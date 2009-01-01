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المصنفة ايضاً في: نجيب ميقاتي, لبنان

ميقاتي يستقبل السفير الأسترالي

آخر تحديث: منذ 19 من الساعات 22 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ميقاتي يستقبل السفير الأسترالي

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير استراليا في لبنان غلين مايلز قبل ظهر اليوم في مكتبه وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقال السفير الاسترالي بعد اللقاء:عقدت اجتماعا مهما مع الرئيس ميقاتي وتحدثنا عن الوضع السياسي في لبنان والانتخابات البرلمانية المقررة”.

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