- جميلة الكون.. إفريقية تتوَّج على عرش الجمال.. هذه المرأة التي تفوَّقت بجمالها على 92 منافسة من دول العالم
- مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله"
- إندونيسيا تترقَّب ثوراناً بركانياً ضخماً.. أجلت عشرات آلاف السكان ورفعت حالة التأهُّب للقصوى
- معجزة إلهية تُنقذ عاصون ـ الضنّية من مجزرة!
- الإسرائيليون ما زالوا يسافرون إلى سيناء رغم الهجوم الإرهابي
- القلب المكسور قد يكون السبب خلف النوبات القلبية
- ١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز
- ترك الأطفال مع أجدادهم يشكّل خطراً على صحتهم .. ما السبب
- معركة العالم الإسلامي
- علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : مُطالبة بتوضيح لدور الحكيم في السعوديّة.. مصادر معراب : سكوت المستقبل عن الإساءة للقوات ورئيسها خطيئة لا تغتفر
- مشاورات لتفاهُم سياسي جديد... وإجتماع إسرائيلي أمني اليوم لـ«الحدود الشمالية» وأزمة لبنان
- مشاورات مكثفة لعون حول آلية «النأي بالنفس»
- غياب لبنان عن مؤتمر التحالف الإسلامي ضد الإرهاب يتفاعل
- مشاورات رئاسية اليوم تمهيداً لإعادة الحياة إلى الحكومة
- المشاورات الصعبة لإخراج لبنان من «عنق الاستقالة»... تنطلق اليوم
- قيادة «التيار»: القوات شريكة في مشروع الفتنة
- جعجع يقلب الأدوار: أنا ضحية الحريري!
- أخطاء في القوانين تقود الى تشويه العلوم السياسية احيانا
- سقطة الـ«فيغارو» في الحرب ضد لبنان والحريري
- أكراد سورية هدية جديدة لطهران
- المشروع الإيراني في المنطقة
- رئيس الزمالك: حاولوا قتل ابني.. ونائبي «بلطجي»
- صفقة رباعية قيد الإعداد
- برّي والحريري وخلوة الأربع ساعات!
- «التيار» لـ«القوات»: «موقفكم فاجأنا!»
مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله"
مشهد جديد اليوم، لا هو حوار وطني، ولا استشارات، بل مشاورات يوم واحد يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون طوال نهار ويلتقي خلالها كل القوى والكتل السياسية الممثلة في الحكومة وحزب الكتائب، ويتوج بلقاءين مسائيين مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لعرض نتائج الحوارات والتي سيركز خلالها الرئيس عون على تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والتوصل الى رؤية معينة ينطلق منها الرئيس لمعالجة الوضع الذي نشأ بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته.
لكن الاسئلة التي ترافق المشاورات تبقى عن نتائجه، فهل يكون الدخول في دوامة انتظار التطورات الخارجية ولا سيما منها مبادرات السلام القائمة في المنطقة والتي تؤثر حكماً على لبنان، تشكل مخرجاً يحفظ ماء وجه معظم الاطراف ويعيد التسوية التي انطلقت قبل سنة الى مسارها؟ مصادر سياسية متابعة أكدت لـ"النهار" ان الرئيس الحريري لن يعود الى مرحلة ما قبل 4 تشرين التي كبدته خسائر فادحة في الداخل وسط مناصريه وفي أوساط تياره الازرق، كما اساءت الى علاقته، وعلاقة لبنان، بالدول العربية، وتالياً فان ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري عن النأي بالنفس كان جيدا، وعلى كل الاطراف التزامه.
ويتلخص هدف المشاورات الرئاسية في عنوان واحد هو التوصل الى اجماع على العودة الى منظومة النأي بالنفس، على قاعدة أن هذه السياسة اثبتت نجاحها في ابقاء لبنان بعيدا من النار السورية، ومن صراع المحاور، ويمكن مفاعيلها ان تستمر ما دام هناك التزام مشترك لعدم التهجم على الدول العربية وعلى المملكة العربية السعودية تحديداً، وهذا يشمل عدم التهجم على ايران بطبيعة الحال.
واذا كان فريق 14 اذار سابقا قادراً على التزام عدم التهجم على ايران، وابقاء رفض سلاح "حزب الله" كجزء من الصراع الداخلي، فان الحزب، استناداً الى المصادر السياسية، لن يكون قادراً على التزام الانسحاب من سوريا ودول عربية اخرى، وعدم التعرض للدول العربية الصديقة، فان الاعتقاد السائد أن المشاورات ستهدف حكماً الى البحث عن المخرج لـ"حزب الله" وليس للحريري. فالاخير قال ما عنده وحدد سقفه، وبات على الحزب ان يقول ما لديه وما هو السقف الذي يمكن ان يتراجع اليه ويشكل جواباً مرضياً للحريري.
في المقابل، ثمة إشارات إيجابية تلقاها الحريري من الحزب في اليومين الاخيرين. وفي المعلومات ان المخرج - الاتفاق بات شبه - منجز كما قالت جهات مواكبة، ولن تكون المشاورات التي سيجريها عون "إلّا من باب تأكيد خطورة المرحلة التي يجتازها البلد". ويلاقيه الرئيس نبيه بري في تزويده الدعم المطلوب لرأب الصدع الكبير في الجسم الحكومي، والذي هدأت مفاعيله بعد قرار التريث.
وأمس صرح الحريري: "ان ما نقوم به من جهد واتصالات هو لخدمة البلد والناس، وخطوة التريث التي اتخذناها بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث مطالبنا وشروطنا الأساسية بتحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب في المنطقة وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليا بالممارسات والسياسات المتبعة والتزام اتفاق الطائف كما أعلنا أكثر من مرة. ونحن لن نقبل بمواقف حزب الله التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم. هناك جدية في الاتصالات والحوارات القائمة للاستجابة لطروحاتنا وعلينا ان نبني عليها".
وكان الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري كشف لـ"النهار" أن "هناك تصوراً لآلية تطبيق النأي بالنفس قدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون وهدفها حماية لبنان من الأزمات"، رافضاً الافصاح عن تفاصيلها.
وقال إن "لا سقف زمنياً للتريث، وهناك نيات ستظهر مع الوقت، ولن نكون أمام طاولة حوار كلاسيكية بل مشاورات يجريها رئيس الجمهورية. هناك نتائج يجب ان تظهر بين يوم وآخر، والأحداث تبيّن اذا كانت السكة ستسلك المسار المطلوب أم لا، ويبنى على الشيء مقتضاه".
وأشار الحريري الى أنه "من الواضح وجود تدخل فرنسي لايجاد حل في لبنان واليمن، وهناك حركة سياسية غربية روسية سورية مصرية ايرانية لوضع الازمة السورية على سكة الحل السياسي، ومؤشرات اعادة اطلاق مبادرة عملية السلام، وبالتالي فإن كل الازمات توضع على الطاولة اليوم بما فيها سلاح حزب الله". ولم يستبعد دنو اللحظة التي يصار فيها الى اعادة تموضع وجود "حزب الله" في سوريا.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
جميلة الكون.. إفريقية تتوَّج على عرش الجمال.. ...الكاتب:
-
-
إندونيسيا تترقَّب ثوراناً بركانياً ضخماً.. أجلت عشرات ...الكاتب:
-
-
الإسرائيليون ما زالوا يسافرون إلى سيناء رغم ...الكاتب:
-
القلب المكسور قد يكون السبب خلف النوبات ...الكاتب:
-
١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز ...الكاتب:
-
ترك الأطفال مع أجدادهم يشكّل خطراً على ...الكاتب:
-
معركة العالم الإسلامي ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله"
- معجزة إلهية تُنقذ عاصون ـ الضنّية من مجزرة!
- علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : مُطالبة بتوضيح لدور الحكيم في السعوديّة.. مصادر معراب : سكوت المستقبل عن الإساءة للقوات ورئيسها خطيئة لا تغتفر
- مشاورات لتفاهُم سياسي جديد... وإجتماع إسرائيلي أمني اليوم لـ«الحدود الشمالية» وأزمة لبنان
- مشاورات مكثفة لعون حول آلية «النأي بالنفس»
- غياب لبنان عن مؤتمر التحالف الإسلامي ضد الإرهاب يتفاعل
- مشاورات رئاسية اليوم تمهيداً لإعادة الحياة إلى الحكومة
- المشاورات الصعبة لإخراج لبنان من «عنق الاستقالة»... تنطلق اليوم
- قيادة «التيار»: القوات شريكة في مشروع الفتنة
- جعجع يقلب الأدوار: أنا ضحية الحريري!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)