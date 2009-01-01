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تناول برنامج "خارج النص" كتاب "كوبرا في ظل حبيقة" اعترافات للمرافق الأمني روبير حاتم بارتكابه أعمال قتل أثناء عمله حارسا شخصيا لإيلي حبيقة أحد قادة الحرب الأهلية، وكشفه دور الأخير في مجزرة صبرا وشاتيلا، مما أثار صدمة كبيرة في بيروت.