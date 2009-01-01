إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | هجوم لاذع من سعيد على باسيل!
المصنفة ايضاً في: لبنان

هجوم لاذع من سعيد على باسيل!

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات 40 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 91
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

هجوم لاذع من سعيد على باسيل!

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه الخاص عبر "تويتر" قائلاً: "كلام الوزير باسيل في الجامعة العربية يفتقد أهليّة ومصداقيّة فمن يحاضر بالعروبة لا يستسلم لشروط ايران ويسلّم بلده للحرس الثوري من أجل كرسي بعبدا, فايران لا تقل عدائية عن اسرائيل, لبنان وسوريا والعراق واليمن شهود على ذلك".

 

وأضاف سعيد: "الخزعلي في الجنوب يتكلم فارسي وباسيل في القاهرة يتكلم عن العروبة, وهناك إنتفاخ سياسي سندفع ثمنه غالياً".

 

وتابع قائلاً: "قيس الخزعلي في لبنان وحزب الله في العراق وقاسم سليماني في سوريا والحوثي في الضاحية الجنوبية لبيروت أما الحرس الثوري الايراني يسقط الحدود, وحكومة لبنان ملغاة وتعطي دروساً" بالعروبة".

 

المصدر: ليبانون ديبايت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)