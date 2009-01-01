مجلس الوزراء اليوم لإقرار صيغة التسوية.. الكتائب: لن نسمح بحكم الزمن الرديء

لم يكن غريباً ان تستقطب التطورات المتسارعة في اليمن الاهتمامات السياسية والاعلامية في لبنان أمس نظراً الى ترابط المعطيات الاقليمية المتصلة بالصراع الايراني - السعودي في كل الساحات التي تتأثر بهذا الصراع ومنها لبنان. حتى ان بعض المعنيين بمجريات الجهود المبذولة للتوصل الى مخرج لأزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ومن ثم التريث فيها تمهيدا لطيها ذهبوا الى التخوف من امكان ان تطرأ عوامل بفعل التطورات اليمنية عقب اغتيال الرئيس اليمني سابقا علي عبد الله صالح من شأنها ان تصيب الواقع اللبناني ببعض شظاياها السلبية الاضافية. لكن هذه الانطباعات لم تحجب استمرار الاتصالات والمشاورات واللقاءات البعيدة من الأضواء لانجاز مسودة صيغة بيان تجديد التسوية السياسية الذي يفترض ان يستجيب لمطالب الرئيس الحريري في مسائل عدة أبرزها وأهمها التزام صارم جدي لسياسة النأي بالنفس.





وفيما اثارت المعطيات المتكررة عن تحديد موعد لانعقاد مجلس الوزراء اليوم أو الخميس على ابعد تقدير استغراب الاوساط القريبة من الرئيس الحريري، شددت هذه الاوساط على ان رئيس الوزراء لا يزال ينتظر انجاز المشاورات الجارية لبت صيغة النأي بالنفس تحديدا قبل ان يوجه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء التي تعود الصلاحية فيها اليه حصراً وليس أي مرجع آخر.





وبالفعل أمكن التوصل ليل أمس إنجاز هذه الصيغة ووجه الرئيس الحريري دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.





وعقد في هذا السياق لقاء طويل بين وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري بدا من خلاله ان ثمة أموراً لا تزال عالقة جرى تذليلها في الاتصالات التي استكملت بعد الاجتماع. وكان وزير الثقافة غطاس خوري قال امس إن مجلس الوزراء سينعقد خلال الساعات الـ48 المقبلة "بعد دوزنة بعض الامور ومن أجل احياء التسوية". وأوضح ان تأليف حكومة جديدة عشية الانتخابات النيابية "قضية معقدة، "متوقعاً استمرار الحكومة الحالية. كما ان النائب وائل ابو فاعور الذي التقى أمس الرئيس الحريري رأى ان "الامور تتجه الى الايجابية وتكاد تطوى صفحة الاستقالة". وعلم في هذا المجال، ان الرئيس الحريري، في مشاوراته التي أعقبت المشاورات الرئاسية في بعبدا وخلال اجتماعه في باريس مع وزير الخارجية جبران باسيل، وضع خمس نقاط وطالب بأن تكون في صلب أي بيان سياسي يصدر عن مجلس الوزراء للعودة عن استقالته. وهذه النقاط الخمس صاغها باسيل بتفويض من رئيس الجمهورية مع مدير مكتب الرئيس الحريري وهي تتمحور على: اتفاق الطائف، ومواجهة اسرائيل، ومواجهة الارهاب، والنأي بالنفس عن الصراعات العربية، وصون العلاقات العربية مضافاً اليها شرط عدم التعرّض سياسياً واعلامياً للدول الشقيقة والصديقة.





هذه العناوين حملها نادر الحريري الى معاون رئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل، وتبادلا الرؤيا في تفاصيلها، في اجتماعهما الذي عقد في وزارة المال. ثم حمل خليل لائحة المطالَب الحريرية وتوجَّه بها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في ظل تكتم شديد.





ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة ديبلوماسيين في باريس أمس إن الرئيس الحريري سيلتقي وزراء من دول كبرى في باريس الجمعة المقبل لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار في لبنان بعد مرور شهر على استقالته المفاجئة التي دفعت لبنان إلى اضطرابات سياسية.

وقال الديبلوماسيون العرب والأوروبيون إن الحريري سيشارك في اجتماع "مجموعة الدعم الدولية للبنان" التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وقال ديبلوماسي أوروبي إن هدف الاجتماع سيكون "ممارسة الضغط على السعوديين والإيرانيين"، وإن الاجتماع سيكون فرصة للتأكيد أن على اللبنانيين التزام سياسة الدولة في "النأي بنفسها" عن أي صراعات إقليمية.





جريصاتي والكتائب

وسط هذه الاجواء فجر وزير العدل سليم جريصاتي مواجهة حادة مع حزب الكتائب من خلال خطوته احالة تصريح لرئيس الحزب النائب سامي الجميل ادلى به لدى زيارته أخيراً بكركي عن صفقات عمومية ينوى عقدها في قطاع النفط والغاز على النيابة العامة التمييزية. وأثار اجراء جريصاتي مزيداً من الاجواء المشككة والمتخوفة من اتجاهات تستهدف تقييد التعبير المعارض للعهد خصوصاً ان هذا الاجراء جاء بعد اسابيع قليلة من الادعاء على الاعلامي مارسيل غانم واجراءات اخرى أثارت الريبة في هذا المنحى. ورد المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماعه مساء ببيان عنيف جاء فيه: "يؤكد حزب الكتائب المضي في مقاومة أي محاولة لضرب سيادة لبنان واستقلاله، وتركيع اللبنانيين واسكاتهم وقمعهم. إن حزب الكتائب يعاهد اللبنانيين على قول كلمة الحق والحرية مهما كلف الامر، كما يعاهدهم على مواجهة كل محاولات التهديد والترهيب، وأي منظومة تعيد احياء زمن الاحتلال السوري. إن حزب الكتائب، يؤكد لجميع اللبنانيين أنه لن يسمح لهذا الزمن الرديء ان يحكم لبنان مجدداً".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية