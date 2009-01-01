صحيفة لبنانية تعتذر لممثلة إسرائيلية

اعتذرت صحيفة لبنانية، عن خطأ ارتكبته في حق ممثلة إسرائيلية، بعدما ورطت اسمها في خبر متعلق بالتنصت والجاسوسية.

وكانت صحيفة "اللواء" اللبنانية، قد نشرت في عددها الصادر الإثنين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، صورة للممثلة الإسرائيلية غال غادوت، المجسدة للبطلة الخارقة "واندر وومان" على شاشة السينما، وأشارت إلى أنها ضابطة الموساد الإسرائيلية كوليت فيانتي، التي نجحت في تجنيد ممثل وسيناريست لبناني واعد، بحسب ما ذكرته صحيفة "هارتز" الإسرائيلية.

ولكن الصحيفة اللبنانية سارعت بالاعتذار لقرائها، عن توريط اسم الممثلة في قضية التخابر مع إسرائيل.

وكانت بعض التقارير، قد ذكرت الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على الممثل والسيناريست اللبناني زياد عيتاني، بتهمة التجسس على بلاده لصالح إسرائيل، بعد أن جندته ضابطة الموساد كوليت فيانتي للعمل معها.

ووفقا لبيان صادر عن قوات أمن الدولة اللبنانية، فقد تم تكليف عيتاني بمهام شملت جمع معلومات عن شخصيات سياسية، وذلك بشكل جزئي، من خلال إقامة علاقات مع أشخاص مقربين منهم، وركز اهتمامه على شخصيتين بارزين لم يتم التصريح باسميهما.

وأضاف البيان أن عيتاني، طلب منه أيضا إقامة علاقات مع شخصيات لبنانية، تدعم التطبيع مع إسرائيل.

ولمعت الممثلة غال غادوت في 2017، في فيلم "واندر وومان"، الذي كان من أنجح أفلام العام الجاري، ويتناول قصة المحاربة الأمازونية "ديانا برنس"، التي تمتلك قدرات خارقة.

ويذكر أن فيلم "واندر وومان"، منع عرضه في صالات السينما في لبنان، بسبب أن بطلته إسرائيلية الجنسية.

كما أن غادوت أطلت بشخصية "واندر وومان"، في فيلم "Justice League"، المعروض في السينمات حاليا.