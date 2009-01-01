- صحافي لبناني الأصل مكافح للفساد انتخبوه رئيسا لهندوراس
- مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: نجري حوارا متواصلا مع 12 سفيرا مسلما وعربيا
- تغريدة مثيرة لخوري عن "الكذب".. فهل المقصود عقاب صقر؟
- فضيحة إلكترونية لإيران في لبنان
- هل في أستراليا فقراء حقاً؟
- في ذكرى وفاة توفيق الدقن...حكايات وأسرار "الشرير خفيف الظل"
- جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب
- المعارضة السورية: مليشيا حزب الله تقترب من الحدود الأردنية
- جميلة الكون.. إفريقية تتوَّج على عرش الجمال.. هذه المرأة التي تفوَّقت بجمالها على 92 منافسة من دول العالم
- مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله"
- إندونيسيا تترقَّب ثوراناً بركانياً ضخماً.. أجلت عشرات آلاف السكان ورفعت حالة التأهُّب للقصوى
- معجزة إلهية تُنقذ عاصون ـ الضنّية من مجزرة!
- الإسرائيليون ما زالوا يسافرون إلى سيناء رغم الهجوم الإرهابي
- القلب المكسور قد يكون السبب خلف النوبات القلبية
- ١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز
- ترك الأطفال مع أجدادهم يشكّل خطراً على صحتهم .. ما السبب
- معركة العالم الإسلامي
- علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : مُطالبة بتوضيح لدور الحكيم في السعوديّة.. مصادر معراب : سكوت المستقبل عن الإساءة للقوات ورئيسها خطيئة لا تغتفر
- مشاورات لتفاهُم سياسي جديد... وإجتماع إسرائيلي أمني اليوم لـ«الحدود الشمالية» وأزمة لبنان
- مشاورات مكثفة لعون حول آلية «النأي بالنفس»
- غياب لبنان عن مؤتمر التحالف الإسلامي ضد الإرهاب يتفاعل
- مشاورات رئاسية اليوم تمهيداً لإعادة الحياة إلى الحكومة
- المشاورات الصعبة لإخراج لبنان من «عنق الاستقالة»... تنطلق اليوم
- قيادة «التيار»: القوات شريكة في مشروع الفتنة
- جعجع يقلب الأدوار: أنا ضحية الحريري!
تغريدة مثيرة لخوري عن "الكذب".. فهل المقصود عقاب صقر؟
بعد التغريدة الشهيرة التي نشرها الوزير غطاس خوري على حسابه على "تويتر"، وأرفقها بصورة ليهوذا الإسخريوطي الذي خان السيّد المسيح، في إشارة منه الى الدور الذي لعبه النائب السابق فارس سعيد مع السعودية، وخصوصاً مع الوزير السعودي ثامر السبهان، نشر خوري ليل أمس تغريدة أخرى تحمل تأويلات وتساؤلات كثيرة، حيث نشر صورة مرفقة بالقول: "يكذب بصدق ويصدق في الكذب".
والجدير ذكره أن تغريدة خوري تزامنت مع إنتهاء برنامج "نهاركم سعيد" الذي يعرض على محطة الـ"lbc" الذي كان يستضيف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عقاب صقر، والذي شدد في حديثه، بأن "الرئيس الحريري لم يكن محتجزاً وانه كان يعبر عن ما كان يقوله له "حرف بحرف"، جازماً بأن كل المصادر التي تتحدث عن مساءلة الرئيس الحريري في السعوديّة في ملفات مالية هي كاذبة، مضيفاً "التواصل مع الرئيس الحريري كان يومياً وكل الزعم بأن الاتصال به كان منقطعاً لا اساس له من الصحة".
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة، بأن المقصود بتلك التغريدة هو النائب عقاب صقر.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
صحافي لبناني الأصل مكافح للفساد انتخبوه رئيسا ...الكاتب:
-
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: نجري حوارا ...الكاتب:
-
تغريدة مثيرة لخوري عن "الكذب".. فهل المقصود ...الكاتب:
-
فضيحة إلكترونية لإيران في لبنان ...الكاتب:
-
في ذكرى وفاة توفيق الدقن...حكايات وأسرار "الشرير ...الكاتب:
-
جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا ...الكاتب:
-
المعارضة السورية: مليشيا حزب الله تقترب من ...الكاتب:
-
جميلة الكون.. إفريقية تتوَّج على عرش الجمال.. ...الكاتب:
-
مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله" ...الكاتب:
-
إندونيسيا تترقَّب ثوراناً بركانياً ضخماً.. أجلت عشرات ...الكاتب:
-
معجزة إلهية تُنقذ عاصون ـ الضنّية من ...الكاتب:
-
الإسرائيليون ما زالوا يسافرون إلى سيناء رغم ...الكاتب:
-
القلب المكسور قد يكون السبب خلف النوبات ...الكاتب:
-
١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز ...الكاتب:
-
ترك الأطفال مع أجدادهم يشكّل خطراً على ...الكاتب:
-
معركة العالم الإسلامي ...الكاتب:
-
علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : ...الكاتب:
-
مشاورات لتفاهُم سياسي جديد... وإجتماع إسرائيلي أمني ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تغريدة مثيرة لخوري عن "الكذب".. فهل المقصود عقاب صقر؟
- فضيحة إلكترونية لإيران في لبنان
- مشاورات القصر تبحث عن مخرج لـ"حزب الله"
- معجزة إلهية تُنقذ عاصون ـ الضنّية من مجزرة!
- علاقة الحريري ــ جعجع على المحكّ : مُطالبة بتوضيح لدور الحكيم في السعوديّة.. مصادر معراب : سكوت المستقبل عن الإساءة للقوات ورئيسها خطيئة لا تغتفر
- مشاورات لتفاهُم سياسي جديد... وإجتماع إسرائيلي أمني اليوم لـ«الحدود الشمالية» وأزمة لبنان
- مشاورات مكثفة لعون حول آلية «النأي بالنفس»
- غياب لبنان عن مؤتمر التحالف الإسلامي ضد الإرهاب يتفاعل
- مشاورات رئاسية اليوم تمهيداً لإعادة الحياة إلى الحكومة
- المشاورات الصعبة لإخراج لبنان من «عنق الاستقالة»... تنطلق اليوم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)