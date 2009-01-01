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مفاوضات تقنية بين لبنان وشركات النفط الدولية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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تواصلت أمس المفاوضات بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركات البترولية التي قدمت العروض الأفضل لاستخراج النفط من المياه الإقليمية اللبنانية.

 

وتركزت المفاوضات بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والشركات النفطية العالمية (ايني وتوتال وحلفاؤهما) على عرضي المزايدة في البقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية، ونقل عن الوزير أبي خليل أن النقاشات التي يجريها وفريق الوزارة مع الشركات تتناول البنود التقنية وليست المالية، وقال إنه يحاول تحسين شروط ومطالب الدولة، وهناك أمور تم التوافق عليها وأمور أخرى بحاجة الى المزيد.

 

وبعد الانتهاء من المفاوضات المفترض أن تستمر ثلاثة أيام، يقدم وزير الطاقة تقريره الى مجلس الوزراء مجتمعا.

 

في غضون ذلك، دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء المقبل لدرس اقتراح إنشاء الصندوق السيادي اللبناني للعائدات النفطية واقتراح قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المالية، فضلا عن قانون الموارد البترولية.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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