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نوفل ضو: جعجع والحريري خدعاني!

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 26 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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نوفل ضو: جعجع والحريري خدعاني!

وجه عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار ​الصحافي نوفل ضو​، في تغريدة له عبر "تويتر"، عتاباً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

 

وقال، "دولة الرئيس سعد الحريري، تعرف اني احبك. وتعرف مدى حرصي على صداقتنا. ولكن اعذرني في السياسة، فأنا لا اصدق ما اقرأه في مجلة باري ماتش! تقول حزب الله لا يستخدم سلاحه في لبنان! من قتل رفيق الحريري؟ من هم المتهمون امام المحكمة الدولية؟ ماذا جرى في ٧ أيار ٢٠٠٨؟ ما هي قصة القمصان السود؟".

 

وأضاف، "اقولها بصراحة:سمير جعجع وسعد الحريري اكبر خيبة امل في حياتي! خدعاني! كنت ساذجا لأني اعتبرتهما مختلفين عن غيرهما في السياسة.ولكن ما يعزيني أن مواقفي كانت ولا تزال تعبر عن قناعاتي المبدئية بمعزل عن مصلحتهما السياسية. انتما تغيرتما.انقلبتما. ما هكذا عرفتكما! ولا هكذا احببتكما! عذرا".

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