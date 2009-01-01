طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.. تحضر في المنتدى السادس للغرف العربية ـ اليونانية… أثينا

ينعقد اليوم في العاصمة اليونانية أثينا، المنتدى السادس للغرف العربية اليونانية، بمشاركة 196 رجل أعمال عربي، ورجال أعمال يونانيين، إضافة الى مشاركة فاعلة من غرفة التجارة في طرابلس ولبنان الشمالي برئاسة توفيق دبوسي الذي سيعرض خلال المنتدى لمبادرته ″طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية″ التي وصلت أصداؤها الى الغرف العربية واليونانية، حيث أكد الأمين العام رشاد مبغر دعمه الكامل والمطلق لهذه المبادرة، مشددا على أنه يُبنى عليها الكثير، خصوصا أن طرابلس لديها مقومات كبيرة ويمكنها أن تلعب دورا كبيرا في هذا المجال.

المنتدى السادس يُعقد تحت شعار:″اليونان والعالم العربي.. هوية وإنتماء مشترك″، ويضم خمس جلسات على مدار يومين، هي: ″رواد الأعمال الشباب″ وهذه المرة الأولى التي يعالج فيها المنتدى هذا الموضوع، ″فرص الاستثمار والتسهيلات في العالم العربي″، ″الانشاءات والبنى التحتية والطاقة″، ″الملاحة وصناعة الموانئ″، و″التكنولوجيا والتطورات الرقمية والثورة الصناعية″.

يقول أمين عام الغرف العربية اليونانية رشاد مبغر لـ″سفير الشمال″: هذا المنتدى يعدّ إمتدادا لمنتديات سابقة، أسست لها الغرفة العربية ـ اليونانية بنجاح كبير، وهذا النجاح تم بتعاون الغرف والاتحادات العربية ورجال الأعمال اليونانيين وأعضاء الغرفة العربية اليونانية، فنحن نؤسس لمثل هذه اللقاءات بين الجانب العربي واليوناني حتى نخدم ونعزز مصالحنا وعلاقاتنا مع بعضنا البعض، ولبنان كان دوما له حضور فعال في هذه الأنشطة، وبالذات من خلال غرفة التجارة في طرابلس ورئيسها توفيق دبوسي الذي هو من المبادرين دوما، ما يجعل غرفة طرابلس منارة في العالم العربي المشترك.

وحول الدور العربي الذي يمكن أن تلعبه هذه المنتديات، يقول مبغر: نحن نعزز باستمرار من هذا الدور، وندعو سائر الغرف الى مزيد من العمل والنشاط لكي نتساعد في بناء عالمنا العربي، فمشاكلنا لا حدود لها، ولا يمكن القضاء على الظواهر المريضة في مجتمعاتنا مثل الفقر والبطالة، إلا بتحسين مستويات المعيشة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال العمل الجاد والتنمية وإنشاء المصانع والتخطيط المنظم، لذلك نحن نحرص دائما في هذه المنتديات على اللقاءات الثنائية المباشرة بين رجال الأعمال العرب واليونانيين، وهذه الفعالية بالذات فاق الحضور العربي فيها الـ 196 رجل أعمال، وهناك 110 شركات سجلت للحضور وللقاءات الثنائية، فتلك عملية مهمة لأن من خلال اللقاءات الثنائية، كل منا يستكشف سبل الآخر، ونستطيع القول أننا بذلك نحقق دفعا قويا الى الأمام ونخلق شراكات، ويكون هناك متابعة وتواصل بعد الاجتماع لكي يبقى الطرفان في صورة ما يجري.

وعن مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية يقول مبغر: سعيد جدا بأن هذه المبادرة جاءت من غرفة طرابلس ومن رئيسها توفيق دبوسي، ونحن ندعم هذه المبادرة، وطبعا سيكون الرئيس دبوسي متحدثا اليوم، وسيتطرق إليها، ما سيساهم في توسيع أطر دعمها، والمفروض أن يكون هناك إعلاما قويا حول طرابلس ومرافقها وميناءها وموقعها وإمكاناتها، وأن يكون للمدينة حضورا في أميركا وأوروبا، لأنه إذا تطورت هذه المبادرة في أوساط المهاجرين اللبنانيين، في الأميركيتين وكندا، سيكون هناك إقبال شديد من المستثمرين اللبنانيين المغتربين، وهذه وجهة نظر أعتقد أنه سيكون لها تأثيرا إيجابيا كبيرا، خصوصا أن لديكم في لبنان وفي طرابلس كل المقومات وكل المصادر، وأشدد على أن مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية التي أطلقها الرئيس توفيق دبوسي هي مبادرة يُبنى عليها الكثير، من خلال خطة ممنهجة وتقديم تسهيلات، حتى يكون هناك فائدة عامة لطرابلس ومرافقها وأهلها ولكل لبنان.

ويختم مبغر: يسرني أن ألفت إنتباه الرئيس دبوسي الى أن اللبنانيين سطروا قصص نجاح كبيرة في العالم، واليوم جاء الدور ليعيدوا شيئا الى الوطن الأم، وطبعا هناك كثير من أبناء طرابلس وجوارها من المهاجرين ومن واجبهم النهوض بعاصمتهم.