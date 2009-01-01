- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- بيان منسوب لأحمد صالح: سأقود المعركة في اليمن حتى طرد آخر حوثي
- مجلس الوزراء اليوم لإقرار صيغة التسوية.. الكتائب: لن نسمح بحكم الزمن الرديء
- استكمال خطوات الإنقلاب.. "صقور" المستقبل على علم بسيناريو بهاء الحريري؟
- سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله
- يوم الهمجية الحوثية.. اغتيالات وتمثيل جثث وإعدام أسرى
- قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء
- تعرفوا على 5 خضراوات تصبح صحية أكثر بعد طهيها
- رسالة تحذير صارمة من المخابرات الأميركية إلى سليماني
- أستراليا: الكشف عن صلات صينية لزعيم المعارضة بيل شورتن
- أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child Care ابتداء من 2 تموز 2018
- أستراليا: معا في حب محمد.. شعار المولد النبوي الشريف في ذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام
- تناقضات النظام الدولي في التعامل مع العرب
- مصرع الملاكم الكبير
- كيف نَجحت الإمارات أخيرًا بإقناع السعوديّة بقُبول الرئيس صالح حَليفًا؟ ولماذا رَفضتْ إيران التّحالف مَعه رَغم نِداءاتِه المُتكرّرة؟ ومَن سَيتزّعم حزب “المُؤتمر” من بَعدِه طارق أم أحمد؟ وما هِي خِيارات الحوثيين المُقبلة؟
- مقتل صالح يكشف جذرية مشروع الحوثيين
- علي عبدالله صالح صنع الحوثيين فقتلوه
- عودة إلى «خطوط الرابع من تشرين»
- اتصالات الساعات الأخيرة لصوغ بيان النأي بالنفس والمجتمع الدولي يأمل وضوحاً بروحية «إعلان بعبدا»
- المستقبل للقوات: فلينزلوا عن المئذنة متل ما طلعوا
- مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث.. وتساؤلات حول مصير اليمن
- سيناريو لإنهاء أزمة لبنان على قاعدة 'لا غالب ولا مغلوب'
- قلق لبناني من انعكاسات التطورات الإقليمية بري ينتظر دعوة مجلس الوزراء قبل الجمعة
- من 2015 إلى 2017 نأيٌ بالنفس على رمال متحرّكة
- نهاية الطريق..
سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله
كل الجهود السياسية في لبنان تنصب اليوم على إيجاد صيغة مُرضية لبيان يصدر عن مجلس الوزراء الذي من المفترض أن ينعقد في الساعات المقبلة ، يحفظ ماء وجه الرئيس سعد الحريري، ويخفف عنه الضغط السعودي، ويبقيه رئيسا للحكومة، ويعيد إحياء ″التسوية″ ويبقي على إستقرار البلد، الى حين موعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار من العام 2018، والتي من شأنها أن تعيد تكوين السلطة من جديد في حال أبصرت النور.
هذا الواقع يشير الى أن شبكة الأمان الدولية ما تزال ثابتة فوق لبنان الذي شهد في الرابع من تشرين الثاني الفائت، محاولة سعودية لإحداث ″خضة سياسية″ فيه، تقلب المشهد اللبناني رأسا على عقب، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما إنقلب إحتجاز الرئيس سعد الحريري ومحاولة إستبداله بشقيقه الأكبر بهاء والضغط على “تيار المستقبل” لمبايعته، الى إحتضان وطني وشعبي للحريري في الداخل اللبناني، والى تحرك أميركي في الخارج مارس ضغطا كبيرا على المملكة ترجمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاطلاق رئيس حكومة لبنان وعودته الى بلده، وإبتكار شعار “التريث” الى حين التوافق على الصيغة السياسية التي سيطل بها الحريري مجددا كرئيس للحكومة عائد عن إستقالته.
تشير مصادر دبلوماسية مطلعة الى أن إستقرار لبنان يشكل اليوم مصلحة دولية، لجهة:
أولا: إن الاستقرار يضمن إستقرار الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة والذي يشكل أولوية بالنسبة الى الأميركي.
ثانيا: وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري لا تريد أي من الدول الأوروبية أن تجدهم مع اللاجئين الفلسطينيين والمتضررين اللبنانيين على شواطئها مجددا، في ظل إنتظار الجميع أن تتضح الرؤية في سوريا ليبنى على الشيء مقتضاه.
ثالثا: الحفاظ على التسوية اللبنانية القائمة وحكومة الوحدة الوطنية.
رابعا: إستمرار الدولة اللبنانية في محاربة الارهاب الذي قد يعود ويتفلت من عقاله في حال حدوث أية توترات أمنية، أو فتنة طائفية أو مذهبية.
تؤكد المصادر الدبوماسية، أن الرئيس الحريري ما يزال حتى الآن بالنسبة للسعودية ″الابن السياسي″، وإن ضلّ مؤخرا، لافتة الانتباه الى أن أمام الحريري فرصة سعودية قد تكون أخيرة ليثبت أنه قادر على السير بالدولة اللبنانية الى بر ″النأي بالنفس″ وهذا ما يعمل عليه الجميع اليوم في مسودة بيان جلسة الحكومة المقبلة الذي جرى توزيعه على كل الأطراف السياسية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
أمام هذا الواقع فإن الرئيس سعد الحريري ينتظر هدية من حزب الله، يستطيع من خلالها الاستمرار في رئاسته للحكومة، وأن يؤكد للسعودية أن بلده ملتزم بالتضامن العربي وأنه لا يتدخل بشؤون الدول العربية، ومن المتوقع أن يقدم الحزب هذه الهدية الى الحريري الذي ربما يستفيد من الانشغال السعودي باليمن خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبالشؤون الداخلية للمملكة، الأمر الذي قد يدفعها الى غض النظر عن الحريري وعن لبنان ككل، الى أن يحين موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
لكن ذلك لا يزيل المخاوف من إمكانية أن تخرج السعودية عن طورها بفعل التطورات الدراماتيكية في اليمن، وأن تعيد الكرّة في إحداث ″خضة سياسية″ جديدة في لبنان ربما تكون أقسى مما سبقها.
تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن من نجح في الافراج عن الحريري من السعودية، وحماية التسوية الرئاسية وضمان إستقرار البلد، لن يجد صعوبة في الابقاء على “الستاتيكو” الذي أنتجته هذه التسوية القائمة على أن يبقى سعد الحريري رئيسا للحكومة، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء ...الكاتب:
-
بيان منسوب لأحمد صالح: سأقود المعركة في ...الكاتب:
-
-
-
-
يوم الهمجية الحوثية.. اغتيالات وتمثيل جثث وإعدام ...الكاتب:
-
قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف ...الكاتب:
-
تعرفوا على 5 خضراوات تصبح صحية أكثر ...الكاتب:
-
رسالة تحذير صارمة من المخابرات الأميركية إلى ...الكاتب:
-
أستراليا: الكشف عن صلات صينية لزعيم المعارضة ...الكاتب:
-
أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child ...الكاتب:
-
أستراليا: معا في حب محمد.. شعار المولد ...الكاتب:
-
تناقضات النظام الدولي في التعامل مع العرب ...الكاتب:
-
مصرع الملاكم الكبير ...الكاتب:
-
كيف نَجحت الإمارات أخيرًا بإقناع السعوديّة بقُبول ...الكاتب:
-
مقتل صالح يكشف جذرية مشروع الحوثيين ...الكاتب:
-
علي عبدالله صالح صنع الحوثيين فقتلوه ...الكاتب:
-
عودة إلى «خطوط الرابع من تشرين» ...الكاتب:
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- الأطباء يحثون الأستراليين المتحدرين من أصل عربي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد مرض التهاب الكبد Hepatitis C
- الأولى بإطلالة أمازيغية والثانية "رائدة الأناقة".. مغربيَّتان على غلاف Vogue Arabia في ديسمبر 2017
- أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child Care ابتداء من 2 تموز 2018
- يوم الهمجية الحوثية.. اغتيالات وتمثيل جثث وإعدام أسرى
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله
- الشمولية المسيحية تُهدر حقوق الأرثوذكس.. وعودة يرفض التهميش
- رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع
- بين ″المستقبل″ و″القوات″.. عِتاب ″الحماة والكنّة″
- السنيورة ليس متآمرا.. لكن الحريري عاتب عليه بشدة
- طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.. تحضر في المنتدى السادس للغرف العربية ـ اليونانية… أثينا
- هل يعترف سعد الحريري بـ ″جميل″ نجيب ميقاتي؟
- هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد
- تريّثَ سعد الحريري.. لكن بالنسبة لبكرا شو؟
- الحريري يرد جميل رئيس الجمهورية بـ″التريث″.. لكن ماذا عن الخونة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)