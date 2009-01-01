إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | كتاب كوبرا في ظل حبيقة
المصنفة ايضاً في: لبنان, لبنان من الذاكرة, الحرب الاهلية اللبنانية, القوات اللبنانية, مجزرة صبرا وشاتيلا 1982, من التاريخ, تقارير بالفيديو

كتاب كوبرا في ظل حبيقة

آخر تحديث: منذ 18 من الساعات 38 من الدقائق
المصدر: الجزيرة نت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 63
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

Loading the player...

تناول برنامج "خارج النص" كتاب "كوبرا في ظل حبيقة" اعترافات للمرافق الأمني روبير حاتم بارتكابه أعمال قتل أثناء عمله حارسا شخصيا لإيلي حبيقة أحد قادة الحرب الأهلية، وكشفه دور الأخير في مجزرة صبرا وشاتيلا، مما أثار صدمة كبيرة في بيروت.

المصدر: الجزيرة نت

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)