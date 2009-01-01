- تقرير إسرائيلي: مصالح تل أبيب و"داعش" قد تتلاقى في سوريا
- "حكم العسكر"... عائد
- أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات الإعلامية
- رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم
- مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة
- اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
- الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
- إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي بما حصل في السعودية
- الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن
- النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية
- الحريري يهدد مجددا بالاستقالة
- تفويض عون بالحل الحكومي
- بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته والأنظار على... الرياض
- لا تعديل في مفهوم «النأي» وتوافق على عدم «احراج» الحريري
- إيران.. الحزب الإرهابي
- «القوّات»: لسنا من يكتب التقارير.. ونطالب الحريري بالتوضيح
- الأزمة عميقة وربّما تزداد عُمقاً وعُقماً؟
- إنّها الميليشيات ... إنّها الدولة
- ما الذي سيقدِّمه «حزب الله» للعهد وحكومته؟
- قاعدة «المستقبل» تتهم القوات بنحر زعيمها سياسياً
- القوات «تحبّ» الحكومة: نرفض عزلنا
- موازين المصالح تغلب موازين القوى؟
- بيان التطمينات: ما يُعطى وما لا يُعطى
- أهالي القاصرين داخل السجون.. يروون مأساتهم
- محرِّكات الإتصالات داخلياً وخارجياً أُديرَت للتوصّل إلى نتائج سريعة
أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات الإعلامية
تتهاوى السقطات المدوية في عالم الحريات الإعلامية في بلدٍ لطالما تغنّى بشعار حرية الرأي، تغنّى فيه حدّ ما تحوّل إلى "كليشيه" مقيت، وقد لا نقع في فخ المبالغة إذا ما قلنا إنه تحوّل إلى كرة مهترئة تتقاذفها القوى الأمنية كلّما انكسر خاطر سياسي أو انزعج زعيم أو امتعض وزير من مقالٍ حرّ أو من منشورٍ جريء نشره أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما جديد هذه السقطات وليس آخرها، فهو توقيف الأمين العام للتحالف المدني الإسلامي الصحافي أحمد الايوبي في 16 تشرين الثاني الجاري. واليوم بعد مرور 11 يوماً على توقيف الأيوبي، يكمن السؤال بأي جرم تم توقيف الأيوبي، وأين أصبحت قضيته، وما هو السقف القانوني للجرم الموجه له، وهل سيخرج قريباً؟
"الأيوبي موقوف في نظارة قصر العدل لليوم الـ12 على التوالي" كما يؤكد شقيقه محمد الأيوبي، أما التهمة فهي تحقير رئيس الجمهورية والتعرض لدولة شقيقة، على خلفية سلسلة مقالات نشرها الأيوبي في موقع "جنوبية" الإلكتروني، وهي مقالات رأي سياسية تعرّض في أحدها لمدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري، وتم الادعاء بإيعاز من الأخير.
ويرى شقيق الأيوبي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن المعنيين "يحاولون المماطلة بقضية شقيقه للإبقاء على احتجازه أطول فترة ممكنة" وكان قد رأى شقيقه آخر مرة منذ 4 أيام، في ظل ظروف مهينة ومذلة من التوقيف لا تليق بالإعلام والإعلاميين.
ويستهجن محمد محاكمة شقيقه في المحكمة الجزائية بدلاً من محكمة المطبوعات، طالما أن التهمة على خلفية مقال صحافي. وطالب بالكف عن ممارسة هذه التصرفات المعيبة بحق أحمد، وإخلاء سبيله فوراً وتحديد وقت للمحاكمة، فهو شخص معروف عنوانه كما هويته.
ويؤكد على أنهم في انتظار ما ستؤول إليه الأمور اليوم، كونهم قد تقدموا بطلب إخلاء سبيل للأيوبي يوم أمس، أما إذا رفض قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا إخلاء السبيل أو رفضه، فسيعمد التحالف المدني الإسلامي إلى اجتماع موسّع مع عائلة الأيوبي للخروج بموقف ودرس الخطوات اللاحقة.
وفي حديث مع موكلة الصحافي الأيوبي، المحامية زينة المصري، تؤكد أن "التهمة الموجهة لموكلها هي تحقير رئيس الجمهورية والتعرّض لدولة شقيقة بموجب ادعاء من الأستاذ نادر الحريري، من خلال شكوى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الموكل بجرائم يدينها قانون العقوبات والمطبوعات".
أما السقف القانوني لهذا الادعاء، فتشير المصري إلى أنه "بحسب المادة 113 من قانون أصول محاكمات جزائية لا يجب أن يستمر توقيف الأيوبي أكثر من 5 أيام". أما سبب التأخير فإن "الملف أرسِل إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للمطالعة بعد ختم التحقيق، ولم ترد النيابة الملف مجددا لحضرة قاضي التحقيق".
وتلفت المصري في حديثها لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنها تقدمت بطلب إخلاء سبيل أمام قاضي التحقيق يوم أمس و"علينا انتظار مهلة 24 ساعة، وهي المهلة التي تُمنح للمدعي لإبداء رأيه بإخلاء السبيل، ولا يمكن للقاضي ان يأخذ قرارا بهذا الإخلاء قبل انقضاء المهلة".
وعن السيناريوهات القانونية المحتملة، فللقاضي الحق برد إخلاء السبيل أو القبول به، ولموكلة الأيوبي حق استئناف القرار لردّ إخلاء السبيل في حال رفضه القاضي. فهل يخرج الأيوبي اليوم أم أن المماطلة ستكون سيدة الموقف تأكيداً على كيدية سياسية باتت مفضوحة التوجّه باستهداف الإعلام والإعلاميين في الفترة الأخيرة؟
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تقرير إسرائيلي: مصالح تل أبيب و"داعش" قد ...الكاتب:
-
"حكم العسكر"... عائد ...الكاتب:
-
أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات ...الكاتب:
-
رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم ...الكاتب:
-
مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة ...الكاتب:
-
اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ...الكاتب:
-
الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة ...الكاتب:
-
إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي ...الكاتب:
-
الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله ...الكاتب:
-
النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية ...الكاتب:
-
الحريري يهدد مجددا بالاستقالة ...الكاتب:
-
تفويض عون بالحل الحكومي ...الكاتب:
-
بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته ...الكاتب:
-
لا تعديل في مفهوم «النأي» وتوافق على ...الكاتب:
-
إيران.. الحزب الإرهابي ...الكاتب:
-
«القوّات»: لسنا من يكتب التقارير.. ونطالب الحريري ...الكاتب:
-
الأزمة عميقة وربّما تزداد عُمقاً وعُقماً؟ ...الكاتب:
-
إنّها الميليشيات ... إنّها الدولة ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
- جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب
- الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- نتنياهو يُهدّد بالتدخّل لإسقاط الأسد.. واغتيال الجِنرال سليماني قائد فَيْلَق القُدس.. لماذا نَعتقد أنّه لا يَجْرؤ على التّنفيذ هذهِ المَرّة؟ وكيف سَتكون العَواقب لو أقدمَ على أيٍّ من “الحَماقتَيْن”؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "حكم العسكر"... عائد
- أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات الإعلامية
- رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم
- مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة
- إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي بما حصل في السعودية
- الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن
- النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية
- الحريري يهدد مجددا بالاستقالة
- تفويض عون بالحل الحكومي
- بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته والأنظار على... الرياض
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)