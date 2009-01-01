سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله

كل الجهود السياسية في لبنان تنصب اليوم على إيجاد صيغة مُرضية لبيان يصدر عن مجلس الوزراء الذي من المفترض أن ينعقد في الساعات المقبلة ، يحفظ ماء وجه الرئيس سعد الحريري، ويخفف عنه الضغط السعودي، ويبقيه رئيسا للحكومة، ويعيد إحياء ″التسوية″ ويبقي على إستقرار البلد، الى حين موعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار من العام 2018، والتي من شأنها أن تعيد تكوين السلطة من جديد في حال أبصرت النور.

هذا الواقع يشير الى أن شبكة الأمان الدولية ما تزال ثابتة فوق لبنان الذي شهد في الرابع من تشرين الثاني الفائت، محاولة سعودية لإحداث ″خضة سياسية″ فيه، تقلب المشهد اللبناني رأسا على عقب، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بعدما إنقلب إحتجاز الرئيس سعد الحريري ومحاولة إستبداله بشقيقه الأكبر بهاء والضغط على “تيار المستقبل” لمبايعته، الى إحتضان وطني وشعبي للحريري في الداخل اللبناني، والى تحرك أميركي في الخارج مارس ضغطا كبيرا على المملكة ترجمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاطلاق رئيس حكومة لبنان وعودته الى بلده، وإبتكار شعار “التريث” الى حين التوافق على الصيغة السياسية التي سيطل بها الحريري مجددا كرئيس للحكومة عائد عن إستقالته.

تشير مصادر دبلوماسية مطلعة الى أن إستقرار لبنان يشكل اليوم مصلحة دولية، لجهة:

أولا: إن الاستقرار يضمن إستقرار الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة والذي يشكل أولوية بالنسبة الى الأميركي.

ثانيا: وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري لا تريد أي من الدول الأوروبية أن تجدهم مع اللاجئين الفلسطينيين والمتضررين اللبنانيين على شواطئها مجددا، في ظل إنتظار الجميع أن تتضح الرؤية في سوريا ليبنى على الشيء مقتضاه.

ثالثا: الحفاظ على التسوية اللبنانية القائمة وحكومة الوحدة الوطنية.

رابعا: إستمرار الدولة اللبنانية في محاربة الارهاب الذي قد يعود ويتفلت من عقاله في حال حدوث أية توترات أمنية، أو فتنة طائفية أو مذهبية.

تؤكد المصادر الدبوماسية، أن الرئيس الحريري ما يزال حتى الآن بالنسبة للسعودية ″الابن السياسي″، وإن ضلّ مؤخرا، لافتة الانتباه الى أن أمام الحريري فرصة سعودية قد تكون أخيرة ليثبت أنه قادر على السير بالدولة اللبنانية الى بر ″النأي بالنفس″ وهذا ما يعمل عليه الجميع اليوم في مسودة بيان جلسة الحكومة المقبلة الذي جرى توزيعه على كل الأطراف السياسية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

أمام هذا الواقع فإن الرئيس سعد الحريري ينتظر هدية من حزب الله، يستطيع من خلالها الاستمرار في رئاسته للحكومة، وأن يؤكد للسعودية أن بلده ملتزم بالتضامن العربي وأنه لا يتدخل بشؤون الدول العربية، ومن المتوقع أن يقدم الحزب هذه الهدية الى الحريري الذي ربما يستفيد من الانشغال السعودي باليمن خصوصا بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبالشؤون الداخلية للمملكة، الأمر الذي قد يدفعها الى غض النظر عن الحريري وعن لبنان ككل، الى أن يحين موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

لكن ذلك لا يزيل المخاوف من إمكانية أن تخرج السعودية عن طورها بفعل التطورات الدراماتيكية في اليمن، وأن تعيد الكرّة في إحداث ″خضة سياسية″ جديدة في لبنان ربما تكون أقسى مما سبقها.

تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن من نجح في الافراج عن الحريري من السعودية، وحماية التسوية الرئاسية وضمان إستقرار البلد، لن يجد صعوبة في الابقاء على “الستاتيكو” الذي أنتجته هذه التسوية القائمة على أن يبقى سعد الحريري رئيسا للحكومة، وعلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.