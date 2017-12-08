الحريري يُنهي دور «مجموعة العشرين» ويتابع التطورات بنفسه

الرئيس العماد ميشال عون مستقبلا النائبة نايلة تويني امس (محمود الطويل)﻿

أبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة من تل ابيب الى القدس الاهتمام الدولي والاقليمي على تطورات ما بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته مقابل التزام حزب الله وحلفائه بالنأي ب‍لبنان عن صراعات المنطقة.

لكن النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية لم يسر على الداخل اللبناني، حيث عملية خلط الاوراق والتحالفات مازالت تتفاعل، بحيث نقرأ ترجمتها بحرص الرئيس سعد الحريري على مراقبة الالتزام بالنأي بالنفس خارجيا، الى جانب اعادة النظر بالماكينة السياسية لتياره على صعيد الداخل، حيث ذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري انهى ما يمكن وصفه بوظيفة «مجموعة العشرين» الاستشارية، التي تضم 20 شخصية فكرية وسياسية واقتصادية، كانت تجتمع دوريا وتدرس الامور وخصوصا منها ما يتناول بيئة تيار المستقبل نتيجة تغريد معظم اعضاء هذه المجموعة خارج سربه مؤخرا.

وتقول المصادر ان الرئيس الحريري بدا اكثر اهتماما بمتابعة الامور شخصيا، ومن هنا كان رفضه لما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران من ان حزب الله لن يقف متفرجا مع محور المقاومة على اميركا واسرائيل وهما تقودان محور الشر للسيطرة على منطقتنا من اجل تفتيتها وانهاء القضية الفلسطينية.

وقال قاسم: خيارنا ان نكون في محور المقاومة.

الرئيس الحريري اعتبر ان هذا القول ليس مقبولا، لا من قريب ولا من بعيد.

واضاف: انا لن استفيض في الرد عليه الآن، لأنني سأعطي فرصة لتثبيت النأي بالنفس، وسأل: هل من مصلحة اللبنانيين ان نختلف مع الاشقاء العرب؟ وهل من مصلحة اللبنانيين ان نؤذي اخواننا العرب؟

ويرى حزب الله ان المهم هو ان ينأى في الخارج بنفسه عن لبنان.

وفي غضون ذلك، كشف الرئيس نبيه بري ان رئيس الحكومة سعد الحريري طلب منه تقريب موعد الانتخابات من مايو الى فبراير للاستفادة من الوضع الشعبي الذي حصده على هامش اعلان الاستقالة، لكن بري لم يتجاوب مع الطرح لاعتبارات لوجستية، كما قال.

من جهته، قال الرئيس امين الجميل ل‍وكالة الأنباء المركزية: لم نعرف كيف بدأت وكيف انتهت اليه ازمة الاستقالة، وينطبق عليها المثل القائل «تمخض الجبل فولّد فأرا».

واضاف: لم اقرأ في حياتي بيانا بهذا الكم من الفراغ، الى حد انه لم يقل شيئا، ويريدون ان يقنعوا الناس بأن الامور على ما يرام، واشار الى بعض «الاصوات الفاجرة» التي تعبر عن بعض وجهات النظر في استخدام تعابير بذيئة بحق مقامات مُحصّنة بموجب الدستور والقانون، ولكن اذا تفوّه احد بعبارة تزعجهم ينادون بالويل والثبور وعظائم الامور.

وهنا يشير الجميل الاب الى الادعاء الذي حركه وزير العدل سليم جريصاتي المحسوب على التيار الوطني الحر ضد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بسبب اتهامه مسؤولين بالفساد في صفقات الكهرباء والاتصالات واخيرا التلزيمات النفطية، علما ان الجميل زوّد القضاء بما لديه من مستندات تدعم اقواله.

ويبدو ان الاستعانة بالقضاء في مواجهة المعارضة باتت قرارا مقررا، فبعد ملاحقة الجميل وقبله الاعلامي مارسيل غانم، ها هو حزب الله يبلغ الوزير جريصاتي بأن النائب السابق الناشط السياسي د.فارس سعيد ادلى بتغريدة تويترية تضمنت «ألمس بالذات الإلهية».

وتقدم المحامي المتدرج قاسم الضيقة بشكوى خطية امام النيابة العامة وفيها نص تغريدة سعيد القائلة «رهان البعض على حسن سلوك حزب الله، ارجأ انجاح التسوية».

والجرم هنا تمثل بغياب حرف (...) عن كلمة حزب الله، الامر الذي حول هذا الخطأ المـطبعي الواضح الى جرم بحـق العزة الإلهية.

وفي هذه الاثناء، العلاقات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية احتلت حيزا واسعا من الاطلالة التلفزيونية لوزير الخارجية جبران باسيل امس، حيث قال ان القوات اللبنانية انقلبت على التفاهم مع التيار الوطني الحر، وانها مدعوة للمراجعة، وان اللقاء بينه وبين د.سمير جعجع ليس مطروحا الآن، لكن اذا اتجهت الامور الى عزل القوات اللبنانية، فأنا ارفض، وانا مقتنع بالانضباب على بعضنا بعضا، ولا احد يستطيع عزل احد، ولا احد يستطيع إلغاء احد، كبيرا او صغيرا، كل طرف يجب ان يأخذ قوته الطبيعية، وقال: لا نريد ان تأتي القوات الى ايران لكننا لا نريد ان يأخذنا احد الى الجانب الآخر.

النائبة ستريدا جعجع قالت في بيان النأي بالنفس: مختلف عن بيان استعادة الثقة، واعتبرت ان وزراء القوات لم يطرحوا الاستقالة الا على نقاط اساسية متعلقة بالفساد، وقالت: ووزراؤنا باقون بقوة. وعن علاقة القوات بالحريري، قالت للقناة البرتقالية: ان ما يجمعنا بالرئيس الحريري اكبر من لقاء.