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آخر صيغة لبيان العودة عن الاستقالة: «التأكيد والالتزام بالبيان الوزاري للحكومة»
مصادر لـ «الأنباء»: جلسة لمجلس الوزراء الخميس عشية مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الجمعة
آخر صياغة للبيان المنتظر صدوره عن رئيس الحكومة سعد الحريري كمخرج من نفق الاستقالة المعلنة تقتصر على بضع عبارات اساسية، قوامها «التأكيد والالتزام بالبيان الوزاري الذي اخذت «حكومة استعادة» الثقة ثقة مجلس النواب بمقتضاه».
واشارت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان مثل هذه الصيغة تجنب الحكومة المثول امام مجلس النواب وطلب الثقة مرة اخرى، في حال تقدمت ببيان وزاري جديد، خصوصا ان «النأي بالنفس» وغيرها من النقاط التي يطالب بها الرئيس سعد الحريري واردة في البيان الوزاري عينه.
وتقول المصادر ان الجهات الاقليمية والدولية وافقت على هذه الصيغة التي لا تتطلب اكثر من «اخذ العلم» من جانب مجلس الوزراء الذي يجب ان يُدعى للاجتماع من قبل رئيس الحكومة بعد اذاعة البيان تأكيدا لطي صفحة الاستقالة، كما ان حزب الله ابلغ وزير الخارجية جبران باسيل تجاوبه مع الحريري فيما يراه.
ويفترض توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من الموعد المقرر، ومن هنا التقدير انه لا مجال لانعقاد هذا المجلس غدا الثلاثاء، والأرجح عقده يوم الخميس المقبل تصحيحا للوضع الحكومي، السياسي والدستوري، قبل انعقاد مجموعة دعم لبنان في باريس يوم الجمعة 8 الجاري بدعوة من وزير الخارجية الفرنسية، وتضم هذه المجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اضافة الى ألمانيا وايطاليا والامانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية، واضيفت إليها مصر، وسيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، وسيفتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاجتماع شخصيا تدليلا على الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني، كما سيحضر رئيس الحكومة سعد الحريري.
وواضح ان باريس تستعجل تصحيح وضع الحكومة قبل اجتماع هذه المجموعة التي لا ترى ملائما اجتماعها من اجل بلد حكومته مستقيلة مع وقف التنفيذ.
وقد لعبت المستجدات الطارئة في اليمن من اطلاق الصاروخين البالستيين الايرانيين من اليمن باتجاه السعودية الى خروج علي عبدالله صالح من الجلباب الايراني دورها في تسريع الجهود الفرنسية لعرض الأزمة الحكومية اللبنانية على سكة الحل تحسبا لردود فعل الفريق المتراجع في اليمن.
من ناحيته، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد من بكركي امس الجماعة السياسية في لبنان للسير في خط التلاقي من اجل شد اواصر التلاقي وازالة كل ما يعرقل الوحدة الوطنية من مصالح وحسابات ومكاسب شخصية.
بدوره، لاحظ النائب بطرس حرب ان مشروع البيان المطروح للتسوية يتجاهل دور حزب الله في الداخل اللبناني.
ولاحظت مصادر في 14 آذار ان حزب الله يعتبر نفسه مقاومة ضد اسرائيل في الداخل اللبناني، ومقاومة ضد الارهاب في الخارج، علما انه تدخل عسكريا في سورية بناء على تكليف ايراني قبل ظهور داعش بأربع سنوات!
وفي الذكرى الثامنة والعشرين لاغتيال الرئيس رينيه معوض، قال نجله ميشال رينيه معوض ان الاستقرار يعني عودة الجمـيـع الى الـدولة وتـحـييد لـبنـان عن صراعات الـمنطــقة والامتناع عن التدخل بشؤون اي دولة، وان مصلحة لبنان هي في افضل الـعـلاقـات مع الخارج، وفي ان تقوم فيه دولة حقيقية وليست صورية، وتجمع السلاح من الجميع من دون استثناء، وقال ان الرئـيـس معوض استشهد لأنه اصر على بناء الدولة.
في هذا الوقت، واصل حزب الكتائب انتقاد سعي السلطة السياسية الى استعجال صفقات النفط والغاز وتمرير صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون، ورد رئيس الحزب سامي الجميل على تهديد وزير العدل سليم جريصاتي بمراجعة القضاء بكل ما ادلى به حول الصفقات بالقول: بدل التنظير على المعارضة شكلوا لجان التحقيق واوقفوا الصفقات والاستهتار بعقول اللبنانيين.
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