إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | "لو موند" تفتح ملفات الفساد في لبنان.. "ما في شي طبيعي"!
المصنفة ايضاً في: لبنان

"لو موند" تفتح ملفات الفساد في لبنان.. "ما في شي طبيعي"!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: "لبنان 24" - ترجمة فاطمة معطي
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 37
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

&quot;لو موند&quot; تفتح ملفات الفساد في لبنان.. &quot;ما في شي طبيعي&quot;!

تحت عنوان "لبنان يعود إلى اللاطبيعية"، نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية تقريراً عن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته، معتبرةً أنّه "إذا كانت (استقالة الحريري) تسطِّر نهاية مسلسل "شاق"، فما زال المجتمع اللبناني- لسوء الحظ - رهينة طبقة سياسية "غير كفوءة" و"فاسدة" علناً".

 

وفي تعليقها، رأت الصحيفة أنّ عودة الحريري عن استقالته جنّبت البلاد أزمة مؤسساتية جديدة بعد عامين ونصف من الشلل الذي سبّبه الفراغ الرئاسي منذ العام 2014 وحتى العام 2016، رافضة احتفال "حزب الله" بـ"عودة الأمور إلى طبيعتها"، لأنّ "لا شيء طبيعياً في لبنان".

 

في هذا السياق، شرحت الصحيفة بأنّ "اللعنة الجيوسياسية" التي تنهش البلاد معروفة، فلبنان، "استراتيجي جداً كي يُترك هادئاً" و"ضيعف جداً كي يدافع عن نفسه بمفرده"، معيدةً سبب اضطرابه الدائم إلى سماحه للسعودية وإيران بالتحكم بطبقته السياسية.

 

في المقابل، أكّدت الصحيفة أنّ الجيوسياسية لا تبرّر كل شيء، "فلا تبرّر عدم امتلاك لبنان شبكة كهربائية تليق به بعد مرور 27 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية"، مستشهدةً بحلول لبنان في المرتبة الـ115 عالمياً لناحية نوعية التغذية الكهربائية، وفقاً لتحقيق أعدّه منتدى الاقتصاد العالمي.

 

إلى ذلك، تناولت الصحيفة حملة "طلعت ريحتكم" التي استنكرت عجز الطبقة السياسية عن وضع نظام لإدارة النفايات في العام 2015، لافتةً إلى أنّ الأزمة لم تحل بعد، وإلى أنّ أكوام النفايات التي سمّمت حياة سكان بيروت في العام 2015 نُقلت إلى مكّبين يوشكان على الامتلاء قريباً، وهما الكوستا برافا وبرج حمود، ومذكّرة بتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي حمل عنوان "كأنك تتنشق موتك" والذي كشف مخاطر حرق النفايات في لبنان.

 

وعليه، رأت الصحيفة أنّ حكومة الحريري لم تسجل أداء أفضل من سابقاتها وذلك لعجزها عن حل هاتيْن المشكلتيْن.

 

في ما يتعلّق بالتصويت على الموازنة الذي يعدّ الأول منذ 2005، قالت الصحيفة إنّه تم على حساب عدم إغلاق الحسابات العامة للسنوات الـ11 الفائتة.

المصدر: "لبنان 24" - ترجمة فاطمة معطي

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)