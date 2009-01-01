الرؤساء يبشّرون بالانفراج والصيغة "السحرية" غامضة

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان معانقا الرئيس سعد الحريري مساء أمس في مسجد الامين عشية عيد المولد النبوي.

من المفترض ان يؤدي تناوب رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري على التبشير بالاجواء الايجابية والخط البياني المتفق عليه لانهاء ازمة استقالة الرئيس الحريري أولاً ومن ثم تريثه فيها، الاسبوع المقبل الى انعقاد مجلس الوزراء وترجمة الاتفاق السياسي الذي سيعوم الحكومة. ومع ذلك فان فسحة لا يستهان بها من الغموض لا تزال تشوب فترة الانتظار ولم تتضح معالمها بعد وهي تتصل بطبيعة الصيغة السياسية "السحرية" التي ستصدر على الارجح عن الرئيس عون ويتبناها مجلس الوزراء بالاجماع (مبدئيا ما لم تحصل مفاجآت) ومن ثم تكر سبحة تأييد هذه الصيغة في مواقف متعاقبة للقوى السياسية والكتل المشاركة في الحكومة. ولعل ما يبقي صورة التوقعات المسبقة لخريطة طريق الحل الجاري العمل على اتمامه ناقصة هو انه في موازاة التصريحات المتفائلة للرئيس الحريري تحديداً والتي كان آخرها مساء امس من مسجد محمد الامين لم يتبين بعد لاي معني بالاتصالات الجارية على مختلف المستويات ما اذا كان ضمان رئيس الجمهورية للمخرج الذي سيكفل طي رئيس الوزراء صفحة التريث وقبلها الاستقالة سيكون كفيلا باعلان التزامات صارمة ومقنعة وحازمة في شأن اتباع سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وهو الامر الذي لا يقدم في شأنه بعد أي مسؤول اجوبة واضحة وحاسمة ونهائية.



وتفيد المعلومات المتوافرة لدى "النهار" في هذا السياق ان المنحى الايجابي الذي يظهره الرئيس الحريري في تصريحاته العلنية لا يختلف عن مقارباته في لقاءاته مع وزاره والقريبين منه باعتبار انه يصر على توفير كل الفرص لاصدار التزامات واضحة ومقنعة داخلياً وخارجياً بان المخرج الذي سينهي ازمة الاستقالة لن يقتصر على توافق داخلي فحسب بل يجب ان يشكل باباً لتطمين الدول المعنية ولا سيما منها الخليجية الى ان ثمة شيئاً ما جديداً قد بدأ لجهة احتواء تورطات "حزب الله " في ساحات عربية واقليمية عدة. وفي ظل ذلك تكتسب الايام المقبلة أهمية مفصلية لانه يفترض ان تبت خلالها الصيغة المبدئية والعملية لاتفاق على سياسة "متجددة ومحدثة "للنأي بالنفس، علماً ان هامشاً من التعقيد لا يستهان به في انجاز هذا المخرج يبقى قائما بما لا تسقط معه احتمالات سلبية اذا بدا ان المخرج سيكون "انشائياً" وشكليا فقط.هذا الواقع ترك اسئلة فعلية عما اذا كانت هناك ضمانات فعلية غير ظاهرية أو غير معلنة على الاقل بناء على اصرار الرئيس الحريري على التزام النأي بالنفس فعلا لا قولاً خصوصاً ان الحريري نفسه ترك انطباعات في لقاءاته خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة انه سيعود عن استقالته وسيبقى في رئاسة الحكومة.



وفيما تحدثت معلومات عن صرف النظر عن تعديل حكومي جرى تداوله في ظل رغبة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في احداث تغييرات في بعض اسماء الوزراء في الحقائب التي في حوزته ومن اجل تحسين الاداء الوزاري، عادت هذه الصفحة فطويت عبر النفي الذي نقل عن رئيس مجلس النواب لهذا الموضوع على قاعدة ان بضعة أشهر تفصل فقط عن موعد الانتخابات النيابية التي جرى الكلام أيضاً على احتمال تقريب موعدها من غير ان يلقى رد فعل ايجابياً.عونولعل ما زاد التساؤلات عن الصيغة المحتملة للمخرج ان حديث الرئيس ميشال عون أمس الى صحيفة "لاستامبا" الايطالية والذي تضمن دفاعاً متكرراً عن "حزب الله" وتبريراً ضمنياً لانخراطه في القتال في سوريا لم يأت على ذكر الصيغة الممكنة لضمان النأي بالنفس. وقال في هذا السياق إن "حزب الله حارب ارهابيي داعش في لبنان وخارجه وعندما تنتهي الحرب ضد الارهاب سيعود مقاتلوه الى البلاد ".



وأضاف ان "حزب الله يشكل قوة مقاومة لبنانية نشأت في وجه الاعتداءات الاسرائيلية وان اللبنانيين يعتبرون حزب الله قوة دفاع وليس حزبا ارهابيا ". ولكن لدى سؤاله عن تقويمه للاصلاحات التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية قال الرئيس عون: "ان سياستنا تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ". وأوضح ان ازمة استقالة الحريري "ستجد حلاً نهائياً في غضون بضعة أيام" وان الحريري سيبقى "بكل تأكيد رئيساً للحكومة".ونقل نواب عن الرئيس بري تفاؤله بالاجواء الايجابية واشارته الى امكان انعقاد مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته لايطاليا. وأكد بري مجدداً ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها.



الحريري



ومساء أمس توجه الرئيس الحريري، من مسجد الأمين في وسط بيروت، إلى اللبنانيين بالمعايدة في عيد المولد النبوي وقال: "ان الأجواء ايجابية، وان شاء الله خلال الأسبوع المقبل، إن بقيت هذه الايجابية قائمة، سنبشر اللبنانيين مع فخامة الرئيس ورئيس المجلس النيابي بالخير".وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للحريري: "لقد تفهمنا استقالتك واسبابها ولم نقل اننا مع الاستقالة، وتريثك هو للإفساح في المجال للحوار بهدف انقاذ لبنان من المحيط الملتهب وعدم التدخل في شؤون اخواننا العرب".وغادر الحريري ليلا بيروت الى باريس للقاء عائلته الموجودة هناك منذ أيام.وعلم ان الرئيس الحريري عقد أول من أمس خلوة ثانية مع أعضاء "كتلة المستقبل" نوقشت خلالها كل التطورات الاخيرة، وأفاد عضو الكتلة عاصم عراجي ان الحريري أطلع الكتلة على المستجدات "وكانت دردشة سياسية حول العديد من القضايا باستثناء مسألة تعديل وزاري كما قال في تصريحه الاخير لتلفزيون فرنسي فهو لم يأت على ذكر هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".



واضاف ان "الاجواء جيدة وهذا ما ابلغنا اياه رئيس الحكومة فهناك اشارات ايجابية تأتي من جانب "حزب الله" لناحية الالتزام الفعلي وليس الكلامي للنأي بالنفس".