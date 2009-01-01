هجوم لاذع من سعيد على باسيل!

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه الخاص عبر "تويتر" قائلاً: "كلام الوزير باسيل في الجامعة العربية يفتقد أهليّة ومصداقيّة فمن يحاضر بالعروبة لا يستسلم لشروط ايران ويسلّم بلده للحرس الثوري من أجل كرسي بعبدا, فايران لا تقل عدائية عن اسرائيل, لبنان وسوريا والعراق واليمن شهود على ذلك".

وأضاف سعيد: "الخزعلي في الجنوب يتكلم فارسي وباسيل في القاهرة يتكلم عن العروبة, وهناك إنتفاخ سياسي سندفع ثمنه غالياً".

وتابع قائلاً: "قيس الخزعلي في لبنان وحزب الله في العراق وقاسم سليماني في سوريا والحوثي في الضاحية الجنوبية لبيروت أما الحرس الثوري الايراني يسقط الحدود, وحكومة لبنان ملغاة وتعطي دروساً" بالعروبة".