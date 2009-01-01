ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟

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تفاجأ اللبنانيون خلال الساعات الماضية بفيديو نشرته قناة العهد لزعيم عصائب أهل الحق العراقية، المنضوية ضمن الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، مستعرضاً "قواه" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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فقد ظهر الخزعلي بلباس عسكري عند بوابة فاطمة في كفركلا جنوب لبنان، يفاخر بأنه وميليشياته على أتم الجهوزية لمؤازرة "المجاهدين المقاومين"، في إشارة إلى حزب الله المدعوم، كما عصائب أهل الحق من إيران.

‏إذ قال: "نحن هنا مع حزب الله نعلن جمهوزيتنا التامة للوقوف صفاً واحدا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

‏وإن كان هذا الإعلان من جنوب لبنان أقلها حتى الآن مجرد وقفة تضامنية، إلا أنه اعتبر من قبل عدد من اللبنانيين تخطياً واضحاً لـ"الدولة" في لبنان، ولعل الأخطر من ذلك توقيته الذي أتى بعيد اعتبار الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

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كما أنه اعتبر مؤشراً خطيراً لخطوات "إذا حصلت" واتخذها حزب الله في الجنوب اللبناني ستكون نتائجها "تدميرية" على لبنان، ولعل ما حصل في العام 2006 خلال حرب تموز التي دمرت فيها إسرائيل مناطق بأسرها، ليس ببعيد.

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يذكر أن جنوب لبنان خاضع للقرار الدولي 1701 الذي يفرض وقف إطلاق للنار في الجنوب والذي صدر عام 2006 إثر العدوان الإسرائيلي في تموز/يوليو من تلك السنة.