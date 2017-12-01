الإعلامية سحر الخطيب "تسخر" من الحريري

سخرت الاعلامية سحر الخطيب في تعليق لها على حسابها الخاص "فيسبوك" من حديث رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الى مجلة "باري ماتش", والذي قال فيه ان حزب الله لم يستخدم سلاحه في الداخل.

وقالت الخطيب في تعليقها: "ان المقابلة التي نشرت في الثلاثين من الشهر الحالي كانت مع السيد محمد رعد, أنا أصدق.. وأتمنى أن تصدقوا ذلك أيضاً".

يذكر أنّ الخطيب كانت تعمل سابقاً في تلفزيون المستقبل.