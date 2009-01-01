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زيت زغرتا يواجه المضاربة.. والمزارعون يطالبون بالحماية
مع ساعات الصباح الاولى يتوجه مزارعو الزيتون في زغرتا أسوة بسائر المزارعين في لبنان الى حقولهم لجني الموسم، وفي بالهم إنشغال حول ما اذا كان موسم هذه السنة سيرد كلفة العناية به، لاسيما في ظل المضاربة الاجنبية حول سعر صفيحة الزيت الذي يصل الى 50 دولارا للصفيحة المستوردة فيما يتجاوز سعر صفيحة الزيت الزغرتاوي المئة دولار نظرا لجودته ونوعيته وكونه نخب باب اول، إذ أن المزارع في زغرتا يقطف حبات الزيتون ولا يجمع تلك المتساقطة على الارض حفاظا على جودة الزيت.
يُعتبر الزيتون الى جانب الليمون من أساسيات القطاع الزراعي في زغرتا، لكن المزارعين يواجهون خوفا كبيرا من إمكانية كساد مواسمهم وعدم تصريفها، خصوصا أن الموسم يعتبر وفيرا نسبة الى الموسم الماضي، بالاضافة الى كون مقطوعيته جيدة جدا قياسا ايضا بالسنة الماضية.
عدة مشاكل تواجه مزارع الزيتون في قضاء زغرتا، أولها وأهمها الرعي الجائر الذي يؤدي الى يباس معظم أغصان الزيتون التي تطالها الماعز، وبالتالي خسارة نحو نصف إنتاج الشجرة، أما ثانيها فالمضاربة الاجنبية وإرتفاع سعر اليد العاملة الذي تفاوت هذه السنة بين معصرة وأخرى وتتراوح بين الـ 15 الف ليرة والعشرين الف للعاملة، وبين عشرين و25 الف ليرة للعامل مع دوام يمتد من السادسة صباحا الى الواحدة أو الثانية من بعد الظهر، إضافة الى إرتفاع الأسعار في اليد العاملة بالمعاصر على تنقية الزيتون وتحضيره للعصر وهذا كله يشكل تكاليف تضاف الى تكاليف الحراثة والاسمدة والرش والتقليم ما يجعل سعر صفيحة الزيت لا ترد كلفتها او بالكاد تتساوى كلفة العناية بمردود الصفيحة، غير انه وبحسب رفول مخايل فان ما يشفع للمزارع هو ان ″مقطوعية الزيت افضل من السنوات السابقة في العديد من المناطق بحيث بامكان كل خمسين كيلو زيتون ان يعصر تنكة زيت في بعض المعاصر فيما في السنة الماضية كانت التنكة تحتاج الى الضعف، ما جعل المزارع يستبشر خيرا ويتمنى لو أن الدولة تحد من المضاربة الاجنبية ليستفيد من موسمه في هذه السنة″.
ويؤكد اكثر من صاحب معصرة أن الزيت المستورد غير مطابق للمواصفات كونه ليس ″نخب باب اول″ بعكس الزيتون الزغرتاوي الذي لا يختلف اثنان على طعمه اللذيذ، لافتين الانتباه الى أن بعض التجار الكبار في لبنان يستوردون الزيت الاجنبي، ويعالجونه بزيوت أخرى من أجل بيعه في السوق المحلي أو إعادة تصديره بأسعار أدنى من سعر صفيحة الزيت البلدي ما ينعكس سلبا على صغارالمزارعين في كل لبنان.
لا يوجد إحصاء دقيق لاشجار الزيتون في زغرتا الا انه بحسب مزارعين هناك نحو مليون شجرة زيتون تتوزع على ساحل القضاء ووسطه وتنتج نحو خمسين الف تنكة زيت يباع ربعها في السوق المحلي. أما الباقي فيتكدس في حال لم تتوفر فرص التصدير.
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