مبكراً الحديث عن انعكاسات عودة الحريري، ويجب التريث لانتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الأسابيع المقبلة.
المنافسة الفعليّة، وهي بين المستقبل وريفي، أخذت بعد عودة الحريري بُعداً أكثر تعقيداً من قبل. فريفي الذي هنأ الحريري على استقالته التي أعلنها من الرياض واعتبرها عودةً إلى الثوابت، والذي توجهت إليه لاحقاً اتهامات بكونه واحداً من "رجال السبهان"، يعيش تحت ضغط الشائعات والأحاديث الشعبيّة عن انتهاء خطابه مع عودة الحريري وموجة التعاطف الشعبي معه.
وفي اتصال مع "المدن"، يعتبر ريفي أنّ أيّ تعليقٍ لا قيمة له قبل تجاوز المرحلة العاطفية والانتقال للحديث الجاد في السياسة. ويكتفي بالردّ على القول إن شعبيته انحسرت بـ"ندعو الرئيس الحريري إلى إجراء الانتخابات الفرعيّة في طرابلس، لأنها واجب دستوري جرى التهرّب منه، ولأنها ستحدد الوزن الشعبي لكلٍّ منّا، ونحن مستعدون لها".
أمّا عن تراجع الحريري عن استقالته، فيعتبر ريفي أنّ الاستقالة كانت الخيار الأمثل في حكومة يديرها حزب الله ويغيب عنها التوازن والتمثيل الصحيح.
في المقابل، يدور سؤال في طرابلس حول الموجة العاطفية التي تلقاها الحريري. فهل هي موجهة ضدّ إيران أم ضدّ السعودية المتهمة باحتجازه؟
يُدرك تيّار المستقبل أنّه لم يخرج من أزمته بعد عودة الحريري. وفي حديث إلى "المدن"، يشير النائب السابق في تيّار المستقبل مصطفى علوش، إلى أنّ الحالة التي أشعلها الحريري في الأسابيع الثلاثة الماضية مرتبطة بالحريري نفسه أكثر منها بتيار المستقبل. فـ"الجزء الأكبر من التأييد الشعبي كان تأييداً عاطفياً، عبّر الناس فيه عن تقديرهم لكلّ التضحيات التي يقوم الحريري بها، وتيار المستقبل يأخذ طرطوشة من هذه المحبة لأن الحريري رئيسه".
لكنّ علوش، يعتبر أنّه من المبكر الحديث عن انعكاس هذه الحالة على نتائج صناديق الاقتراع، وأنّ هناك سلسلة من الأعمال يجب أن يكمل الحريري بها، لكي تنعكس إيجاباً على وضع تيار المستقبل كحالة سياسية في البلد. الطائفة السنيّة اليوم، وبما فيها أنصار المستقبل، "تريد تسويةً بشروطٍ جديدة، من دون أن تزعزع الوضع العام اقتصادياً وأمنيّاً، لأنّ الخيار الوحيد هو الاستقرار". ومهمة الحريري، وفق علوش، هي إعادة النظر في التسوية وتصليبها واقناع الناس أنّه جرى تصويبها بشكلٍ جيّد، كي لا تكون الكفّة راجحة إلى مصلحة حزب الله وحده.
التعاطف الشعبي مع الحريري، "لا يعني الاستهانة في قوّة خصمنا". فريفي، "الذي لم تتراجع قوّته في طرابلس، يحاول الاصطياد بالماء العكر عبر الحديث عن فشل التسوية الرئاسية، وبأن الحريري بتريثه عن الاستقالة أعاد التسوية إلى ما كانت عليه".
وعن الموقف من السعوديّة، يضيف علوش: "أكد الحريري في موقفه أن تيار المستقبل مستقل وغير مرتبط بقرارات خارجية. لكن، لا الحريري ولا غيره له مصلحة بخلق عداوة مع السعودية أو نكران جميلها على لبنان. وحاليّاً، ثمّة وضع جديد قام بعد عودة الحريري، وتيار المستقبل يعكف على دراسة وضعه من جديد وآلية تطوير وسائل التعاطي مع الناس من جديد".
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