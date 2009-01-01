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تغريدة مثيرة لخوري عن "الكذب".. فهل المقصود عقاب صقر؟

آخر تحديث: منذ 34 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تغريدة مثيرة لخوري عن &quot;الكذب&quot;.. فهل المقصود عقاب صقر؟

بعد التغريدة الشهيرة التي نشرها الوزير غطاس خوري على حسابه على "تويتر"، وأرفقها بصورة ليهوذا الإسخريوطي الذي خان السيّد المسيح، في إشارة منه الى الدور الذي لعبه النائب السابق فارس سعيد مع السعودية، وخصوصاً مع الوزير السعودي ثامر السبهان، نشر خوري ليل أمس تغريدة أخرى تحمل تأويلات وتساؤلات كثيرة، حيث نشر صورة مرفقة بالقول: "يكذب بصدق ويصدق في الكذب".

 

والجدير ذكره أن تغريدة خوري تزامنت مع إنتهاء برنامج "نهاركم سعيد" الذي يعرض على محطة الـ"lbc" الذي كان يستضيف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عقاب صقر، والذي شدد في حديثه، بأن "الرئيس الحريري لم يكن محتجزاً وانه كان يعبر عن ما كان يقوله له "حرف بحرف"، جازماً بأن كل المصادر التي تتحدث عن مساءلة الرئيس الحريري في السعوديّة في ملفات مالية هي كاذبة، مضيفاً "التواصل مع الرئيس الحريري كان يومياً وكل الزعم بأن الاتصال به كان منقطعاً لا اساس له من الصحة".

 

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة، بأن المقصود بتلك التغريدة هو النائب عقاب صقر.

 

المصدر: ليبانون ديبايت

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