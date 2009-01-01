ميقاتي يستقبل السفير الأسترالي

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير استراليا في لبنان غلين مايلز قبل ظهر اليوم في مكتبه وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير الاسترالي بعد اللقاء:عقدت اجتماعا مهما مع الرئيس ميقاتي وتحدثنا عن الوضع السياسي في لبنان والانتخابات البرلمانية المقررة”.