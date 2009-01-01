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الحريري: ولي العهد يريد الانفتاح للسعودية ولبنان لا يتحمل تدخلات «حزب الله» الخليجية
جدّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القول إن «استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية في لبنان، وأن يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً على تحمل تدخلات حزب الله في شؤون دول الخليج، حيث يقيم ما يقارب 300 ألف لبناني ووجودهم مهم جداً بالنسبة إلى اقتصادنا، ويجب ألا ندفع ثمن أعمال الحزب».
وقال الحريري في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش» الفرنسية: «اختار اللبنانيون الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره، لأن لا أحد من اللبنانيين يريد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، ولذلك علينا تنفيذ سياسة جامعة همها الرئيسي مصالح لبنان».
ونفى الحريري أن تكون الاستقالة التي أعلنها من الرياض مفروضة عليه، أو أن يكون «محتجزاً» (كما أعلن الرئيس ميشال عون). وقال: « لو كنت محتجزاً، لما كنت اليوم هنا في بيروت وما تمكنت قبل ذلك من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. كنت حراً».
وعندما قيل له: «اتهمت حزب الله، مع معلمه الإيراني، بالسيطرة على لبنان. لكنه طالب بعودتك، فهل غيّرت رأيك؟» أجاب: «علينا أن نميّز. في لبنان، لحزب الله دور سياسي. لديه أسلحة، لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية. إن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. وهذه هي المشكلة. لن أقبل بأن يشارك حزب سياسي لبناني في مناورات تخدم مصالح إيران».
وعما إذا تلاشت التهديدات لحياته، أجاب: «التهديدات موجودة دائماً. لدي العديد من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري، فقد أصدر هذا الأخير حكماً بالإعدام ضدي، وهم يتهمونني بالتدخل في بلدهم».
وعن مصير 1.5 مليون سوري يعيشون في لبنان، أجاب: «سيعودون في حال وجود حل سياسي حقيقي. السوريون ليسوا مثل الفلسطينيين، إذ لديهم بلد خاص بهم ولا يريدون البقاء. وبالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين أيضاً، فإن استقرار لبنان أساس. في حال حصول فوضى، سيهربون من البلد. وسوف يذهبون إليكم، في أوروبا».
وأضاف: «مخطئ من يظن أن الانتصار على «داعش» حل المشكلة. المشكلة في سورية هي بشار الأسد، وعليه أن يغادر».
وأكد الحريري أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، «رجل معتدل يريد سياسة انفتاح لبلده. إنه يحاول محاربة الفساد. انظروا إلى ما حقق اقتصادياً. هو يدعو إلى الاعتدال ويأذن للنساء بقيادة السيارات. في الماضي، لم تكن هناك صالات سينما ولا حفلات موسيقية في المملكة العربية السعودية. يريد انفتاحاً حقيقياً للمجتمع السعودي. معارضته للسياسة الإيرانية تأتي من التدخل الذي تعاني منه السعودية في العراق واليمن والبحرين. نعم، هناك مشكلة مع إيران. بطبيعة الحال، نحن اللبنانيين نود أن تكون لدينا أفضل العلاقات، الاقتصادية على وجه الخصوص، مع إيران. لكن يجب أن تكون لمصلحة بلدينا».
وعن دور فرنسا في هذه الأزمة والاستقالة؟ أجاب: «هي البلد الذي جمع المجتمع الدولي حول لبنان. تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع الجميع: الأميركيين والأوروبيين وإيران وروسيا. العلاقات بين بلدينا تاريخية بالتأكيد، لكن هنا أكثر من هذا الأمر. الناس تعبوا من الحروب».
أضاف: «سألني ماكرون لماذا استقلت وأجبته بأنني أردت خلق صدمة إيجابية لبلدي. وقال لي إنه إذا أردت الاستقالة، فعلي أن أعود إلى لبنان لأفعل الأمور في شكل صحيح».
ورداً على سؤال، أجاب: «تصرف الرئيس ماكرون لمصلحة فرنسا ولبنان والمنطقة. لقد تصرف لتجنب حرب أخرى وسيقال يوماً ما إنه لعب دوراً تاريخياً».
وكان الحريري الذي غادر إلى باريس مساء أول من أمس، حضر الاحتفال الذي نظمته دار الفتوى لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، بمشاركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقال رداً على سؤال: «الأمور إيجابية كما تسمعون، وإذا استمرت هذه الإيجابية فإننا إن شاء الله نبشر اللبنانيين في الأسبوع القادم مع الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرجوع عن الاستقالة».
وحول إمكان اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، قال: «سنرى كيف سيكون مسار الأمور، لكنها إيجابية إن شاء الله».
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