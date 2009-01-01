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الحريري: لدى “حزب الله” أسلحة لكنه لا يستخدمها على الاراضي اللبنانية
أكد الرئيس سعد الحريري أنه لم يكن محتجزا في الرياض من قبل السعوديين كما أعلن الرئيس ميشال عون، وقال: “إستقلتُ من الرياض بقصد خلق صدمة إيجابية للبنان. رويت قصص كثيرة عن هذا الموضوع، ولكن لو كنت محتجزا لما كنت اليوم في بيروت وما تمكنت قبل ذلك من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص، كنت حراً”.
الحريري وفي حديثٍ لمجلة “باري ماتش” الفرنسية قال: “لحزب الله دور سياسي في لبنان، لديه أسلحة لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية. إن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى، وهذه هي المشكلة.” مضيفا: “أخشى أن تدخل حزب الله في الخارج سيكلف لبنان غاليا. لن أقبل أن يشارك حزب سياسي لبناني في مناورات تخدم مصالح ايران”.
في ما خصّ الموضوع السوري، شدد الحريري على مغادرة بشار الأسد مؤكدا، أنّ الأسد لم ينتصر في سوريا بل الرئيسان فلاديمير بوتين وحسن روحاني انتصرا.
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