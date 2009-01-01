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الإعلامية ليندا مشلب تقاضي الوزير المرعبي!

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: ليبانون ديبايت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الإعلامية ليندا مشلب تقاضي الوزير المرعبي!

تقدمت الإعلامية في قناة الـ"N.B.N" ليندا مشلب، عبر وكيلتها المحامية سندريلا مرهج بدعوى قضائية ضد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وذلك على خلفية الإهانة التي وجهها إليها خلال اتصال هاتفي معه مباشرة على الهواء​، اذ وجهت حينها مشلب سؤال الى المرعبي طالبة فيه حسم فرضية ان الرئيس سعد الحريري موجود في فندق الريتز كارلتون، مما استفزه، فأجاب بأن الحريري يدعوها للانضمام اليه في الفندق.

 

ولإستيضاح الصورة أكثر حول مضمون الشكوى أجرى "ليبانون ديبايت" إتصالا بالمحامية مرهج التي رفضت الادلاء بأي تصريح حول مضمون الشكوى، وقالت: "أرفض الإدلاء بتصريح عن مضمون الشكوى أو تسليم الاعلام أي صورة عنه، فالموضوع بعهدة القضاء المختص وهو حالياً أمام النيابة العامة التمييزية. والموضوع ليس فقط قضية تخص الاعلامية مشلب بل هي قضية رأي عام وكرامة إمرأة والجسم الاعلامي ككل. وكما أن الوزير المرعبي يمثل جزءا من السلطة التشريعية والتنفيذية، فالاعلام هو أيضاً السلطة الرابعة".

 

والجدير ذكره أن الوزير المرعبي كان عاود واعتذر من مشلب إلا أن الأخيرة رفضت اعتذاره، معتبرة ما حصل إساءة لها وللرئيس سعد الحريري على حد سواء.

المصدر: ليبانون ديبايت

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