- مولد كهرباء يحتل حديقة السلام: الحريري أو ريفي؟
- الحكومة تؤكد التزامها سياسة النأي بالنفس.. والحريري يعود عن استقالته
- جسر الميناء- البداوي: مشروع تحول مزبلة
- علي عبد الله صالح، لا يموت إلا قنصاً
- مقتل صالح يوحد اليمنيين
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- بيان منسوب لأحمد صالح: سأقود المعركة في اليمن حتى طرد آخر حوثي
- مجلس الوزراء اليوم لإقرار صيغة التسوية.. الكتائب: لن نسمح بحكم الزمن الرديء
- استكمال خطوات الإنقلاب.. "صقور" المستقبل على علم بسيناريو بهاء الحريري؟
- سعد الحريري ينتظر ″هدية″ من حزب الله
- يوم الهمجية الحوثية.. اغتيالات وتمثيل جثث وإعدام أسرى
- قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء
- جنرالات "إمارة بري"
- تعرفوا على 5 خضراوات تصبح صحية أكثر بعد طهيها
- رسالة تحذير صارمة من المخابرات الأميركية إلى سليماني
- أستراليا: الكشف عن صلات صينية لزعيم المعارضة بيل شورتن
- أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child Care ابتداء من 2 تموز 2018
- أستراليا: معا في حب محمد.. شعار المولد النبوي الشريف في ذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام
- تناقضات النظام الدولي في التعامل مع العرب
- مصرع الملاكم الكبير
- كيف نَجحت الإمارات أخيرًا بإقناع السعوديّة بقُبول الرئيس صالح حَليفًا؟ ولماذا رَفضتْ إيران التّحالف مَعه رَغم نِداءاتِه المُتكرّرة؟ ومَن سَيتزّعم حزب “المُؤتمر” من بَعدِه طارق أم أحمد؟ وما هِي خِيارات الحوثيين المُقبلة؟
- مقتل صالح يكشف جذرية مشروع الحوثيين
- علي عبدالله صالح صنع الحوثيين فقتلوه
- عودة إلى «خطوط الرابع من تشرين»
- اتصالات الساعات الأخيرة لصوغ بيان النأي بالنفس والمجتمع الدولي يأمل وضوحاً بروحية «إعلان بعبدا»
جسر الميناء- البداوي: مشروع تحول مزبلة
تحت جسر الأوتوستراد، الذي يجري استكمال مشروع بنائه ليربط منطقة سنترال الميناء، مروراً بشارع المئتين ومرفأ طرابلس، في البداوي، تفاجأ أهالي طربلس والميناء بتكدس النفايات فوق بعضها على شكل جبلٍ صغير، تتصاعد منه الروائح الكريهة. ومع ما تسبب به المشهد من غموضٍ والتباس، بدأ السؤال يدور عما إذا كان هناك نيّة لإنشاء مكبّ نفايات جديد في وسط المدينة.
يعتبر الناشط المدني سامر أنوس أن ما يجري هو بمثابة "فضيحة بيئية" في وسط المدينة، ويشير لـ"المدن" إلى أن المساحة الشاغرة تحت الجسر أصبحت محتلة من أصحاب الشاحنات، وتحولت إلى مساحةٍ يُرمى فيها الردم وبقايا البناء من ترابٍ ورملٍ وحجارة وباطون. ما دفع شاحنات محملة بالنفايات إلى التخلص من بعض حمولاتها، ورميها تحت الجسر قبل الوصول إلى المطمر.
وينفى رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، لـ"المدن"، أن تكون بلدية الميناء مسؤولة عن النفايات المتكدسة تحت الجسر. ويقول: "لا تزال الأشغال على الجسر وتحته في عهدة مجلس الإنماء والإعمار. ونحن لا نتحمل مسؤولية ما يحدث على الإطلاق. وحين نستلم الجسر من المتعهد في شركة جينكو، سنتحمل مسؤوليتنا كاملةً. وكنّا قد وضعنا مشروعاً لإنشاء ملاعب عامة لكرة القدم وكرة السلة تحت الجسر عند استلامه".
هذا المشهد، أعاد السجال في شأن سلوك مجلس الإنماء والإعمار إلى الواجهة، لاسيما أنّه متهمٌ بالفساد والمماطلة وتجاوز المهل المحددة في انهاء مشاريعه شمالاً. وبالعودة إلى قصّة الأوتوستراد، فإنّه كان من المفترض أن يُنجز ضمن مشروع المخطط العام الذي بدأ من منطقة جونيه لينتهي في البداوي. غير أن المخطط التوجيهي العام، الذي صدر في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أدرج مشروع إنشاء جسر- أوتوستراد يصل بيروت بطرابلس، على أن يُستكمل من مدينة الميناء وصولاً إلى البداوي. لكن، ما حصل أن هذا الأوتوستراد وصل إلى منطقة سنترال الميناء وتوقف العمل فيه، وبقي على حاله مدة 3 عقود.
وعندما جاء مجلس الإنماء والإعمار في العام 2005 ليستكمل مشروع الأوتوستراد، حصلت بشأنه سجالات كثيرة بين مؤيد ورافض، لاسيما أنّ المتعهد لم يُعطِ أي معلومات عن مدة تنفيذه ولا عن نتائجه فعلياً على الأرض. وفي العام 2009، بدأت ورش بنائه وصُبّتْ قواعده، ولم يُنجز حتّى الآن، رغم الضغوط والمطالبات المستمرة بإنجازه.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- الأطباء يحثون الأستراليين المتحدرين من أصل عربي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد مرض التهاب الكبد Hepatitis C
- يوم الهمجية الحوثية.. اغتيالات وتمثيل جثث وإعدام أسرى
- الأولى بإطلالة أمازيغية والثانية "رائدة الأناقة".. مغربيَّتان على غلاف Vogue Arabia في ديسمبر 2017
- بيان منسوب لأحمد صالح: سأقود المعركة في اليمن حتى طرد آخر حوثي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مولد كهرباء يحتل حديقة السلام: الحريري أو ريفي؟
- الحكومة تؤكد التزامها سياسة النأي بالنفس.. والحريري يعود عن استقالته
- جسر الميناء- البداوي: مشروع تحول مزبلة
- مجلس الوزراء اليوم لإقرار صيغة التسوية.. الكتائب: لن نسمح بحكم الزمن الرديء
- استكمال خطوات الإنقلاب.. "صقور" المستقبل على علم بسيناريو بهاء الحريري؟
- عودة إلى «خطوط الرابع من تشرين»
- اتصالات الساعات الأخيرة لصوغ بيان النأي بالنفس والمجتمع الدولي يأمل وضوحاً بروحية «إعلان بعبدا»
- المستقبل للقوات: فلينزلوا عن المئذنة متل ما طلعوا
- مجلس الوزراء اليوم ينهي التريث.. وتساؤلات حول مصير اليمن
- سيناريو لإنهاء أزمة لبنان على قاعدة 'لا غالب ولا مغلوب'
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)