- ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟
- حمية غذائية تناسب الـDNA الخاص بنا
- في انتظار ..الامة!
- تشدد دولي : "النأي "و"إعلان بعبدا"
- لبنان: فوضى اقتصادية وفضائح لا تعد ولا تحصى!
- الضنية: تفلت أمني.. وخروج من تحت عباءة العادات والتقاليد
- التبانة: أهالي ″البازار″ يعيشون تحت المخاطر
- الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في غزة.. وعباس: أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام
- الدولار الأسترالي سيصل إلى 90 سنتاً لكنّ الفائدة سترتفع أيضاً!
- أستراليا: الشرطة تتهم رجلاً بالإتجار بزوجته وطفلته الرضيعة والعقوبة تصل إلى السجن 25 عاماً!
- الصين تقدم شكوى لاستراليا حول تصريحات تيرنبول عن تدخلات الحزب الشيوعي
- "السلطانة هويام" تضع حداً لعلاقتها بالمذيع باسل الزارو برد محبط
- نجمة تنجب ابنها الأول بعد تشوه وجهها... هذه قصتها ولن تصدقوا كيف كانت
- نادية لطفي تصدم الجمهور بظهورها بعد غياب على كرسي متحرك... وملامح مختلفة
- انظر إلى الهندي يقتل مسلماً ويحرقه لغسل شرف الهندوس
- ترامب والقدس و «الغضب»
- مقتل علي صالح أحيا خيار اليمن الجنوبي
- من السبب في ضعف القضية؟
- ماذا بعدما صارت معركة القدس مفروضة؟
- المواجهة الشاملة... حتماً!
- الحوثي
- دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس
- ماكرون: ينبغي تطبيق «النأي» في شكل كامل.. الحريري: لا أزمة في العلاقة مع السعودية
- «تدويل» نأي لبنان بنفسه والنأي الإقليمي عنه في اجتماع باريس
- يوم لبناني مقدسي: تظاهرات واعتصامات في بيروت والمخيمات الفلسطينية
ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟
تفاجأ اللبنانيون خلال الساعات الماضية بفيديو نشرته قناة العهد لزعيم عصائب أهل الحق العراقية، المنضوية ضمن الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، مستعرضاً "قواه" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
فقد ظهر الخزعلي بلباس عسكري عند بوابة فاطمة في كفركلا جنوب لبنان، يفاخر بأنه وميليشياته على أتم الجهوزية لمؤازرة "المجاهدين المقاومين"، في إشارة إلى حزب الله المدعوم، كما عصائب أهل الحق من إيران.
إذ قال: "نحن هنا مع حزب الله نعلن جمهوزيتنا التامة للوقوف صفاً واحدا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وإن كان هذا الإعلان من جنوب لبنان أقلها حتى الآن مجرد وقفة تضامنية، إلا أنه اعتبر من قبل عدد من اللبنانيين تخطياً واضحاً لـ"الدولة" في لبنان، ولعل الأخطر من ذلك توقيته الذي أتى بعيد اعتبار الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
كما أنه اعتبر مؤشراً خطيراً لخطوات "إذا حصلت" واتخذها حزب الله في الجنوب اللبناني ستكون نتائجها "تدميرية" على لبنان، ولعل ما حصل في العام 2006 خلال حرب تموز التي دمرت فيها إسرائيل مناطق بأسرها، ليس ببعيد.
يذكر أن جنوب لبنان خاضع للقرار الدولي 1701 الذي يفرض وقف إطلاق للنار في الجنوب والذي صدر عام 2006 إثر العدوان الإسرائيلي في تموز/يوليو من تلك السنة.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟
- تشدد دولي : "النأي "و"إعلان بعبدا"
- لبنان: فوضى اقتصادية وفضائح لا تعد ولا تحصى!
- الضنية: تفلت أمني.. وخروج من تحت عباءة العادات والتقاليد
- التبانة: أهالي ″البازار″ يعيشون تحت المخاطر
- دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس
- ماكرون: ينبغي تطبيق «النأي» في شكل كامل.. الحريري: لا أزمة في العلاقة مع السعودية
- «تدويل» نأي لبنان بنفسه والنأي الإقليمي عنه في اجتماع باريس
- يوم لبناني مقدسي: تظاهرات واعتصامات في بيروت والمخيمات الفلسطينية
- التسوية المجَدّد لها تحت المراقبة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)