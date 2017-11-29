تفاؤل في بيروت والحديث يجري حول عقد جلسة مجلس الوزراء.. بيان الحكومة هو النأي بالنفس وسقف المقاومة خطاب السيد نصرالله

يجري الحديث بتفاؤل كبير في بيروت عن حصول التسوية وتقول أوساط الرئيس نبيه بري ان مجلس الوزراء قد ينعقد في الأسبوع المقبل الثلثاء او الأربعاء او الخميس وسيصدر مقررات عن مجلس الوزراء تضمن النأي بالنفس، كي يرتاح الرئيس سعد الحريري لاضافة كلمة النأي بالنفس في مقررات مجلس الوزراء، ويستطيع القول ان استقالته شكلت صدمة إيجابية لتأكيد النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والصراعات العربية والصراع السعودي - الإيراني - اليمني.

الرئيس سعد الحريري حصل على النأي بالنفس وحزب الله يعتبر ان سقف تنازله او سقف موقفه الإيجابي هو خطاب سماحة السيد حسن نصرالله، الذي تعتبره المقاومة خطاباً إيجابياً للغاية، لان السيد نصرالله قال اننا لم نرسل مسدس الى اليمن وان الحرب في العراق قد انتهت، وسننسحب قريبا من العراق، اما سوريا فقد انتصرت على الإرهاب وهنالك تسوية سياسية وبالتالي، عندما تنتهي الحرب نهائيا سننسحب دون ان يعلن ذلك حاليا.

اما بالنسبة الى سلاح المقاومة في لبنان فليس مطروحا البحث فيه، وعلى كل حال قال الرئيس سعد الحريري ان موضوع سلاح حزب الله في لبنان لا يمكن حله دون تسوية إقليمية.

غطاء دولي كبير في شأن لبنان

لأول مرة في تاريخ لبنان منذ حرب 40 سنة يحصل غطاء دولي كبير وعظيم في شأن لبنان، وحماية الاستقرار فيه، وتأمين الحفاظ على التسوية السياسية على الساحة اللبنانية، وقد لعب الرئيس الفرنسي ماكرون دورا كبيرا في هذا المجال، كما لعب الاتحاد الأوروبي دورا كبيرا في الضغط على السعودية، ثم حصل اتصال بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الأميركي ترامب، وطلب الرئيس الفرنسي ماكرون مساعدة الرئيس الأميركي في شأن دور واشنطن حول التسوية والاستقرار في لبنان، وتجاوب الرئيس الأميركي ترامب وفق ما قال تلفزيون فوكس نيوز الأميركي.

وكتبت جريدة لوس انجلوس تايمز ان واشنطن أرسلت على عجل موفداً أميركياً من جهاز الامن القومي التابع للبيت الأبيض الى الرياض، ووصل اليها واجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطلب منه رفع شروطه عن الرئيس سعد الحريري ورفع شروطه عن لبنان، وان تهديدات الوزير ثامر السبهان كانت إساءة كبيرة للاستقرار والتسوية في لبنان.

كذلك فان واشنطن وفرنسا والاتحاد الأوروبي لا تقبل بالأسلوب والطريقة التي تم استعمالها مع رئيس مجلس وزراء لبنان الحريري وبقائه في السعودية بشكل ملتبس وغموض كامل مدة 14 يوما، الى ان ضغط الرئيس الفرنسي ماكرون على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واجبره على إعادة الحريري والسفر الى باريس ومنها عودته الى بيروت واشتراكه في عيد الاستقلال اللبناني ثم مقابلته رئيس الجمهورية، ثم التريث في الاستقالة بناء على تمني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم اجراء مشاورات قام بها رئيس الجمهورية مع كافة الأطراف، وانتشر التفاؤل في بيروت في شأن إقرار حل سياسي يؤدّي الى اصدار مقررات عن مجلس الوزراء يتضمن النأي بالنفس عن الصراعات العربية وعن الصراع الإيراني - السعودي في شأن اليمن وغير اليمن، حول النفوذ الإيراني في دول عربية عديدة.

خطاب السيد حسن نصرالله

اما من حيث الواقع، فان مجلس الوزراء سيقدّم مقررات لفظية وليست عملية، فاذا كان السيد حسن نصرالله اعلن انه لم يرسل مسدس الى اليمن فهذا امر يرضي السعودية ورسالة إيجابية لها، وفي ذات الوقت إعلانه عن انتهاء الحرب في العراق رسالة إيجابية أيضا الى الخليج والسعودية، كما ان كلامه عن انتصار النظام السوري على الإرهاب، وما يعني ذلك من انه عند انتهاء الحرب نهائيا في سوريا سينسحب حزب الله من سوريا. وحزب الله اعلن ان السقف الذي يمكن للمقاومة الالتزام به وعدم التنازل بعد الان هو خطاب سماحة السيد حسن نصرالله.

لكن الشق العملي لتنفيذ النأي بالنفس قد يكون صعبا الى حد ما، ويتطلب وقتا لمدة اشهر لانه من المستحيل تأمين النأي بالنفس خلال 24 ساعة من المشاورات التي اجراها رئيس الجمهورية مع كافة الأطراف.

محمد بن سلمان وخسارته

خسر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قراره باستقالة حكومة الحريري وإلغاء التسوية في لبنان وضرب الاستقرار، وذلك نتيجة الضغط الدولي على السعودية، وخاصة على ولي العهد محمد بن سلمان، ولم تعد السعودية تستطيع مرة ثانية الضغط لاستقالة الرئيس سعد الحريري واستقالة الحكومة، لان السعودية وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان سيخسر كل مصداقيته وسينتفض الشعب اللبناني ضد رعونة ولي العهد محمد بن سلمان، لانه من غير المقبول ما حصل مع لبنان من تهديدات لوزير شؤون الخليج العميل الإسرائيلي ثامر السبهان والذي قال ان الكلام ليس من عنده بل من يعتبر ذلك يعيش في الوهم.

ثم صدر قرار ولي العهد محمد بن سلمان باستدعاء الرئيس سعد الحريري واجباره على القاء خطاب ضد ايران وعن قطع اذرع ايران في لبنان وخارج لبنان وقال الرئيس سعد الحريري وفق بيان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان ايران حيث تحل يسود الخراب ويسود الإرهاب.

ضغط دولي على محمد بن سلمان

واثر الضغط الفرنسي والدولي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تم اجباره على اجراء مقابلة مع الرئيس سعد الحريري على تلفزيون المستقبل، ثم حضر الرئيس الفرنسي الى مطار الرياض وقال كلاما عنيفا للامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وان فرنسا لا تمزح في هذا المجال وان الرئيس الفرنسي ماكرون يعطي مهلة أيام لاخراج الرئيس سعد الحريري من السعودية، وما لم يخرج الرئيس سعد الحريري من السعودية ويتم إزالة الإقامة الجبرية عنه فان فرنسا مع الاتحاد الأوروبي ستتحرك ضد السعودية، وبالتحديد ضد ولي العهد محمد بن سلمان لتعلن ان السعودية قامت بأكبر رعونة من قبل الأمير محمد بن سلمان لضرب الاستقرار والتسوية في لبنان، وانه اتخذ قرارا يصب في خانة الجنون عندما استدعى الرئيس الحريري وادى ذلك الى عدم الاستقرار مدة 14 يوما في لبنان وسقوط التسوية وسقوط الحكومة لكن الوحدة الوطنية اللبنانية ضربت قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة الى الضغط الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة الذي قرر قطع كل علاقاته مع السعودية، ما لم يتراجع ولي العهد محمد بن سلمان الخاسر الأول عن قراره، في شأن استدعاء الرئيس الحريري واستقالة الحكومة اللبنانية واسقاط التسوية في لبنان وضرب الاستقرار فيه.

كما ان مستشارة المانيا ميركل انذرت السعودية بقطع العلاقات معها، إضافة الى ان وزير خارجية المانيا قال كلاما قاسيا ضد السعودية، حتى الوصول الى حد اتهامها بالإرهاب، مما أدى بالسعودية الى سحب سفيرها من برلين احتجاجا، والتهديد باقفال مكاتب شركة سيمنز الالكترونية الألمانية واستثماراتها من السعودية، فردّت المانيا بأن سيمنز تعمل في السعودية بمبلغ ملياري دولار وان الناتج القومي لألمانيا هو 14 الف مليار دولار مع موازنتها، وهي رابع دولة في العالم، من حيث القوة الاقتصادية والصناعية والمالية، واذا قررت السعودية الدخول في حرب استثمار فان كل المصارف الألمانية إضافة الى المصارف الأوروبية ستلغي التعامل مع المصارف السعودية إضافة الى سحب سفراء الدول للاتحاد الأوروبي من السعودية وصولا الى حد عدم الاعتراف بشرعية ولي العهد محمد بن سلمان.

انتقادات واشنطن لمحمد بن سلمان

عندها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خاصة بعدما تلقى إضافة الى انذار الاتحاد الأوروبي لوماً وانتقادا من واشنطن لم يتم الإعلان عنه لكن تم ارسال موفد رسمي الى السعودية جاء من واشنطن وهو من كبار المسؤولين الاميركيين وابلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضرورة التراجع عن قراره والافراج عن الرئيس سعد الحريري ليعود الى لبنان، وتعود التسوية السياسية في لبنان ويتم تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وغيره والمالي في لبنان.

وبالنتيجة، شكل هذا الامر اكبر خسارة وضربة معنوية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

التفاؤل في بيروت

لقد ظهر التفاؤل بقوة في بيروت من خلال أجواء قصر بعبدا وارتياح العماد ميشال عون الى نتيجة المشاورات التي اجراها، ويمكن اعتبار ان التسوية حاصلة وتقول أوساط الرئيس نبيه بري ان الأجواء إيجابية جدا وان مجلس الوزراء اللبناني قد ينعقد الأسبوع المقبل مرتين، مرة برئاسة الرئيس سعد الحريري ومرة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعندما يجتمع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري، سيصدر مقررات عن مجلس الوزراء تحمل عبارة النأي بالنفس، وهذا ما يراه الرئيس الحريري امرا هاما صدر عن الحكومة اللبنانية ويستطيع الوقوف امام السعودية وامام جمهوره وامام دول الخليج بأنه حصل على تنازل كبير في شأن تثبيت النأي بالنفس من قبل لبنان عن الصراع الإيراني - السعودي، إضافة الى الصراعات او توجيه او تدخل او ارسال قوات الى دول عربية من قبل حزب الله.

على صعيد آخر جرى التداول بإعادة التوازن ضمن الحكومة، ويعني ذلك تغيير بعض الوزراء، لكن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري قال ان أحدا لم يفاتحه في الموضوع وهذا الامر لا يمكن حصوله وان الحكومة هي حكومة وحدة وطنية وستستمر.

كما ان اجواء قصر بعبدا والرئيس الحريري تستبعد كليا تغيير في الحكومة، الا اذا أصر التيار الوطني الحر على تغيير الوزير خوري من الحكومة وتبديله بوزير آخر.

وعندها قد تحتاج الحكومة الى مجلس النواب للاجتماع وبحث هذا التغيير في الحكومة، فاما ان يصدر بمرسوم عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية واما ان يحتاج الى موافقة مجلس النواب على هذا الامر.

وزيرة المرأة الإسرائيلية تعتبر سيناء مكانا للدولة الفلسطينية

في هذا الوقت، صرحت وزيرة المرأة الإسرائيلية بأن افضل مكان لايجاد الدولة الفلسطينية هي سيناء، ومساحة سيناء هي 60 الف كلم مربع، بينما الضفة الغربية التي يسكن فيها الفلسطينيون مساحتها 5800 كلم مربع، وسيناء يمكن ان تتسع في مساحة 60 الف كلم لأكثر من 15 مليون فلسطيني، وان إسرائيل ستضم القدس كلها، أي القدس الغربية والقدس الشرقية وتعتبرها نهائيا العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل.

والوزيرة الإسرائيلية تحضر حاليا مؤتمرا في القاهرة، وهذا الكلام الوقح من قبل الوزيرة الإسرائيلية لم يقابَل بأي رد عربي عليها.

اما صحيفة هآرتس الاسرائيلية، فقد ذكرت ان الوزيرة الإسرائيلية تحدثت عن واقع حقيقي يمكن تنفيذه لكن صحيفة التايمز البريطانية قالت ان حدود غزة الفلسطينية تصل الى مدينة العريش وهي الأكبر في سيناء واكثر من ذلك، وان الحل الإسرائيلي ممكن، والولايات المتحدة برئاسة ترامب يوافقون على هذا الطرح وإقامة دولة فلسطينية في سيناء، وان السعودية توافق على هذا الامر وان ينتقل الفلسطينيون الى سيناء لاقامة دولتهم هناك على مساحة 60 الف كلم مربع، وان سيناء فارغة من السكان وكل ما فيها هو مليون و400 الف مواطن يسكنون قرب قناة السويس في مدينة الإسماعيلية البعيدة في اقصى حد من سيناء فيما مجمل سيناء فارغ ويمكن اعمارها، ومن خلال اتفاق السعودية وأميركا وإسرائيل ومحاولة جلب الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي ستقوم السعودية بدفع 250 مليار دولار الى مصر وتقدم الولايات المتحدة 200 مليار دولار ويقدم الاتحاد الأوروبي 300 مليار دولار كما تقوم إسرائيل بتقديم مساعدات لاعمار سيناء عبر شركاتها الإسرائيلية وعبر إقامة مدن وابنية والبنية التحتية في سيناء.

لكن مساء امس ظهر ناطق باسم السلطة الفلسطينية وحركة حماس واعلنوا رفضهم المطلق لاي محاولة سعودية - أميركية - إسرائيلية لتقديم سيناء وطنا بديلا عن فلسطين، وقالوا ان الشعب الفلسطيني لن يترك فلسطين ابدا، وهي وطنه وارضه وتاريخه وشرفه وعزة نفسه وسيقاتل الى اقصى حد للبقاء في فلسطين وان الاحتلال الإسرائيلي سيزول مهما كلف الامر.

المصالحة بين فتح وحماس

المصالحة بين فتح وحماس التي جرت في القاهرة أدت الى اعلان عناوين عريضة في شأن المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة وحماس من جهة أخرى، لكن السلطة الفلسطينية التي سيطرت على المؤسسات والوزارات وغيرها وتنازلت حماس لها، وصلت الى حد مطالبة حركة حماس بتسليم سلاحها، فردت حركة حماس بأن موضوع سلاحها غير قابل للحوار، ورفضت كليا هذا الامر. وتعسرت قضية المصالحة بين فتح وحماس، فيما اتهمت السلطة الفلسطينية بأن قطر وتركيا دخلتا على الخط واقنعتا حماس بعدم المصالحة مع السلطة، اما مصر فدخلت بقوة في الموضوع، وطلبت من السلطة الفلسطينية عدم مفاوضة حماس في شأن تجريدها من السلاح، لان هذا الامر مستحيل في الوقت الراهن وان حماس مضطرة لسلاحها كي تدافع عن أي هجوم إسرائيلي على غزة.

الوضع في اليمن

تزداد الحرب ضراوة في اليمن ويتم محاصرة 20 مليون مواطن يمني من قبل الجيش السعودي، والجيش الخليجي، إضافة الى مرتزقة، ويقع 11 مليون طفل يمني تحت المرض وخطر الموت بسبب الحصار المفروض من السعودية ودول من الخليج.

وقد اعلن رئيس منظمة اليونيسف الدولية ان الحصار من السعودية ودول خليجية على اليمن وموت الأطفال وقتل المدنيين لم يعد يطاق ولم يعد مقبولا ولذلك يجب تدخل الأمم المتحدة مع السعودية لانسحابها من اليمن وفك الحصار عن اليمن كله. فيما السعودية تزيد من ارسال الطائرات من طراز اف - 15 لتضرب بالصواريخ والقنابل مدن يمنية محاصرة وتقتل المدنيين، والحرب في اليمن مشتعلة وستزداد حدة.

ما هو انعكاس الوضع على لبنان

إزاء هذه الازمات في غزة وفلسطين، والحرب الجارية في اليمن، والمطالبة بضم الحشد الشعبي الذي هو تابع للنفوذ الإيراني مباشرة الى الجيش العراقي فيما الحشد الشعبي يرفض ذلك والحرس الثوري الإيراني يؤيده في هذا الامر فان مشكلة كبيرة تقع امام حكومة العبادي الاتحادية في العراق. ثم ان هنالك مشكلة كبيرة بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان.

واذا انتقلنا الى سوريا، فان مشكلة كبيرة حاصلة هي دخول اميركا على الخط ودعمها لاكراد سوريا لاقامة شبه دولة كردية في شمال سوريا، وهذا الامر لن تسمح به تركيا، ولن يسمح به الجيش العربي السوري وحلفاؤه، ولذلك حصل تقارب كبير بين تركيا وسوريا في شأن ضرب الاكراد وتحذير واشنطن من استمرار دعمها وتمويلها لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا وإقامة دولته هناك والازمة مفتوحة.

كذلك فان الجيش الأميركي موجود في شمال سوريا بحجم 3 الاف جندي ويدعمون الاكراد، وواشنطن أعلنت انها لن تنسحب من سوريا قبل حصول التسوية السياسية في سوريا.

وفي هذا الوقت، قامت السعودية بتوحيد المعارضة السورية على قاعدة انهاء وجود الرئيس بشار الأسد في سوريا وقيام حوار مباشر بين المعارضة السورية ووفد من الحكومة السورية والبند الأول هو إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة وقيام هيئة انتقالية تضع دستورا جديدا لسوريا ثم تجري انتخابات نيابية تحت اشراف الأمم المتحدة في سوريا.

هذا الامر رفضه النظام السوري كليا، وقام بتأجيل سفر الوفد السوري الى مؤتمر جنيف للاجتماع بالمعارضة، وهو الاجتماع الثاني.

ثم تدخلت روسيا مع النظام السوري وطلبت منه ارسال وفد الى جنيف للتباحث مع المعارضة لكن روسيا أبلغت ديمستورا مندوب الأمم المتحدة للتفاوض بين المعارضة السورية والنظام ان عليه ان يرفض أي شروط مسبقة وان بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة هو امر غير قابل للحوار وان الرئيس الأسد سيتسمر على رأس الحكم في سوريا، وان روسيا من خلال مؤتمر القمة الذي عقدته مع تركيا وايران فوافقت على بقاء الرئيس الأسد على رأس السلطة وقيام هيئة انتقالية في سوريا تقوم بوضع دستور جديد وتجري انتخابات نيابية في سوريا تحت اشراف الامم المتحدة، واكثر من ذلك لن يحصل في سوريا وفق القرار الروسي المتفق مع تركيا وايران عبر الرئيس اردوغان رئيس تركيا والرئيس روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وعلى هذا الأساس، أرسلت دمشق وفدا سيصل اليوم الأربعاء الى جنيف على ان تبدأ المحادثات يوم الخميس.

كيف سيتم تطبيق النأي بالنفس؟

ما هو انعكاس كل هذه الاحداث على لبنان، وكيف سيتم تطبيق اتفاق النأي بالنفس، الذي سيصدر كمقررات عن مجلس الوزراء، النتيجة هي ان ولي العهد محمد بن سلمان خسر كل أوراقه في لبنان، وان السعودية أصبحت مطرودة من الساحة اللبنانية ولم يعد لها الحق بالتعاطي في الساحة اللبنانية وضرب الحكومة واستقالتها إضافة الى ضرب الاستقرار والتسوية السياسية والأمنية في الساحة اللبنانية، واذا قام ولي العهد محمد بن سلمان بخطوة مرة ثانية مثل الخطوة الأولى، سيجد نفسه معزولا عن العالم ويصيبه احباط كبير، إضافة الى ضرب هيبته ومكانته العربية، وخاصة في السعودية، حيث قام بسجن وتصفية الامراء من اعمامه واحفاد الملك عبد العزيز وسجنهم، إضافة الى سجن 420 رجل اعمال سعودي ومن جنسيات أخرى ويقوم دون محاكمة ودون قضاء باجبارهم على التوقيع عن التنازل عن ثرواتهم كي يجمع حوالى 500 مليار دولار الى 800 مليار دولار منهم، وذلك لان الازمة الاقتصادية في السعودية أصبحت كبيرة، وانه لأول مرة في تاريخ السعودية تصدر وزارة الاقتصاد قرارا بوضع رسم القيمة الإضافية على البضائع في السعودية، بعدما كانت السعودية لا تضع ضرائب إضافية على استيرادها والسعودية هي البلد الوحيد في الخليج التي لديها اكبر ثروة نفطية واحتياط من النفط في العالم، ومع ذلك وصل اقتصادها الى انحطاط بسبب سياسة ولي العهد محمد بن سلمان وسيطرته على اكبر شركة بترول في العالم هي شركة أرامكو، ووضع أرباحها في حسابه الخاص في سويسرا وفي بنوك سعودية خارج الموازنة الحكومة للمملكة العربية السعودية.

الحريري ربح من خلال جملة لفظية

واذا كان الرئيس سعد الحريري قد حصل على ربح من خلال جملة لفظية هي النأي بالنفس فانه في واقع الامر لن يحصل النأي بالنفس عن الصراع العربي وسيستمر ولن يستطيع الرئيس الحريري الاستقالة مرة ثانية، لانه اذا استقال فلن يعود ابدا الى الحكم ولن يعود ابدا الى رئاسة الحكومة، خاصة وان لبنان ينتظر اجراء انتخابات نيابية قريبة تحدد حجم كل حزب وكل فاعلية على الساحة اللبنانية.

كذلك فاذا استقال الرئيس سعد الحريري مرة ثانية يعني ذلك انه ليس رجل دولة وانه ليس مسؤولا كبيرا بمقام رئاسة مجلس الوزراء ويتخذ قرارات ضد لبنان وضد استقراره وضد التسوية وبالتالي تكون هذه القرارات قرارات طائشة.

واذا كانت حماس ترفض البحث في نزع سلاحها واذا كانت إسرائيل تريد ضم القدس نهائيا اليها، واعلانها عاصمة ابدية لها، كذلك اذا كانت إسرائيل مع السعودية وأميركا تريد إقامة الدولة الفلسطينية في سيناء وتصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين، فيعني ذلك ان لبنان لن يكون بمنأى عن هذا الموضوع لان على الساحة اللبنانية 500 الف لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيمات وعندها سيتحرك الفلسطينيون في لبنان بحجم نصف مليون لاجئ ولا يستطيع احد منعهم من التحرك، واذا قام الجيش اللبناني بضربهم ستحصل مجازر في المخيمات لا يتحملها لا الرأي العام العربي ولا الأوروبي ولا الرأي العام الدولي.

سقط محمد بن سلمان وانتهى الهجوم السعودي

سقط محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سقوطا مريعا من اعلى القمة الى ادنى الاودية، واذا عاد مرة ثانية الرئيس سعد الحريري الى القبول باستدعائه ووضعه في الإقامة الجبرية فسينتهي سياسيا مع عائلة الحريري كلها، لان بهاء الدين الحريري غير صالح لرئاسة الحكومة، ولا يعرف بالسياسة كثيرا، بل هو مقاول من الدرجة الأولى ومحيط تيار المستقبل كله يقول ان بهاء الحريري لا يفهم بالسياسة شيئا كليا.

انتهى الهجوم السعودي وهجوم ولي العهد محمد بن سلمان الى فشل كبير وسقوط مريع لولي العهد محمد بن سلمان والخسارة الكبيرة على الساحة اللبنانية والأوروبية والأميركية والعالمية، هذا دون ان نذكر ان الرئيس بوتين رئيس روسيا اتصل هاتفيا بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي دون الإعلان عن ذلك وابلغه ان روسيا قد تتخذ موقفا متطرفا ضد السعودية وتوقف تسليم الأسلحة الروسية الى السعودية خاصة منظومة الدفاع اس - 400 القادرة وحدها على ضرب الصواريخ الإيرانية اذا ما قامت ايران بضرب صواريخ بالستية بعيدة المدى.

ولم يتم الإعلان عن هذا اتصال الهاتفي، بل اشارت وكالة سبوتنك الى ان روسيا تحركت بقوة على مستوى عال جدا وعندما تقول على مستوى عال جدا، فهذا يعني الرئيس بوتين، وانه جرى الاتصال بالامير محمد بن سلمان وابلغه القرار الخطير الروسي وعندها رضخ ولي العهد محمد بن سلمان لان السعودية بحاجة ماسة الى منظومة الدفاع الروسية اس - 400 خوفا من الصواريخ الإيرانية ولان منظومة الدفاع الروسية اس - 400 هي المنظومة الوحيدة القادرة على اسقاط الصواريخ الإيرانية اذا ما قامت ايران بضرب السعودية بالصواريخ، ومنظومة اس - 400 هي المظلة الوحيدة التي تحمي عاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة وكل جغرافيا السعودية على مساحة مليون كلم مربع وهي مساحة السعودية.

ما هي نتيجة الازمة في لبنان التي حصلت؟

لقد نجح الرئيس سعد الحريري بالحصول على مقررات من الحكومة بعبارة النأي بالنفس لكنه ربح جملة لفظية فقط وليست عملية على الأرض، اما المنتصر الحقيقي فهي المقاومة، فسلاحها باق في لبنان وليس قابل للحوار، ووجودها العسكري في سوريا باق وقواتها الكبيرة التي تصل الى 15 الف مقاتل وحتى 20 الف مقاتل باقون في سوريا ويقاتلون. كذلك فان حزب الله والمقاومة لا يستطيعون الابتعاد عن كربلاء والنجف ولا يستطيعون الابتعاد لا عن الحشد الشعبي ولا عن الحكومة العراقية ولا عن النجف وكربلاء بل سيبقون هناك قوات على مستوى الخبراء والقادة لحماية الوضع العراقي وضرب خلايا الإرهاب من قوى داعش والخلايا الإسلامية المتطرفة لان لدى حزب الله كوادر مختصة لكشف خلايا داعش وضربها وليس لدى الجيش العراقي هذه الخبرة بل ان حزب الله يتمتع بخبرة كبيرة وهو الذي استطاع ضرب كل خلايا داعش على الساحة اللبنانية ومنعها من تفجير السيارات او ارسال انتحاريين وذلك سواء في الضاحية ام في بيروت ام في الهرمل ام في البقاع ام في القاع، ام في النبي عثمان ام في شتوره ام على مداخل بيروت ام ضد مطرانية السريان التي قد تم كشف خلية من داعش كانت تريد تفجير كنيسة السريان في الاشرفية. إضافة الى كشف 3 خلايا في طرابلس والقيام بسحبهم خلية وراء خلية الى بيروت دون ان تهتز طرابلس ودون ان ينتشر الخبر علانية.

ولذلك فان قادة وخبراء وكوادر حزب الله لا يمكن ان تخرج من العراق دون ضرب داعش نهائيا واستقرار الوضع في العراق على مستوى ازمة الحشد الشعبي الذي تدعمه ايران والتسوية الحاصلة بين الحكومة العراقية التي يمكن تنفيذها مع الحشد الشعبي عبر انضمامه الى الجيش العراقي، وهذا ما قد لا تقبل به ايران.

دعم أميركي للجيش بكل الطاقات

إزاء كل ذلك لا يمكن القول ان التفاؤل يجب ان يكون كبيرا، بل يجب ان نقول ان الضغط الدولي استطاع الحفاظ على استقرار لبنان والتسوية فيه، والى ان يحصل امر جديد قد يكون مفاجأة لا احد يعرف ماذا سيحصل، مع العلم ان رئيس اركان الجيوش الأميركية كلها والبالغة من حيث عدد الجيش الأميركي مليونين ونصف مليون جندي ويقوم بقيادتهم رئيس اركان الجيوش الأميركية سيزور بيروت في الأشهر القادمة وربما قريبا في الأسابيع المقبلة، ويعلن ان الولايات المتحدة هي شريكة للبنان وان الجيش الأميركي سيدعم الجيش اللبناني بكل طاقاته، وان الهبة التي منحتها السعودية بقيمة 3 مليارات الى الجيش اللبناني لشراء أسلحة ثم أوقفت إعطاء لبنان الهبة وتسلمت الاسلحة من فرنسا واستعملتها في اليمن بدل تسليمها الى الجيش اللبناني. ولذلك ستقوم الولايات المتحدة بتقديم كامل الأسلحة الى الجيش اللبناني دون حاجة لبنان الى السعودية والهبة التي كذبت بها السعودية على لبنان بعد وعدها الجيش اللبناني والشعب اللبناني بتقديم الهبة ثم الكذب والتراجع عن الهبة وكيف تقوم دولة مثل السعودية تعطي ترامب 208 مليار دولار ولا نعرف مقابل ماذا في حين تمنع تسليم لبنان هبة الـ 3 مليارات وتأخذ الأسلحة الفرنسية التي صنعتها لصالح الجيش اللبناني وترسلها الى اليمن للحرب هناك.