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د. إلياس أبو طايع ثورة جمالية في عالم تجميل الأسنان
يحمل عالم طب الأسنان كل يوم مفاجآت جديدة وتقنيات حديثة تسهل عمل الأطباء وترضي المرضى، وإذا كانت الـ HOLLYWOOD SMILE هي موضة العصر التي يلجأ إليها معظم الناس حول العالم، فإن تقنية الـ MINEERS SMILE حديثة الولادة تضاهيها في نتائجها المذهلة وكلفتها المقبولة.
تعتبر الـ MINEERS SMILE المذيلة بتوقيع إختصاصي تجميل الأسنان الدكتور الشاب اللبناني الياس أبو طايع ثورة في عالم تجميل الأسنان حيث تقوم بمنح كل شخص إبتسامة خاصة به وتليق بملامح وجهه وبالحالة التي يريد كل شخص أن يعكسها عن طباعه.
تعتمد هذه التقنية الحديثة التي يمارسها الدكتور أبو طايع في " مركزية كلينيك" في وسط بيروت على رسم الأسنان وتبييضها من جديد دون مخدر أو برد في الأسنان وباستخدام أفخر وأجود أنواع السيراميك.
وأثبتت الـ " مينيرز سمايل" نتائج مذهلة بعدما لمس كل المرضى الذين خضعوا لها فارقاً كبيراً بين ما كانت عليه إبتسامتهم وما أصبحت عليه بعد خضوعهم للتقنية.
أما من ناحية أخرى على مستوى تبييض الأسنان فقد أضاف الدكتور الياس أبو طايع الى الخلطة المعروفة الطازجة مضاد للحساسية وهكذا فإن 90 في المئة من زوار العيادات تخلصوا من مشكلة الحساسية في الأسنان نهائياً أو في شكل شبه نهائي.
اليوم تعد الـ” مينيرز سمايل” ثورة مهمة في عالم تجميل الأسنان محطتها بيروت، المدينة التي لطالما أثبتت قدرتها على التفوق في كل المجالات وفي مقدّمها طبّ تجميل الأسنان الذي يتسلح بتفوّق وريادةٍ يبرزان هذه المرة في عيادة الدكتور الياس أبو طايع وبطلتُهما تقنية الـ "مينيرز سمايل" التي تتفوّق على الـ"هوليوود سمايل"، لتثبت بيروت مجددًا قدرتها على منافسة كبرى مدن العالم، وعلى رأسها هوليوود، من خلال مهارة أطبائها ونجاحاتهم العابرة للحدود.
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