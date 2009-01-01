تقديم موعد الإنتخابات النّيابية.. المبرّرات كثيرة

″أنا مستعد لانتخابات مبكرة″، هذه العبارة قالها بوضوح رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام، أعطت ما يشبه الإشارة إلى أن إجراء الإنتخابات النيابية المرتقبة في أيار عام 2018 قبل أوانها، أمر محتمل، خصوصاً أن هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف سياسي، وليس الحريري وحده.

بعد عودة الحريري من السعودية إثراحتجازه فيها لأسبوعين وإجباره على تقديم إستقالته منها، قبل أن يتريّث في تقديمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في عيد الإستقلال، طرح اكثر من طرف سياسي فكرة تقديم موعد إجراء الإنتخابات النيابية بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وإقامتها خلال شهري شباط أو آذار المقبلين، الأمر الذي قوبل بردود ومواقف متابينة، تراوحت بين الترحيب والرفض والحذر والصمت، بانتظار معرفة ما إذا كان الطرح جدّيا أم لا.

هذه الفكرة ـ الطرح ينتظر لها أن تتبلور أكثر ويتضح مصيرها الأسبوع المقبل، بعد عودة عون من زيارته الرسمية إلى إيطاليا، وإثر إجتماع منتظر لمجلس الوزراء بعد طول غياب، يتوقع أن يقر فيها المجلس رؤيته ″الجديدة″ للتسوية، التي سوف تجعل الحريري يتراجع فعلياً عن إستقالته أو يستمر في تريثه، وأن يتضح مصير تقديم موعد الإنتخابات النيابية من عدمه.

إحتمال إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها لم ينبع من فراغ، بل إن أسباباً كثيرة دفعت من تبنوا هذا الإحتمال إلى طرحه، من أبرزها:

أولاً: كان الحريري أول المتحمسين لتقديم موعد الإنتخابات النيابية، إذ وجد أن شعبيته وشعبية تيار المستقبل قد ارتفعت مجدداً من خروجه معافى من أزمة إستقالته، ما جعله يعتبر أن تقديم موعد الإنتخابات النيابية وقطف ثمار عودة شعبيته سريعاً، أفضل من الإنتظار حتى موعد إجراء الإنتخابات رسمياً في أواخر أيار المقبل.

ثانياً: يرى الحريري في تقديم موعد الإنتخابات فرصة مناسبة له لا ينبغي له تفويتها لاحتواء الأصوات التي ارتفعت من داخل بيته الأزرق، أو إنشقت عنه، وسعت لوراثته سياسياً بعدما ظنّت أنه إنتهى سياسياً بعد استقالته من السعودية، أو في أضعف الأحوال أنه فقد الكثير من قوته ويمكن الإنقضاض عليه، وهي أمنية لم تتحقق لهم بعدما وجدوا أن الرجل عاد أقوى من السابق، وأنه يستعد لإجراء ″نفضة″ واسعة داخل تياره لإبعاد وتحجيم من تآمروا عليه أو لم ينصروه، سيكون ضحيتها كثير من النواب والمرشحين والمنسقين والكوادر، إضافة إلى تصفية حساب من خرجوا عليه كالوزير السابق أشرف ريفي، أو من طعنوه في الظهر من الحلفاء، أمثال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ومنسق أمانة 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.

ثالثاً: لم تبد الأطراف السياسية الرئيسية أي اعتراض على تقديم موعد الإنتخابات النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المردة وأغلب الأحزاب والقوى السياسية الحليفة لحزب الله، فهي مرتاحة إلى وضعها شعبياً إستناداً إلى القانون الإنتخابي الجديد القائم على مبدأ النسبية والصوت التفضيلي، وهي ترى في القانون “فرصة” لها لاستعادة وتعزيز حضورها السياسي والنيابي في المجلس المقبل، وبالتالي فإن تقديم موعد الإنتخابات يناسبها ولا اعتراض لها على ذلك.

رابعاً: ليس هناك عائق تقني أمام تقديم موعد الإنتخابات بعدما تم عدم إعتماد بطاقة الإنتخاب البيومترية، واعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر كما حصل في السابق، كما أن فريق عمل وزارة الداخلية الذي سيشرف على الإنتخابات يمكنه تكثيف عمله، ما يجعل تقريب موعد الإنتخابات ممكناً ومرجحاً إذا اتخذ قرار بذلك.

خامساً: يعيش البلد أزمات سياسية حادة، كان التمديد لمجلس النواب الحالي ثلاث مرات منذ انتهاء ولايته في عام 2013 أحد أسباب تفاقهما، ولا يمكن الخروج منها إلا بإجراء الإنتخابات النيابية، وتقريب موعدها سيسهم في توفير مزيد من تداعيات هذه الأزمات على واقع البلد الهشّ على كل الصعد.