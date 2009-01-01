هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟

- كذبة اسمها 'سلاح حماس'
- صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ومصر
- ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد القِنطار قبلَ أشهرٍ من استشهادِه؟ وهل القَصف الصّاروخي الإسرائيلي لأهدافٍ عَسكريّةٍ في ريف دِمشق هو الفَصل الأول في تَنفيذ نتنياهو لتَهديداتِه للأسد؟ وهل كان الهَدف سوريًّا أو إيرانيًّا؟ وما هو الفَرق؟
- ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان وبري مصرّ على نأي بالنفس يرضي السعودية
- عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب بالداخل المصري
- شهر «التريث» في الاستقالة الحريرية ينتهي غداً وصياغة بيان «النأي بالنفس» بين الحريري وباسيل في باريس
- هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟
- وزير العدل يريد استئناف العلاقات القضائية مع سوريا!
- نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته
- ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
- معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم
- «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»
- رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح”
- الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. وهناك من يبني لفتنة
- حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب المزارعين
- رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع
- أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
- إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
- إنّهم عملاء!
- وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية في ليبيا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- "حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء من قبضة الحوثيين
- السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن.. الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله.. باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع
هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟
باريس تسعى إلى تأمين «حاضنة» لـ «التسوية المرمَّمة» والحريري يدين «البالستي» على السعودية
... قوات علي عبد الله صالح تَمْضي في اجتياح مواقع للحوثيين في صنعاء، أصداء البالستي الجديد الذي انطلق من اليمن في اتجاه السعودية ما زالت تتردد بقوة، هجومٌ صاروخي إسرائيلي على القاعدة الإيرانية قرْب دمشق قيل إنه عَبَر الأجواء اللبنانية، انسحابُ وفد النظام السوري من مفاوضات «جنيف 8»، تصريحاتٌ «نارية» لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضدّ «حزب الله» وأدواره في لبنان والمنطقة.
كل هذا الاشتباك المتعدّد الساحة يدور من حول لبنان ويحوم فوْقه، في اللحظة التي يسعى أركان التسوية السياسية في الداخل إلى الاجتهاد في صياغةٍ خلّاقة لـ «إعلان نياتٍ» يلبي مقتضيات عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالةٍ أرادتْها المملكة العربية السعودية كإنذارٍ وبمكبرات الصوت للبنان، الذي حمّلتْه مسؤولية الأدوار العدائية لـ «حزب الله»، الشريك في الحكومة اللبنانية، في العالم العربي.
فمن «الأوعية المتّصلة» بين الساحات اللاهبة، التي يشكّل «حزب الله» أحد أبرز اللاعبين فيها كـ «رأسِ حربةٍ» للمشروع الإيراني، إلى حاجةِ لبنان لابتداعِ صيغةٍ اضطرارية لـ «النأي بالنفس» يستخدم فيها ما أمكن من عبقرية «سيبويه» وإخوانه للحدّ من انكشافه، تجد بيروت نفسها أمام اختبارٍ لا يُستهان به، تَنْشطُ المساعي لانضاج إمراره في غضون الأسبوع الطالع، إيذاناً بمعاودة تعويم التسوية وحكومتها.
والسؤال المحوري، الذي يشكّل «بيت القصيد» في أزمةٍ، لم يكن يريدها الداخل المتموْضع في تسويةٍ اختُبرت على مدى عام، هو ما الذي يمكن أن يقدّمه «حزب الله» في النص وعلى المسرح لتمكين لبنان من تفادي المزيد من التوترات التي لاحتْ من مقرَّرات مجلس وزراء الخارجية العرب، والتي تهبّ من الغرب مع رزمةِ العقوبات الاميركية الجديدة ضدّ «حزب الله» وما تشكّله من مسارٍ مُتَدَحْرِج لمحاصرته.
ففي اللحظة التي كانت المهارات اللغوية تنشط للتفاهم على صياغة «النأي بالنفس» بالتزامن مع تَحرُّك ديبلوماسي فرنسي على الخط بين الرياض وطهران، كانت الأنظار تتّجه إلى الثمن الذي يمكن أن يدفعه «حزب الله» لإمرار العاصفة التي انفجرتْ بعدما «طفح الكيل» السعودي من تَورُّطه، خصوصاً في اليمن، الذي لمح الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى أنه لم يُرْسِل لا صاروخاً ولا مسدساً إلى هناك.
ولم يعد خافياً أن «حزب الله» كان اضطلع بدورٍ محوري في اليمن منذ أن تولى نصرالله شخصياً قيادة المعركة الإعلامية في المواجهة مع السعودية، إضافة إلى تقديم حزبه الخبرات والتدريب والماكينة الإعلامية للحوثيين الذين فقدوا أمس زمام المبادرة بانقلاب علي عبدالله صالح عليهم ومدّ يده للتحالف العربي بقيادة السعودية في تَطَوُّرٍ من شأنه إحراج إيران لـ... إخراجها.
وسريعاً وجدتْ بيروت نفسها أمام علامةِ استفهامٍ كبيرة: هل تؤدي تطورات اليمن إلى تسريع الحلّ المرتقب في لبنان أم تطيحه؟ وذهبتْ المخيّلة السياسية إلى ما هو أبعد من ذلك حين سألتْ: هل ربحتْ السعودية اليمن وفازت إيران بلبنان؟ فرغم أن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجاتٍ حاسمة في صراعٍ لم ينته فصولاً في «عموم» المنطقة، فإن ما يحدث بالتوازي في اليمن ولبنان ليس عابراً.
وثمة مَن يعتقد في هذا السياق ان لبنان واليمن يشهدان إعادة تموْضعات من جديد... في بيروت خرجتْ السعودية بـ «خسارةٍ» حتى إشعار آخر، عندما أدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمؤازرة «حزب الله» معركة «استرداد» الحريري الذي تَريّث في بيروت باستقالةٍ قدّمها من الرياض، إفساحاً أمام مَخْرَجٍ يعيد تعويم التسوية التي جعلها «حزب الله» غطاءً لأدواره.
أما في اليمن، فإن التمادي الإيراني في تَجاوُز الخطوط الحمر الإقليمية - الدولية عبر تصويب «البالستي» في اتجاه السعودية يكاد أن يقلب الوضع رأساً على عقب بـ «التموْضع الجديد» لعلي عبدالله صالح، الذي دعا أمس لـ «الانتفاضة» على ميليشيا الحوثي، في حركةٍ رحّب بها التحالف العربي، وهو ما يؤشر على مرحلة جديدة في اليمن الرابح فيها السعودية.
وثمة مفارقةٌ في بيروت تعكس في «رمزيّتها» ما بلغتْه أزمة استقالة الحريري من تموْضعات... فالكلام الذي رافق إعلان رئيس الحكومة استقالته من الرياض عن الحاجة الى تشكيل حكومة من دون «حزب الله» انتقل في الأيام الأخيرة إلى الترويج لإمكان إجراء تعديل حكومي يُخْرِج وزراء حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة، وهو المحسوب على الخط السعودي في لبنان.
ورغم طيّ ملفِ أيّ تعديلٍ أو تبديل في الحكومة التي من المتوقّع ضخّ الروح فيها من جديد في غضون أيام مع التفاهم على «إعلان نياتٍ» يريده الحريري للعودة عن استقالته، فإن الوقت الفاصل عن المَخرج الذي يجري إعداده بين بيروت وباريس ويُستمزج فيه رأي طهران والرياض، يشهد المزيد من «الكباش» نظراً لطبيعة «القتال» باللغة والشروط وعلى الأرض.
فالسعودية بلسان وزير خارجيّتها عادل الجبير أعطتْ إشارةً الى مضيّها في المسار التصاعُدي بوجه إيران «الراعي الرئيسي للارهاب في العالم منذ 1979»، و«حزب الله» الذي «أسستْه طهران وتستخدمه لتبييض الأموال وتهريب المخدرات»، وفق الجبير الذي شدّد على «أن لبنان مخطوف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله»، لافتاً الى ان «الحل في لبنان هو بسحب السلاح من حزب الله»، متهماً إياه بأنه «استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال».
وفيما كان كلام الجبير يعطي انطباعاً بأن الرياض على تَشدُّدها في مقاربة الأزمة اللبنانية ومرتكزات المَخرج الذي يُنسج لها، فإن أوساطاً سياسية توقّفتْ عند موقف الرئيس الحريري الذي ندّد بالعمليات التي تستهدف المملكة وآخرها إطلاق صاروخ بالستي مصدره الاراضي اليمنية، معتبراً أن «مثل هذه العمليات تشكل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي وتنذر بعواقب خطيرة».
ولم تحجب هذه الضوضاء الأنظار عن الحِراك الذي كثفتْه باريس للوصول بأزمة الاستقالة الى خاتمة تحقق التوازن بين موجباتها الداخلية ومقتضياتها الاقليمية. وفيما كانت تقارير لا تَستبعد ان يَطّلع الرئيس ايمانويل ماكرون على الصيغة النهائية لـ «إعلان النيات» كما يُفترض ان تكون رستْ بعد لقاء الرئيس الحريري ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في العاصمة الفرنسية، تقاطعتْ المعلومات عند ان باريس تسعى لتأمين «حاضنة» سعودية وإيرانية لـ «التسوية المرمَّمة» وسط تسريباتٍ عن انها أوفدت السفير الفرنسي الأسبق في بيروت برنار ايميه إلى طهران في هذا السياق، في موازاة وجود موفد سعودي في فرنسا لمواكبة المفاوضات.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
كذبة اسمها 'سلاح حماس' ...الكاتب:
-
صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ...الكاتب:
-
ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد ...الكاتب:
-
-
عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب ...الكاتب:
-
-
-
-
نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته ...الكاتب:
-
ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟ ...الكاتب:
-
معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه ...الكاتب:
-
أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة ...الكاتب:
-
موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم ...الكاتب:
-
«النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب ...الكاتب:
-
رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح” ...الكاتب:
-
الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. ...الكاتب:
-
حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب ...الكاتب:
-
رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- أهالي طفيل يعودون إلى منازلهم... وينتظرون عودة الدولة إليهم
- صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ومصر
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان وبري مصرّ على نأي بالنفس يرضي السعودية
- شهر «التريث» في الاستقالة الحريرية ينتهي غداً وصياغة بيان «النأي بالنفس» بين الحريري وباسيل في باريس
- هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟
- وزير العدل يريد استئناف العلاقات القضائية مع سوريا!
- معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه
- موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم
- «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»
- رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح”
- الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. وهناك من يبني لفتنة
- حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب المزارعين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)