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جورج بكاسيني: سعيد وريفي من "كتبة التقارير"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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جورج بكاسيني: سعيد وريفي من &quot;كتبة التقارير&quot;

كشف مدير تحرير جريدة "المستقبل" جورج بكاسيني، في حديث لمحطة OTV، عن أن من بين كتبة التقارير النائب فارس سعيد والوزير السابق اللواء أشرف ريفي. تصريح بكاسيني وقبله النائب عقاب صقر، يزيل الشكوك والاتهامات التي طاولت حزب القوات اللبنانية في قيادة الانقلاب على رئيس الحكومة سعد الحريري، بالتنسيق مع الرياض، وبأنه أحد "كتبة التقارير"، كما جاء على لسان بعض المستقبليين.

 

وقبل 5 أيام، قال بكاسيني في حديث إلى محطة المستقبل إن "كتبة التقارير أساؤوا للبلد وضللوا أشقاء البلد، وهؤلاء لا يمكنهم ان يجمعوا 50 شخصاً، ولا يمكنهم ان يواجهوا ايران، ولا حتى جزر القمر، وعملهم كان التنظير على رئيس الحكومة سعد الحريري بأنهم أرباب المواجهة، وهناك امثلة تاريخية على هروبهم من المواجهة، وأهمها 7 أيار 2008".

المصدر: ليبانون ديبايت

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