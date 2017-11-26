سعيد مغرداً.. "إستفيقوا"

غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه الخاص "تويتر"، قائلاً :"أول إشارة تؤكد ان حزب الله لن يغييّر في سلوكه حتى بعد استقالة الحريري "مونته"على لبنان التي أدّت الى غياب وزير الدفاع في اجتماع التحالف الاسلامي ضد الاٍرهاب في الرياض إستفيقوا".

المصدر: ليبانون ديبايت