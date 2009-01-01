عون يجتمع غداً بالجميع لورقة عمل والحريري يريد ما يرضي جمهوره والسعودية.. لبنان بين التسوية او الانهيار وجنبلاط ينصح محمد بن سلمان

كان الرئيس سعد الحريري في السعودية مستقيلاً، ووضعت فرنسا وأوروبا وواشنطن ثقلهم لإخراجه من السعودية وأمضى أياماً في باريس، ثم حضر عيد الاستقلال في بيروت وبعدها زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واجتمع به وأبلغه أسباب وخلفيات استقالته وأهمها الحفاظ على الطائف والحفاظ على العلاقات مع الدول العربية كلها وخاصة دول الخليج وإقرار مبدأ النأي بالنفس الذي يقصد به حزب الله.

تلقى رئيس الجمهورية ما قاله الرئيس الحريري وتناقش معه في ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، واستمرار التسوية الحاصلة على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس النيابي إضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية القائمة وطلب من الرئيس الحريري التريث في الاستقالة ووافق الحريري الذي شعر بأبوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كذلك العلاقة الإيجابية القائمة مع الرئيس بري كذلك مع الوزير جنبلاط إضافة إلى حضور جمهور كبير من كل المناطق الى بيت الوسط للترحيب به.

تفسير النأي بالنفس وايجاد المخارج

وأثناء اجتماع الرئيس ميشال عون مع رئيس الحكومة الحريري، ابلغه أنه كرئيس للجمهورية يحافظ على الدستور ولا مشكلة بالنسبة لاتفاق الطائف الذي اصبح دستور لبنان، وبالنسبة لعلاقات لبنان مع الدول العربية والحفاظ عليها أبلغه أنه على مستوى الجمهورية اللبنانية والدولة اللبنانية قام هو بزيارة الدول العربية وبدأها بالسعودية وان الجمهورية اللبنانية تحافظ على علاقاتها مع الدول العربية وتريد تعزيزها أما مسألة النأي بالنفس لا بد من التشاور للوصول إلى قاسم مشترك وإيجاد المخارج خاصة وأن خطاب السيد حسن نصرالله الأخير كان إيجابياً، وان رئيس الجمهورية سيقوم بالاتصالات بكافة الأطراف والتشاور معها للوصول إلى حل قد لا يكون يرضي الجميع لكنه يكون الحد المقبول من كافة الأطراف وتمنى على الحريري التريث بالاستقالة ولبى الرئيس الحريري رغبة الرئيس عون بانتظار المشاورات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية غدا الاثنين مع كل قادة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وبعدها مساء يجتمع مع الرئيس بري، ثم يلتقي في اخر اجتماع مع الرئيس سعد الحريري لاطلاعه على وجهات النظر للبحث معه في كيفية التسوية في لبنان، علماً ان الرئيس ميشال عون سيزور ايطاليا الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام.

عقيلة ماكرون دعت عقيلة الحريري لزيارة فرنسا

من جهة ثانية، دعت عقيلة الرئيس الفرنسي ماكرون عقيلة الرئيس الحريري وأولاده لزيارة فرنسا وشكر الرئيس الحريري الرئيس الفرنسي ماكرون على هذه البادرة ولا يمكن فصل دعوة الرئيس الفرنسي لعائلة الحريري إلى فرنسا لتمضية أيام في باريس وقرار الرئيس الفرنسي وفرنسا بضرورة الحفاظ على التسوية في لبنان وعلى الاستقرار فيه ويحظى الرئيس ماكرون رئيس فرنسا بدعم الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاستقرار والتسوية في لبنان.

الرئيس الحريري ينتظر جواب عون ورئيس الجمهورية سيحاول تقديم أمور وخطوات تجعل الحريري يخاطب جمهوره السني ويقدم له ما يرضيه إضافة الى إعطاء الحريري جزءا من مطالبه مما يجعل الحريري يسافر إلى الرياض ويقدم للسعودية خطوات واوراق ترضى بها السعودية كي لا تضغط السعودية للاستقالة.

لبنان بين الاستقرار أو الانهيار

بانتظار ذلك لبنان يعيش بين استمرار الاستقرار والحفاظ على التسوية التي كانت قائمة وبين انعكاس الصراع الإيراني السعودي على الساحة اللبنانية فاذا استطاعت فرنسا والدول الاوربية وواشنطن تأمين ضغط على الجميع وعلى دول عربية وعلى السعودية لاستمرار التسوية والاستقرار في لبنان مع الاتصال أيضا بإيران فإن لبنان يكون قد عاد الى المسار الصحيح.

اما اذا فشلت الأمور والحوار فلبنان ذاهب نحو الانهيار الاقتصادي الذي سيشل الدولة والمؤسسات لكن من يعرف أجواء بعبدا يقول أن رئيس الجمهورية غير خائف من الأمور ويقوم بكل الجهود لإيجاد الحل ومهما حصل فهو قادر على القيام بمسؤولياته كرئيس للجمهورية اللبنانية.

كلام هام لجنبلاط ونصائح لمحمد بن سلمان

في هذا الوقت وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق جنبلاط نصائح إلى ولي العهد السعودي فيها الكثير من العبر وقال جنبلاط: «يا سمو الأمير التحديات هائلة وتحديث المملكة ضرورة إسلامية وعربية. إلا أن هذه المهمة لا يمكن أن يُكتب لها النجاح وحرب اليمن مستمرة. لست لأذكر بأن اليمن هو كأفغانستان العالم العربي وما من أحد احتلها أو حكمها من الخارج. العثمانيون بقوا على الأطراف والإنكليز في عدن وبعض المدن». ولاحقاً ذاقوا الأمرّين أما عبد الناصر فقد هزم في اليمن وكنتم أنتم على أيام الملك فيصل رحمه الله من ساند «الزيود» آنذاك الحوثيين اليوم لمحاربته وقاتلوا شر قتال. لاحقاً، جرت التسوية بعد مؤتمر الخرطوم والصلحة بين فيصل وناصر وقد كان للشيخ صباح على حد علمي الدور الأساسي في هذه الصلحة».

وقال: «أما اليوم ومن باب الحرص على المملكة وعلى الشعب اليمني لا بد من صلح أو تسوية سموها ما شئتم. ولا عيب ولا غضاضة بالكلام المباشر مع الجمهورية الإسلامية لترتيب هذه التسوية بعيداً عن التهجمات الشخصية من هنا وهناك التي لا تجدي نفعاً. السلم والوفاق يجب أن يسود بين الشعبين».

وتابع جنبلاط: «كفى دماراً وحصاراً في اليمن وكفى استنزافاً بشرياً ومادياً لشعب المملكة وموارد المملكة. آن الأوان لإعمار اليمن بعيداً عن علي عبدالله صالح وعبد الهادي منصور. ليختر الشعب اليمني من يريد وأنتم يا سمو الأمير كن الحكم والمصلح والأخ الكبير كما كان أسلافك. سهل جداً إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب»، معتبرا أنه «صعب جداً إيقاف الحرب إلا إذا تجاوزت الشكليات وفاتحت الإيرانيين. مصلحة المملكة أهم من تستخدم لا سمح الله في حرب بالواسطة نتيجتها بيع السلاح والذخيرة ووعود كاذبة واستنزاف لموارد السعودية والخليج، هذه الموارد المطلوبة في الإنماء الحقيقي في التعليم وفي التطبيب وغيرها من المجالات».

ودعا لحوار عربي - ايراني ومعالجة النقاط الخلافية، لأن الحوار مع ايران يعطينا قوة في لبنان.

وختم «وعلى سبيل المزاح، فإن حربكم ضد الفساد لا شك خطوة نوعية لكن إحكموا بسيف القانون، وإذا قررت السلطات في لبنان اتباع خطواتكم فقد نحتاج إلى ضعف مساحة الـ Ritz Carlto، وتقبلوا فائق المحبة والاحترام».

بري : النأي بالنفس لا يكون من طرف واحد

أما الرئيس بري، فقال بالنأي بالنفس اذا كان مطلوبا فهو على الجميع سواء على لبنان أم من لبنان على الخارج ويمكن تفسير هذا الكلام بنأي الدول بنفسها عن لبنان ونأي لبنان عن هذه الدول ولا ان يكون من طرف واحد.

الحريري سيكتفي بالاستقبالات حالياً

أما رئيس الحكومة سعد الجريري فلن يداوم ويذهب إلى مكتبه في السراي بل سيكتفي باستقبال الوزراء في بيت الوسط ولن يقوم بأي اجتماع رسمي بانتظار ما سيحصل عليه من جواب من رئيس الجمهورية العماد عون فيما الاتصالات والزيارات لم تنقطع بين الحريري وبري وجنبلاط الذي اعطى تعليمات لكافة نوابه وكوادره بعدم التصريح والدخول في الازمة الحاصلة حاليا والنأي بالنفس عن كل ما حاصل من ازمة في البلاد بانتظار ورقة العمل التي سيقدمها رئيس الجمهورية للأطراف وعلى رأسهم حزب الله وتيار المستقبل.

تفاؤل بالتسوية

من جهتها، ابدت مصادر متابعة لمسار الاتصالات تفاؤلها بنجاح التسوية، مستندة الى الاجواء الدولية غير المسبوقة والداعمة للبنان وللاستقرار فيه، وهذا الدعم هو الذي ساهم بخروج الحريري من السعودية، والتريث بالاستقالة، ودعت المصادر الى رصد الاجواء الدولية الايجابية وتحديداً بعد قمة سوتشي الثلاثية بين الروساء بوتين وروحاني واردوغان وزيارة الاسد الى موسكو، والاتصال بين بوتين وترامب ورؤساء اوروبيين وعرب، والتغييرات داخل المعارضة السورية، وابعاد الصقور، وكلها تؤشر الى مسار ايجابي جديد في سوريا سينعكس حتماً على لبنان ونجاح التسوية فيه، ومن هي الجهة القادرة على الوقوف في وجه هذا التحول في سوريا والعراق، كما اشار الى التقارب التركي ـ السوري وتأثيراته على الاكراد، وكلها لمصلحة لبنان.

وقالت المصادر: كل المعلومات تؤشر الى نجاح التسوية، الا اذا حصل تطور كبير، وهذا امر مستبعد، فالرئىس ميشال عون قاد المفاوضات بحكمة الرؤساء مع الرئىس نبيه بري، وكل الاطراف اللبنانية دون استثناء مع الاستقرار والحوار، وهذا الامر «قوة ضغط» محلية مدعومة بقوة «ضغط دولية» تجعل من اي قوة وتحديداً السعودية وغيرها عاجزون عن افشال التسوية، واكد ان الامور ستتوضح غداً بعد اجتماعات بعبدا.

واستبعدت المصادر عقد طاولة حوار، مؤكدة ان الامور «ستمشي» بشكل طبيعي وستعود الحكومة الى الاجتماعات قريباً، والجميع سيوافق على الصيغة المقترحة من الرئيس ميشال عون.

ورداً على سؤال عن استبعاده للصراع السعودي ـ الايراني على موضوع التسوية، أكد ان الغطاء الدولي كبير جداً، ولم يحدث في تاريخ لبنان، ان اجتمع رؤساء اميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا ومصر والاردن وغيرهم من الدول على استقرار لبنان، وهذه نعمة يجب الاستفادة منها وتبين كما قال النائب وليد جنبلاط «اصدقاء لبنان كثر» وختم: «كل القيادات اللبنانية تريد عودة سعد الحريري واحتضانه».