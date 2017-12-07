إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | انقاذ النظام البرلماني
المصنفة ايضاً في: لبنان, مقالات

انقاذ النظام البرلماني

آخر تحديث: منذ 4 من الساعات 32 من الدقائق
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
image
الكاتب: فؤاد دعبول
عدد المشاهدات: 134
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

لا أحد يُنكر ان ما تحقق عظيم.

لكن العظمة لا تكون إلاّ في معالجة كبيرة لقضايا اجتماعية وسياسية.

صحيح، ان ما فعله الرئيس العماد ميشال عون، والرئيس سعد الحريري، والرئيس نبيه بري ليس سهلا.

لكن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ورئيس الحكومة حققوا ما كان مرشحا لشيء كبير على حساب الوطن والمواطن.

ورجوع الرئيس الحريري عن استقالته هو شأن لبناني عظيم.

لأن سريان الاستقالة، كان سيقود لبنان الى هاوية يصعب معها الصعود منها.

ولأن العودة الى انقاذ الوطن، أهمّ بكثير من اسقاطه في المأزق.

ولعل الأهم هو وجود الرئيس سعد الحريري الى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون وسواه من الرؤساء الكبار في العالم - لنجاح باريس ٤ - ولطيّ أصعب أزمة سياسية في البلاد.

ومؤتمر باريس الجديد هو المرجع الأساسي، لبلورة ايمان لبنان والعالم، بنصاعة كفّ وطن هو الآن أمام مصير صعب ومعاضل معقّدة.

 

***

إلاّ أن نواب الأربعاء النيابي في عين التينة، ليسوا معقد رجاء اللبنانيين، وان كان وجودهم عند الرئيس بري أسبوعيا هو بحدّ ذاته مهد حقيقي للانقاذ اللبناني.

لكن السؤال الأساسي، هو مصير القضايا الاجتماعية على أبواب الانتخابات النيابية، بعد اقرار قانون جديد يمهّد لحياة نيابية جديدة.

وحقوق المعلمين وقضايا الأساتذة والرواتب هي من القضايا الأساسية لسلامة الوطن.

وإلاّ فإن السادة النواب يكونون قد وقعوا في وهدة القوانين واللاقوانين المجمّدة من بضع سنوات.

ولعل الخطأ الفادح في إقرار قانون جديد للايجارات في مادة واحدة ومن دون مناقشة وبسرعة، هو الخطأ الذي لا يغتفر.

والناس كانت تريد نوابا ينصفون المستأجرين، ويرفعون الظلم عن أصحاب الأملاك القديمة، ولا تريد نوائب ينقلون الظلم من فئة مظلومة، الى فئة تبحث عن انصاف الفريقين.

أمام الرئيس نبيه بري وأمام النواب فرصة حقيقية لانقاذ النظام البرلماني من كبوة الظالمين للجميع!

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)