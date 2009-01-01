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المستقبل ـ القوّات: زمن التحالف .. ولّى!
توحي كل المعطيات والتطورات أن العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية قد دخلت مرحلة جديدة، تراجع فيها عامل الثقة المتبادلة بين الطرفين وأصبح رأب الصدع بينهما صعب جداً، بعد مرحلة من الوئام والوفاق.
ففي أقل من أسبوعين تقريباً إنهارت كل مداميك العلاقة بين التيار الأزرق والقوات، التي شُيّدت منذ عام 2005، عندما أسهم رئيس التيار سعد الحريري في إطلاق سراح قائد القوات سمير جعجع بعد حصوله على عفو عام، من ضمن تداعيات إغتيال الرئيس رفيق الحريري ذلك العام، وأضحى الطرفان ـ التيار والقوات ـ حليفان في الساحات والإستحقاقات السياسية والإنتخابية.
لم يرتكز تحالف التيار والقوات على التقائهما ضمن مبادىء سياسية واحدة داخل فريق 14 آذار فقط بل انطلقت أيضاً من حاجة كل منهما للآخر سياسياً وإنتخابياً، فالتيار كان بحاجة لحليف له حضوره في الساحة المسيحية، ولم يكن متوافراً أمامه إلا القوات التي القوات فكانت بحاجة ماسّة لحليف مسلم يمكّنها من كسر حاجز العداء لها في الشارع الإسلامي، ويخرجها من عزلتها.
أكثر من 12 عاماً من العلاقة بين التيار والقوات بنيت على هذا الأساس، وهي بقيت حاضرة ومتماسكة برغم كل الملاحظات والإنتقادات، لكنها علاقة ما لبثت أن انهارت في غضون أيام بعدما تبيّن أنها ″غير طبيعية″، وأنها نشأت واستمرت في ظروف إستثنائية، قبل أن تنهار فور عودة الأمور إلى طبيعتها.
محطتان رئيسيتان صودف وقوعهما في غضون أيام، كانتا كافيتين لانهيار العلاقة بين التيار والقوات، التي بنيت على أمال وأوهام، الأولى كانت خلال إنتخابات نقابة أطباء أسنان طرابلس التي حجب فيها أطباء القوات أصواتهم عن مرشح التيار فخسر، قبل أن يردّ المستقبليون الصفعة بمثلها بحجب أصواتهم عن مرشح القوات في نقابة محامي طرابلس، فخسر بدوره.
أما المحطة الثانية، والتي قصمت ظهر العلاقة بين التيار والقوات، فكانت في اتهامات كثيرة وُجهت إلى جعجع على أنه بتحريضه على الحريري في السعودية، كان أحد أهم أسباب “الغضب” السعودي عليه وإجباره على استقالة حكومته، وهو ما أدى إلى نقمة واسعة ضد القوات في الشارع المستقبلي، لن يكون ممكناً إحتواءها وحصرها، بعدما فتح الطرفان في تراشقهما بعض دفاتر الآخر السوداء.
إنكسار الجرّة بين التيار والقوات، وقبل أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية المقبلة، سيكون له تداعيات عدة على تحالفهما، وخصوصاً على القوات التي لن تجد حليفاً في الشارع الإسلامي يعوّضها خسارة المستقبل، بينما وجد الحريري حليفاً بديلاً هو التيار الوطني الحر، الأكبر تمثيلاً في الشارع المسيحي من القوات، والذي بات أقرب إلى المستقبل من القوات بعد أزمة إستقالته الأخيرة.
هذا يعني بكل بساطة أن الناخبين المحسوبين على تيار المستقبل لن يصوتوا لصالح مرشحي القوات، إلا نادراً، ما سيضع مرشحي القوات في موضع حرج، وعلى وجه التحديد في دوائر أعطى ناخبو المستقبل أصواتهم لمرشحي القوات في إنتخابات 2009 ففازوا، مثل الكورة والبترون وزحلة وبيروت الأولى، لأنه في حال نقل هؤلاء الناخبين أصواتهم إلى وجهة أخرى، كالتيار الوطني الحرّ مثلاً، فإن خسارة ثقيلة تنتظر القوات في الإنتخابات المقبلة، مقابل نجاح سيقطفه العونيون، في حال صبّت أصوات ناخبي المستقبل لهم.
وإذا كان البعض يتحدث عن مفاجآت في نتائج الإنتخابات المقبلة، فإن أحد أسباب هذه المفاجآت سيكون إنتقال صوت الناخب المستقبلي من ضفة سياسية إلى أخرى بما يتعلق بالمرشحين المسيحيين، وهي مفاجأة بدأ كثيرون منذ اليوم يتحسّسونها.
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