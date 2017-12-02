- إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
- إنّهم عملاء!
- وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية في ليبيا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن.. الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله.. باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
- برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا يلزم
- السلاح وسياسة اللبننة والتدويل والتعريب والأقلمة
- نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية
- جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً كرهينة
- توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
- ملامح في مسيرة الحريري الجديد
- «النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟
- علم وخبر
- مركز إدارة الأزمات ينتقل من تركيا إلى لبنان؟
- أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة الدولة إليهم
- خطأ سياسي ام كشف أمني؟
- أسبوع مفصلي للإقتصاد الأميركي... والعالمي
- عودة الحكومة تعني معاودة الإهتمام بشؤون الناس
- أستراليا: الامطار مستمرة وعمليات لاخلاء السكان جراء الفيضانات في فيكتوريا
- وفد النظام يهدد بالانسحاب من محادثات جنيف
- الوراثة كشرط للزعامة في لبنان: الحريري نموذج آخر
- مكافحة التجسّس الإسرائيلي في لبنان: تأميم أم خصخصة المقاومة؟
- أمازون آسيا | الآراضي الظليلة
علم وخبر
نزع فتيل كفرفالوس
أكدت مصادر جزينية لـ«الأخبار» أن «صفقة كفرفالوس» أوقِفت، بعد أن أثارت اعتراضات طائفية وأخرى على خلفيات بيئية. العقارات الشهيرة في البلدة الواقعة شرقي مدينة صيدا، عادت إلى الواجهة من جديد، بعدما انتشرت معلومات عن اتفاق بين رجل الأعمال محمد دنش، وفهد رفيق الحريري، الذي آلت إليه ملكية العقارات الشاسعة، بعد توزيع إرث والده.
الاعتراض جاء على خلفية «هواجس طائفية» رافضة انتقال ملكية العقار إلى شخصيات غير مسيحية، فضلاً عن اعتراضات بيئية على تحويل العقارات الواقعة في محيط حرجي إلى مقلع للصخور. وكانت الصفقة تنص على استخدام دنش لجزء شاغر من العقار لتحويله إلى كسارة يستخرج منها الصخور ليستخدمها في مشروع بناء سد بسري الذي التزم تنفيذه كمتعهد من شركة كويتية. النائب زياد أسود وفعاليات جزينية لجأوا إلى النائبة بهية الحريري لوقف الصفقة. الأخيرة اتصلت بابن شقيقها طالبة منه فسخ أي شراكة مع دنش من جهة، واتصلت بالرئيس نبيه بري طالبة منه التدخل مع دنش لصرف النظر عن استخدام العقار من جهة أخرى، واتصلت أيضاً بالوزير نهاد المشنوق لوقف أي ترخيص بتحويل العقار إلى مقلع للصخور لـ«مصلحة مشاريع عامة».
زفت بعبدا
بعكس المتن وكسروان، حيث يشكو بعض رؤساء بلديات ونواب ممّا يسمّونه شحّ الزفت، ينعم قضاء بعبدا بفائض من الزفت يستفيد منه جميع الأطراف، بمن فيهم التيار الوطني الحر. وتتحدث مصادر عونية عن كمية زفت إضافية كبيرة ستصل قريباً إلى القضاء، وستكون وجهتها الجرد بشكل رئيسي.
رزق مرشّح القومي؟
يُبدي عددٌ كبير من الملتزمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي رغبتهم في الترشح إلى الانتخابات النيابية في قضاء الكورة. وعلى الرغم من أنّ مُعظم الأحزاب السياسية لم تحسم بعد هوية مُرشحيها إلى الانتخابات، إلا أنّه بحسب المعلومات المتداولة في القضاء، تتجه قيادة «القومي» إلى تبني ترشيح المهندس غسان رزق الذي يلقى دعماً من رئيس الحزب السابق، النائب أسعد حردان.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق ...الكاتب:
-
إنّهم عملاء! ...الكاتب:
-
وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية ...الكاتب:
-
مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟ ...الكاتب:
-
السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في ...الكاتب:
-
عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ...الكاتب:
-
هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة ...الكاتب:
-
-
-
نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون ...الكاتب:
-
جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017 ...الكاتب:
-
ملامح في مسيرة الحريري الجديد ...الكاتب:
-
«النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟ ...الكاتب:
-
علم وخبر ...الكاتب:
-
مركز إدارة الأزمات ينتقل من تركيا إلى ...الكاتب:
-
أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة ...الكاتب:
-
خطأ سياسي ام كشف أمني؟ ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
- جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً كرهينة
- ملامح في مسيرة الحريري الجديد
- «النأي بالنفس» في المعاجم اللبنانية والعربية؟
- علم وخبر
- مركز إدارة الأزمات ينتقل من تركيا إلى لبنان؟
- أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة الدولة إليهم
- خطأ سياسي ام كشف أمني؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)