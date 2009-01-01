"تريّث" في الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء وتحوّط لتبعات كلام الجبير عن المصارف

اذا كان كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوبل بردود واتصالات لمنع انعكاسه على الأسواق اللبنانية وعلى الثقة بالمصارف التي تعتبر جزءاً من قوة الردع عن الاقتصاد اللبناني، فإن الاتصالات السياسية اخذت كلامه على محمل الجد، لا في مضمونه، بل في ما يرمي اليه، خصوصاً انه ليس الاتهام الاول يوجه الى لبنان ومصارفه. ويأتي هذا الحذر في ضوء قراءة متأنية لارتدادات كلام سابق وجه الى رئيس الوزراء سعد الحريري، ولم يؤخذ في الحسبان، ما أدى الى أزمة الاستقالة التي لا تزال تتردد مفاعيلها. وقد شملت الاتصالات السياسية أكثر من عاصمة غربية للوقوف على رأيها في التطورات المتسارعة في المنطقة وامكان تأثيرها على الداخل، وهو ما دفع الى التريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كان يجري بحث في عقدها غداً الثلثاء، لاعلان "ميني بيان وزاري" يعيد الأمور الى نصابها ويسمح للرئيس الحريري بالعودة عن استقالة معلقة. وبدت باريس من الاكثر حرصاً على امرار المرحلة واستعجالاً لعقد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" لرفد الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بالدعم السياسي والمالي، واعطاء دفع للاستقرار اللبناني.





وأفاد مراسل "النهار" سمير تويني ان باريس قررت، بعد التشاور مع حلفائها، دعوة "مجموعة الدعم الدولية للبنان" الى اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الجمعة المقبل في "الكي دورسيه"، على أن يرأسه عن الجانب اللبناني الرئيس الحريري، وعن الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان - ايف لودريان. وسيضم الاجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا وايطاليا ومصر، والامانة العامة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.





وتوقعت مصادر ديبلوماسية مشاركة وزراء الخارجية: الاميركي ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف، والبريطاني بوريس جونسون، والالماني سيغمار غبريال، والايطالي انجيلينو الفانو، والمصري سامح شكري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، إضافة الى مندوبين عن الامين العام للامم المتحدة والجامعة العربية.





وتستمر باريس في مواكبة الجهود لمعالجة الازمة السياسية اللبنانية بعد اعلان الحريري استقالته، وتأمين غطاء دولي للمحافظة على الأمن في لبنان وصون الاستقرار فيه في ظل الصراعات الاقليمية، ودعوة الاطراف اللبنانيين للعودة الى سياسة النأي بالنفس عن هذه الصراعات تجنباً لاقحام بلدهم فيها.





كما تدعو باريس "حزب الله" الى عدم التدخل في الصراعات لحماية لبنان من النار المشتعلة حوله، وتدعو ايران الى عدم التدخل وزعزعة الوضع الاقليمي، وتعتبر ان التوافق اللبناني لايزال هشاً، كما ان صواريخ الحوثيين في اليمن تزيد الامر تعقيداً.





وعلى رغم عودة الحريري مساء السبت الى بيروت، بدا ان التفاهم لم يحصل حتى الآن على الصياغة الانشائية للبيان الذي سيصدر في أول اجتماع، وهذا الوضع يثير مزيداً من القلق الفرنسي على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء الدعم الفرنسي لقدرة الدولة اللبنانية ومؤسساتها والجيش من اجل تعزيز سلطة الدولة. وتطمح باريس الى تعزيز دور القوة الدولية في الجنوب "اليونيفيل" لحماية لبنان من حرب جديدة. وهي تدعو "حزب الله" الى أن يتفهّم أن وجوده العسكري الكثيف في ظل غياب الدولة ليس في مصلحته. كما انها تدعو ايران الى اتباع سياسة أكثر مرونة وعدم زعزعة وضع دول عربية وتقليص دورها، لأن زعزعة الوضع الاقليمي يمكن ان ترتد على الوضع الداخلي للحزب. وفرنسا من خلال هذا الموتمر، ستوجه العديد من الرسائل الى اللاعبين المحليين والاقليميين، من أجل التوافق على حماية الامن في لبنان وصون استقراره الداخلي.





أما في بيروت، فعلم من مصادر مطلعة على اجتماع باريس بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في حضور مدير مكتب رئيس الوزراء نادر الحريري، ان كل ما تردد عن موعد جلسة مجلس الوزراء مجرد تكهنات، وان الموعد يحسم فقط عندما يوجه رئيس الوزراء الدعوة الى الجلسة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر أن لا صيغة نهائية للبيان بعد في ضوء تباينات حول بعض النقاط يستمر العمل على تذليلها. لكن لاحظت أن جلسة استثنائية ليس فيها جدول اعمال لا تحتاج الى 48 ساعة ملزمة تسبق الدعوة اليها، وان الجلسة اذا لم تعقد الثلثاء فإنها ستعقد الخميس قبيل سفر الحريري.





وأشار بعض المصادر الى ان البيان الذي سيصدر هو ملك رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه سيكون عبارة عن "ميني بيان وزاري" وضعت خطوطه العريضة في مشاورات بعبدا الاخيرة، ومن المفترض ان يكون اجتماع باريس قد بلور الصياغة لهذه الخطوط العريضة. وتفيد المعطيات ان صيغة البيان ومضمونه عَهِد فيهما الثنائي الشيعي الى رئيسي الجمهورية والحكومة، وان البيان الوزاري لن يعدّل وما سيصدر عن مجلس الوزراء سيكون مستوحى من هذا البيان وما على الحكومة بكل مكوناتها إلّا تأكيد التزامه قولاً وفعلاً، وسيضاف عليه "عدم التعرّض للدول العربية"، ومواجهة الارهاب كما مواجهة العدو الاسرائيلي. وعلم ان رئيس الجمهورية سيضع أمام مجلس الوزراء صيغة اعلان طالباً مناقشتها وتبنّيها بإجماع كل المكونات الحكومية.





الى ذلك، أكدت مصادر ان التعديل الوزاري لم يسقط بعد، مع استمرار الثنائي الحريري - باسيل في الميل اليه، فيما الثنائي الشيعي يعتبر انه لم يعد "محرزاً" مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.





"القوات"

على صعيد آخر، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"النهار" ان درس الاستقالة يفترض ان يكون حفر عميقاً في المشهد الوطني وشكل وحده الرادع لأي تجاوزات للتسوية الجديدة مستقبلاً، فلم بالحري إذا كانت العودة عن الاستقالة مرتبطة بتعهدات وضمانات دولية وإقليمية تستدعي الانسحاب من أزمات المنطقة.





وكشفت المصادر ان الاتصالات بين "القوات" و"المستقبل" استعادت حيويتها عبر القنوات المعتادة، وأكدت انه ليس ثمة ما يحول دون لقاء الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والذي يمكن ان يتم في أي وقت ربطاً بظروفهما، وأوضحت ان أي لقاء كهذا سيشكل محطة ومناسبة لقراءة المرحلة الجديدة بأبعادها المحلية والخارجية.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية