رد "ناري" من وليد فارس على الحريري

في تعليق "ناري" على المقابلة الاخيرة التي تحدث فيها الرئس سعد الحريري، والتي قال خلالها إن "حزب الله" لا يستخدم سلاحه في الداخل، رد المستشار في الكونغرس الاميركي وليد فارس عبر حسابه الخاص "تويتر" قائلاُ :"حزب الله اجتاح بيروت وهاجم جبل لبنان بأسلحة ثقيلة في العام 2008، وقام باغتيال السياسيين والضباط والمواطنين اعتبارا من العام 2005. استخدم أسلحته ضد اللبنانيين وينبغي نزع سلاحه بموجب قرار مجلس الأمن 1559".

المستشار في الكونغرس الاميركي وليد فارس الى الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" بالقول :" حزب الله غزا بيروت وهاجم جبل لبنان بأسلحة ثقيلة في العام 2008، وقام باغتيال السياسيين والضباط والمواطنين اعتبارا من العام 2005. استخدم أسلحته ضد اللبنانيين وينبغي نزع سلاحه بموجب قرار مجلس الأمن 1559."