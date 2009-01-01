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عناصر مسلحة تابعة لـ"سرايا السلام" العراقية في الجنوب
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر عراقية، برفقتها عناصر من حزب الله، وبحوزتها أسلحة، وعرّفوا عن انفسهم بانهم ينتمون الى تنظيم "سرايا السلام" العراقية.
ويظهر في الفيديو احد العناصر الملقب بـ"ابو حسن" يقول ان "سرايا السلام" موجودة في لبنان وهي باقية وتمدد.
وسرايا السلام هي تنظيم شيعي مسلّح في العراق تابع إلى التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، وعناصره هم مقاتلون سابقون في جيش المهدي.
وبحسب الفيديو، كتب على الحائط "كفر حمام" وهي قرية تقع في منطقة العرقوب في القطاع الشرقي، ولموقعها أهمية استراتيجية كبرى اذ تطلّ على الجليل الأعلى.
ويأتي انتشار هذا الفيديو بعد يوم واحد من انتشار فيديو لقائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بلباسه العسكري في الجنوب اللبناني، ما يطرح اكثر من علامة استفهام بشأن مصير النأي بالنفس الذي اقرّته الحكومة وتعرّض لخروقات عديدة في اسبوعه الاول.
ويذكر أنّه لم يتسنَ لـ"ليبانون ديبايت" التأكّد بشكل مستقلّ ومنفصل من مكان وزمان تصوير هذا الفيديو.
ولاحقًا، أصدرت بلدية كفرحمام, بيانًا توضيحيًا حول ما نُشر.
وجاء في البيان: "ورد في موقعكم الموقر خبرا مصورا يبين وجود عناصر اجنبية مسلحة في قرية كفرحمام. يهم بلدية كفرحمام أن توضح وتؤكد بعدم وجود هكذا عناصر أجنبية في نطاقها البلدي.
إنّ هذا الفيديو قديم وعند علمنا به واطلاعنا عليه منذ شهور تم التواصل مع السلطات المختصة لإجراء المقتضى بخصوصه".
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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