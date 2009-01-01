ميقاتي: ليكن شعارنا "معاً صفاً واحداً نحو القدس عاصمة أبدية لفلسطين"

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أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن "القرار الاميركي بخصوص القدس يؤشر بكل وضوح الى نية لالغاء القضية الفلسطينية بشطب ابرز عناصر قوتها وديمومتها"، ودعا لأن يكون شعار اليوم "معاً صفاً واحداً نحو القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين".

وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة النيابية العامة المخصصة للقدس التي عقدت اليوم: "يشكل قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الاميركية الى القدس فعل تعد وتحد كبير، لأننا غضّينا الطرف كثيرا عن قضيتنا المركزية فلسطين وتلهينا بخلافات وحروب بين بعضنا البعض استنزفت طاقاتنا وجعلتنا كيانات متناحرة، فيما الاخرون ماضون في مخططاتهم لاستكمال انهاء القضية الفلسطينية.

إن هذا القرار الاميركي يؤشر بكل وضوح الى نية لالغاء القضية الفلسطينية بشطب ابرز عناصر قوتها وديمومتها. إن فلسطين هي مهد سيدنا عيسى وإسراء سيدنا محمد، والقدس هي القلب النابض للقضية الفلسطينية وعنوانها الاول وبعدها المقدّس، والقرار الأخير للرئيس ترامب يمثل انسحابا واضحا من اي دور في عملية السلام، ويأتي في ظل حالة تمزق وتشتت عربي مردها الخلط في ترتيب سلم الأولويات، وهي حالة أخرجت العرب من دائرة الفعل السياسي المؤثر، وأفرغت الموقف العربي من كل عوامل القوة المطلوبة".

أضاف: "نعم، يوم اسقطنا القضية الفلسطينية من رأس سلم اولوياتنا، شرعنا الابواب امام صراعات ثانوية، وعبثية داخلية أمعنت هدماً وتقويضاً بكل عناصر القوة العربية، وجعلت الحضور العربي حضوراً هامشياً ،غائباً عن اي دور في صياغة حاضره ومستقبله.

من هنا فاننا نناشد ضمير العرب والعالم الحر العمل لاعادة تقديم فلسطين قولا وفعلا عامل وحدة الموقف العربي وقضية الاحرار المركزية.

إن القضية الفلسطينية هي صمام امان هذه الامة وبوصلتها الصحيحة، وعلينا جميعاً العمل الجاد والدؤوب لتكون دائماً اولوية اولويات العرب والعالم الحر.

فلسطين توّحدنا والقدس تجمعنا،

القدس تنادي ايماننا، عروبتنا، انسانيتنا. فليكن شعار اليوم: معاً صفاً واحداً نحو القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين".