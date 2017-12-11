نصرة القدس للتوظيف السياسي وأعمال الشغب!

تحرير فلسطين لا يمر في جونيه ولا في عوكر، ولا في أي بقعة من لبنان، وأعمال الشغب والاضرار بمصالح المواطنين لا تستعيد القدس، وجولات مسؤولي الميليشيات العسكرية من العراق وغيره لا تساعد في بناء السلم الاهلي في لبنان، ولا تفيده في علاقاته مع المجتمع الدولي أو مع اشقائه العرب. كما ان استمرار "حزب الله" في تحدي المؤسسات وضرب مفهوم الدولة، ونسف اتفاق"النأي بالنفس" الذي توافق عليه الافرقاء في الداخل، وبغطاء خارجي شكل مخرجاً لعودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته، لا تخدم حالة الاستقرار التي ينشدها اللبنانيون.





لم يكن خطأ تسريب الفيديو الذي يصور مسؤول ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية عند الحدود الجنوبية أو مصادفة انما هدف الى امرار رسائل داخلية وخارجية تترجم الكلام الاخير للامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اطلقه في احتفال "يوم القدس العالمي" في 23 حزيران الماضي، وكشف فيه ان "أي اعتداء اسرائيلي على محور المقاومة قد يفتح الأجواء لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة، من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان".





وجاء تبرير الميليشيا العراقية للزيارة في رد على بيان رئيس الوزراء سعد الحريري اتسم بالوقاحة اذ اعتبرت أن" زيارة الامين العام للحركة قيس الخزعلي الى الحدود جاءت للتعبير عن التضامن بين الشعوب الاسلامية والعربية للوقوف بوجه الكيان الصهيوني وتجديد العهد للقدس المحتلة."





ورأت الحركة أن "بيان الرئيس الحريري عن الزيارة يحمل الكثير من المغالطات والتناقضات، حيث أن الزيارة جاءت وفق الاصول وبجواز سفر عراقي، أما اللباس العسكري فهو تعبير عن رسالة تضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ضد العدو المشترك".





وصرح الناطق باسم " عصائب أهل الحق " نعيم العبودي لـ"النهار" مبرراً جولة زعيمه قيس الخزعلي بصحبة عنصر من "حزب الله " وكلاهما بلباس الميدان بأنها "كانت رسالة الى الداخل الاسرائيلي وليس الى الداخل اللبناني مفادها ان أي حماقة تقدم عليها اسرائيل ضد لبنان أو جهة أخرى ستواجه بمقاتلين من العراق واليمن ولبنان".





وكان مكتب رئيس الوزراء قال إن "الفيديو جرى تصويره قبل ستة ايام، وهو يشكل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية استدعت قيام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي نشاطات ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان".





وفي معلومات لـ"النهار" ان "حزب الله"، وان كان متمسكاً بعدم التعليق على ما يثار عن جولة الخزعلي ربما في انتظار كلمة نصر الله عصر اليوم، الاّ انه يتمسك بحرصه على المناخات الايجابية التي تسود البلاد وعلى عدم اثارة أي التباس نتيجة أي خطوة، وفي الوقت عينه لن يتراجع عن معادلة تحصين الردع في مواجهة العدو الاسرائيلي.





من جهة أخرى، صرح وزير العدل سليم جريصاتي لـ"النهار" بأن الرئيس "طلب اجراء تحقيق عسكري أمني في هذا الموضوع، وقد بوشر، ويواكبه القضاء العسكري حكما، ومن الجائز ألا يكون الخزعلي دخل لبنان خلسة، وان شريط الفيديو يعود الى وقت سابق".





وتعليقاً على ما حصل من اعمال شغب في عوكر، قال جريصاتي ان ثمة 11 موقوفاً، هم سبعة فلسطينيين وأربعة لبنانيين وجريح من رجال الامن إصابته جدية. ووضع القضاء يده على الحادث. وأضاف: "كلنا قدس، ونعم لاستعادتها، ولكن ليس من عوكر وعبر التعرض لامنيين لبنانيين. نعم للتظاهر ونعم للقدس القضية المقدسة، ونثمن كلام الوزير جبران باسيل لهذه الجهة اذ يشكل وثيقة يمكن الركون اليها على صعيد سياسة الدولة اللبنانية، وهي المقاومة في موضوع القدس، ولكن ليس من عوكر".





وحيا رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف وزير الخارجية في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وقال إنه عبر عن حقيقة موقف لبنان حيال القدس و"برافو على أصله". وردّد بري أمام زواره ان" خطاب باسيل كان متقدما ومتميزا عن بقية الخطابات".





ويذكر أن بري لن يتوجه الى المغرب الاربعاء المقبل- بل سيكتفي بايفاد نائب ليمثل مجلس النواب في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية" لأن دولا خليجية ترفض مشاركة رئيس مجلس الشعب السوري. وقال: بري: "لو تغيبت سوريا أو اي دولة أخرى فلن اشارك. ومن المستغرب أن قضية في حجم القدس والأخطار التي تهددها لا تجمع العرب حيث يتم تقديم هدايا مجانية لإسرائيل وأميركا".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية