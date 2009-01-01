أحدث الأخبار:
- تقرير إسرائيلي: مصالح تل أبيب و"داعش" قد تتلاقى في سوريا
- "حكم العسكر"... عائد
- أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات الإعلامية
- رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم
- مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة
- اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
- الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
- إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي بما حصل في السعودية
- الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن
- النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية
- الحريري يهدد مجددا بالاستقالة
- تفويض عون بالحل الحكومي
- بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته والأنظار على... الرياض
- لا تعديل في مفهوم «النأي» وتوافق على عدم «احراج» الحريري
- إيران.. الحزب الإرهابي
- «القوّات»: لسنا من يكتب التقارير.. ونطالب الحريري بالتوضيح
- الأزمة عميقة وربّما تزداد عُمقاً وعُقماً؟
- إنّها الميليشيات ... إنّها الدولة
- ما الذي سيقدِّمه «حزب الله» للعهد وحكومته؟
- قاعدة «المستقبل» تتهم القوات بنحر زعيمها سياسياً
- القوات «تحبّ» الحكومة: نرفض عزلنا
- موازين المصالح تغلب موازين القوى؟
- بيان التطمينات: ما يُعطى وما لا يُعطى
- أهالي القاصرين داخل السجون.. يروون مأساتهم
- محرِّكات الإتصالات داخلياً وخارجياً أُديرَت للتوصّل إلى نتائج سريعة
"حكم العسكر"... عائد
قيّم هذا المقال/الخبر:
رأت أوساط إعلامية، وسط فورة التوقيفات الأمنية التي يتعرّض لها صحافيون وإعلاميون لبنانيون، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، أن لبنان (بلد الحريات الإعلامية) عاد لزمن الوصاية أو لما يعرف بـ"حكم العسكر".
وعلقت الأوساط ممازحة: و"كأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ليس لديها عمل تقوم به إلا مراقبة ما يصدر عن الإعلاميين، سواء على مستوى المقالات، أو المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: ليبانون ديبايت
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تقرير إسرائيلي: مصالح تل أبيب و"داعش" قد ...الكاتب:
-
"حكم العسكر"... عائد ...الكاتب:
-
أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات ...الكاتب:
-
رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم ...الكاتب:
-
مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة ...الكاتب:
-
اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ...الكاتب:
-
الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة ...الكاتب:
-
إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي ...الكاتب:
-
الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله ...الكاتب:
-
النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية ...الكاتب:
-
الحريري يهدد مجددا بالاستقالة ...الكاتب:
-
تفويض عون بالحل الحكومي ...الكاتب:
-
بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته ...الكاتب:
-
لا تعديل في مفهوم «النأي» وتوافق على ...الكاتب:
-
إيران.. الحزب الإرهابي ...الكاتب:
-
«القوّات»: لسنا من يكتب التقارير.. ونطالب الحريري ...الكاتب:
-
الأزمة عميقة وربّما تزداد عُمقاً وعُقماً؟ ...الكاتب:
-
إنّها الميليشيات ... إنّها الدولة ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- اليهودية الأولى في تاريخ مسابقة ملكة جمال ألمانيا
- جينيفر لورانس تفكر في هجر التمثيل مؤقتا لسبب غريب
- الأمير هاري يعلن خطبته رسمياً على الممثلة الأميركية ميغان ميركل.. وهذا موعد الزفاف
- بيلا حديد في موقف محرج بسبب فستانها الجريء بعد حفل فيكتوريا سيكريت
- نتنياهو يُهدّد بالتدخّل لإسقاط الأسد.. واغتيال الجِنرال سليماني قائد فَيْلَق القُدس.. لماذا نَعتقد أنّه لا يَجْرؤ على التّنفيذ هذهِ المَرّة؟ وكيف سَتكون العَواقب لو أقدمَ على أيٍّ من “الحَماقتَيْن”؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "حكم العسكر"... عائد
- أحمد الأيوبي... سقطة جديدة في عالم الحريات الإعلامية
- رياشي: أنا إلى جانب مارسيل غانم
- مشاورات بعبدا ترسم خريطة تعويم الحكومة
- إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي بما حصل في السعودية
- الحريري: سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن
- النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية
- الحريري يهدد مجددا بالاستقالة
- تفويض عون بالحل الحكومي
- بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته والأنظار على... الرياض
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)