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نحو تحالف إنتخابي بين "البرتقالي" و"الأزرق"
في 13 ايلول الماضي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض الكباش السياسي الرئاسي "الى تقريب موعد الإنتخابات النيابية، اذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة واجرائها ولو في الشتاء" على حد تعبيره. الدعوة التي لم يغفل اي طرف سياسي خلفياتها آنذاك جوبهت بموجة رفض حملت رئيس المجلس على سحبها من التداول. لكن التقلبات والتغييرات التي احدثتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض في المشهدين السياسي والشعبي قد تعيد ضخ الاوكسيجين في عروق الدعوة التي انتفت الاسباب الكامنة خلف اطلاقها منذ نحو شهرين لتحل محلها اخرى يحتمها تقاطع مصالح قوى سياسية تشكل رأس حربة في المواجهة التي حتّمت الاستقالة.
وفي معرض سردها لمعطيات تدفع هذه القوى لتقريب موعد الاستحقاق البرلماني، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" ان تيار المستقبل الذي خفضت التسوية السياسية الرئاسية شعبيته بنسبة عالية غير خافية على اي من اللبنانيين خصوصا مع بروز وجوه سنية تبنت طروحات سيادية تدغدغ المشاعر الشعبية، ثم جاءت الاستقالة لترفع منسوب غضب فريق 8 آذار قبل ان يتبدد ويتحول الى تعاطف وطني عارم معه في ضوء ملابسات الاستقالة، يفضل على قاعدة ضرب الحديد وهو حام تقريب موعد الانتخابات، ليستفيد من موجة التعاطف الشعبي ويستثمرها انتخابيا وهي فرصة قد تصبح غير متاحة بعد نحو ستة اشهر، موعد الانتخابات المقررة في ايار 2018، اذ حتى ذلك الحين قد يخلق الله ما لا تعلمون. وقد رد الرئيس الحريري في مقابلته مع محطة "سي نيوز" الفرنسية مساء امس على سؤال حول امكانية اجراء الانتخابات قبل موعدها بالقول: أجل لمَ لا؟ لكن علينا الحصول على موافقة الأحزاب جميعها. لا مشكلة لديّ إن جرت الانتخابات قبل موعدها."
اما التيار الوطني الحر، فترى المصادر ان الطريقة الحكيمة والذكية التي ادار بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ازمة الاستقالة ونفذ خطة المواجهة رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بجولة مكوكية على عواصم القرار والدول المؤثرة، فعلت فعلها في وضع حد لها وتركت تأثيرها الايجابي في اوساط اللبنانيين الذين قدروا للرئيس وللوزير باسيل مقدار اندفاعهما الوطني "لاستعادة رئيس الحكومة حريته" وعودته الى بيروت، من شأنها ان ترفع رصيد التيار الشعبي ليستثمر انتخابيا في اقرب فرصة قبل ان يتلاشى اذا تبدلت الظروف حتى ايار المقبل.
من جهته، يفضل فريق 8 آذار وتحديدا حزب الله العودة الى دعوة الرئيس بري لاكثر من اعتبار. فالتسوية السياسية للازمة السورية على الابواب والدفع الدولي نحو انضاجها بعيد القضاء على تنظيم "داعش" بلغ اوجه، ما يعني عمليا ان عودته من الساحات العربية لم تعد بعيدة والاجدى توظيف الانتصارات التي حققها على الارهاب في سوريا والعراق سريعا، اضافة الى بروزه من خلال مواقفه ابان مرحلة "الاستقالة" بمظهر اكثر الحريصين على الوحدة الوطنية والاستقرار وعلى رئيس الحكومة وتقديم ما يلزم لصون التسوية وحماية العهد. وتبعا لذلك، يناسبه جدا تقريب موعد الانتخابات لتحقيق فوز يتطلع اليه للحصول على الغالبية البرلمانية.
بيد ان المصادر تستبعد فرضية تقريب الموعد الانتخابي في ضوء جملة معوقات ابرزها اجراءات ومقتضيات القانون الانتخابي النسبي التي توجب تدريب الموظفين وتحضير اللبنانيين لمعرفة كيفية ممارسة حقهم الانتخابي.
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