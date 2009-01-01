"حكم العسكر"... عائد

رأت أوساط إعلامية، وسط فورة التوقيفات الأمنية التي يتعرّض لها صحافيون وإعلاميون لبنانيون، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، أن لبنان (بلد الحريات الإعلامية) عاد لزمن الوصاية أو لما يعرف بـ"حكم العسكر".

وعلقت الأوساط ممازحة: و"كأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ليس لديها عمل تقوم به إلا مراقبة ما يصدر عن الإعلاميين، سواء على مستوى المقالات، أو المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".