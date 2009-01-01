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حكومة استعادة الثقة تنطلق في اتجاه حكومة استعادة العمل

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات 5 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: الهام فريحه
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هل بالإمكان القول:

عاد الإنتظام إلى العمل الحكومي؟

الجواب يميل إلى النعم، مع التأكد يوماً بعد يوم أنَّ هناك مظلة دولية فوق لبنان، ولا سيَّما فرنسية، تقيه صواريخ عدم الإستقرار التي توجَّه إليه من أكثر من منطقة، لكن المضادات الدولية تُسقطها قبل وصولها إلى أهدافها.

***

الإنتظام السياسي العام سيكون في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء، التي طال انتظارها، والتي سينجم عنها بيان النأي بالنفس، ما يشكِّل الضمانة المطلوبة ليعود الرئيس سعد الحريري عن التريث في تقديم استقالته.

***

انعقاد جلسة للحكومة يعيد انتظام عملها. ورغم أنَّ المصادر المطَّلعة تؤكِّد أنَّ الجلسة ستكون سياسية بامتياز، وهي لن تحمل جدول أعمال لأنَّ وظيفتها إصدار بيان لا أكثر ولا أقل، لتكون حكومة استعادة الثقة 2، ما يعني أنَّ عجلات الحكومة ستنطلق بعد توقف دام لشهر.

وبعد بيان استعادة العمل، ستكون أمام الحكومة ورشة تبدأ بملف البلوكات النفطية، ولا تنتهي بملف البلوكات الإنتخابية التي تُفتَح قبل الثلث الأخير من أيار المقبل الذي يحلُّ فيه شهر رمضان المبارك، وعلى أبعد تقدير فإنَّ الإنتخابات النيابية ستجري في الأحد ما قبل الأخير من أيار المقبل، أي في العشرين منه، أي أنَّ موعد الإستحقاق الإنتخابي بعد أقل من ستة أشهر. ما يعني أنَّ البلد بات في سباق مع الوقت من أجل إجراء الإنتخابات النيابية المؤجلة من العام 2013. والتحدي الأكبر أنَّ الإنتخابات المقبلة، ستتم وفق قانون جديد هو قانون النسبية.

 

***

وإذا كانت الإنتخابات هي الإستحقاق المؤجَّل، فإنَّ باريس - 4 هو الإستحقاق المعجَّل، العاصمة الفرنسية، باريس، ستشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين تظاهرة دبلوماسية واقتصادية، على رأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

تأتي هذه التظاهرة في وقت تقود فيه فرنسا دبلوماسية مكوكية بين باريس وطهران وحارة حريك لترسيخ الإستقرار اللبناني:

الرئيس الفرنسي أرسل أحد مساعديه في الإليزيه إلى طهران.

السفير الفرنسي في بيروت التقى بمسؤولين في حزب الله.

الإجتماعان، أتاحا للرئاسة الفرنسية التحرك بعد الضمانات التي حصلت عليها، وذروة التحرّك ستكون يومي الجمعة والسبت المقبلين.

***

هكذا يكون لبنان على موعد مع تحقيق مظلة دولية تبدأ بمؤتمر باريس - 4، بعد تعويم الحكومة، حكومة استعادة الثقة واستعادة العمل، وتتواصل بمسألة مراسيم وتلزيمات النفط، وفي غضون ذلك يكون وزير الداخلية نهاد المشنوق في خلية نحل في وزارة الداخلية للإعداد المكتمل للإنتخابات النيابية، بحيث لا تشوبها أية شائبة.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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الهام فريحه

الهام فريحه

وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
    
العمل الصحفي:
    عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
    
 الأوسمة التي نالتها:
    وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
    
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
    بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
    
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
    اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...

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